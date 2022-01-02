3 thứ đại kỵ, tuyệt đối không đặt trước cửa nếu muốn tự rước họa vào nhà

Nhà đẹp 02/01/2022 19:46

Phong thủy trước nay là một trong những yếu tố quan trọng trong việc sắp xếp đồ đạc trong nhà. Nhiều người tin rằng, phong thủy chính là yếu tố quyết định sự thành bại của gia chủ.

Có nhiều vật dụng trong gia đình cần phải bỏ qua việc tiện dụng mà tránh trưng bày nó ở những nơi đặc biệt. Sau đây là thứ mà gia chủ cần phải tránh né hết mức việc đặt ở trước cửa nhà.

1. Không đặt đồng hồ ở ngay cửa ra vào

Việc đặt đồng hồ ở ngay trước nhà là rất tiện lợi, nhất là đối với những người bận rộn. Tuy nhiên, đây là một trong những thứ đại kỵ, cần tránh vì việc nhìn đồng hồ như vậy dễ gây cảm giác áp lực về thời gian, gia chủ về lâu sẽ không thoải mái.

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Theo quan niệm nhân gian, tiếng chuông đồng hồ được cho là mang ý nghĩa tiễn biệt và kết thúc

Theo quan niệm nhân gian, tiếng chuông đồng hồ được cho là mang ý nghĩa tiễn biệt và kết thúc, tạo cho con người cảm giác áp lực và và phiền muộn. Khi đối diện với luồng khí xấu, đồng hồ sẽ khiến cho gia đạo lục đục còn khi gặp luồng khí tốt sẽ bị chặn ở ngoài cửa, khiến gia đình thiếu sinh khí, vận trình khó hanh thông.

2. Không để đồ đạc lộn xộn ngay trước cửa

Nếu chỉ nói riêng về mặt phong thủy, đồ đạc lộn xộn ở cửa nhà sẽ ngăn chặn dương khí đi vào, làm ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Ngoài ra, Tài Thần cũng nổi tiếng thích sạch sẽ, việc đặt đồ đạc lung tung sẽ vô tình khiến của cải trong nhà bị ảnh hưởng.

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Đồ đạc lộn xộn ở cửa nhà sẽ ngăn chặn dương khí đi vào, làm ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ

Ngoài ra, nếu có quý nhân đến thăm, họ sẽ nhận xét gia chủ là một người không gọn gàng và bừa bãi, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ và việc giao tiếp với nhau.

3. Tuyệt đối đặt gương tránh xa cửa ra vào

Xã hội ngày nay, tác phong của một người ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự nghiệp và các mặt khác trong cuộc sống người đó. Vì vậy, việc đặt gương trước cửa nhà để đảm bảo vẻ ngoài chỉnh chu trước khi ra ngoài là sự lựa chọn của nhiều người. Tuy nhiên, về mặt phong thủy thì đây là một điều không tốt.

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Đặt gương đối diện với cửa ra vào chính là đại kỵ lớn nhất trong phong thủy

Cụ thể, đặt gương đối diện với cửa ra vào chính là đại kỵ lớn nhất trong phong thủy. Vì gương có khả năng chiếu ngược lại nên khi được đặt đối diện với cửa chính sẽ khiến cho tài vận đổ ra ngoài, người làm ăn kinh doanh sẽ hao tài tốn của, thậm chí tán gia bại sản.

Ngoài ra, vị trí của gương cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Việc đặt gương đối diện cửa dễ gây xung đột trong gia đình, dẫn đến bất hòa và thù hằn. Không những vậy, vị trí đặt gương này còn làm người ngoài dễ nhìn vào bên trong nhà, tạo cho gia chủ cảm giác bất an, lo lắng.

Ảnh: Internet

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