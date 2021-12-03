Kiến thức phong thủy: Những vị trí 'cấm kỵ' đặt tủ lạnh - Gia đình bất hoà, tiền tàn tiêu tán, nhiều người không biết vẫn đang vô tình rước họa vào thân

Nhiều gia đình ở khu chung cư có diện tích eo hẹp thường ưu tiên đặt tủ lạnh ngoài ban công để nới rộng diện tích bên trong. Tuy nhiên hành động này vô tình ảnh hưởng đến phong thủy của cả căn nhà.

Theo một số chuyên gia phong thủy, tủ lạnh được coi là tài khố (kho của) của gia đình. Chính vì vậy, vị trí đặt tủ lạnh trong nhà rất quan trọng bởi có ảnh hưởng đến sự hưng vượng, sức khỏe của gia chủ. Có 5 vị trí bạn tuyệt đối không được đặt "kho của" của gia đình nhé!

Chưa kể, ánh nắng mặt trời và mưa gió dễ làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh, khiến chủ nhà tiêu tốn không ít tiền bạc để sửa chữa, thậm chí phải đổi cả tủ lạnh mới.

Chuyên gia phong thủy nhận định, ban công là vị trí hấp thụ dương, còn tủ lạnh lại thiên về âm, hai bên xung đột sẽ làm phản tác dụng. Gia chủ cũng vì phạm điều kiêng kỵ này mà làm ăn không được thuận lợi, của cải cũng nhanh chóng tiêu tán.

Ảnh minh họa: Internet

2. Không đặt cạnh bếp

Tưởng chừng là vị trí thuận tiện để đặt tủ lạnh nhưng thực tế đây lại là nơi tuyệt đối không nên nhé!

Tủ lạnh là thiết bị làm lạnh, còn bếp là nơi sinh ra nhiệt, xung đột với nhau về tính chất. Nếu đặt chúng gần nhau thì nhiệt của bếp có thể ảnh hưởng đến tác dụng làm lạnh của tủ. Điều này khiến mức tiêu thụ điện gia tăng, thậm chí còn gây hỏng hóc.

Ngoài ra, theo phong thủy, tủ lạnh thuộc hành Kim, trong khi bếp nấu lại chủ về hành hành Hỏa, ngũ hành tương khắc. Điều này không có lợi cho việc tích lũy tài sản trong gia đình. Chưa kể, đây lại là vị trí phạm phải thế kỵ này sẽ gây loạn nguồn khí trong nhà, khiến các thành viên trong gia đình rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã, khó dung hòa.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không đặt tủ lạnh trong phòng ngủ

Vì tủ lạnh hay các thiết bị điện tử luôn mang nhiệt năng và từ trường lớn. Nên khi bạn để gần người trong thời gian thường xuyên sẽ ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh và các cơ quan trong cơ thể.

Trên phương diện phong thủy, việc đặt tủ lạnh trong phòng ngủ là điều đại kỵ. Các chuyên gia lý giải, khu vực phòng ngủ luôn cần duy trì trạng thái tĩnh. Trong khi đó điện năng và từ trường của tủ lạnh có thể khiến khí trường của khu vực phòng ngủ bị xáo trộn. Điều này sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của các thành viên trong gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

4. Không đặt tủ lạnh ở gầm cầu thang

Một số gia đình thường tận dụng vị trí phía dưới gầm cầu thang. Nhiều gia chủ cho rằng điều này sẽ giúp tận dụng tốt nhất những vị trí trống trong nahf. Ngoài ra còn giúp ích trong việc gia tăng diện tích cho các căn nhà nhỏ.

Việc này có thể giúp tiết kiệm, tối ưu diện tích nhưng đây là điều cực hung, cấm kỵ trong phong thuỷ. Các chuyên gia cho rằng, gầm cầu thang thường là nơi u tối, không có ánh sáng, đặt tủ lạnh ở vị trí này sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia chủ. Thậm chí đường công danh gặp khó khăn, trắc trở, gia chủ muốn giàu lên cũng khó.

Ảnh minh họa: Internet

5. Kiêng đặt ở phòng khách, đối diện cửa ra vào

Tủ lạnh là nơi chúng ta bảo quản thực phẩm, xét về mặt thẩm mỹ hay phương diện sinh hoạt hàng ngày thì việc đặt tủ lạnh ở ngay cửa ra vào hoặc bất kỳ vị trí nào trong phòng khách sẽ gây cản trở lối đi, rất bất tiện.

Chưa kể, việc đặt tủ lạnh đối diện với cửa ra vào hoặc phòng khách là phạm phải vị trí hung trong phong thủy, tạo nên tình trạng khí lưu nhanh ra ngoài dễ khiến tài vận trong nhà không ổn định, không có lợi cho việc tích lũy tài sản của gia đình. Theo thời gian tiền tài của gia chủ tiêu tan, dễ gặp phải cảnh nghèo khó.

Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi sử dụng tủ lạnh Tủ lạnh lúc nào cũng đầy đủ đồ ăn ngụ ý chủ nhân có cuộc sống sung túc, không phải lo đến cơm ăn áo mặc. Trong khi đó, tủ lạnh trống thể hiện tình hình kinh tế không tốt. Do đó, bạn không nên để tủ lạnh trống không. Hạn chế đặt đồ vật trên nóc tủ lạnh. Nhiều gia đình tiết kiệm không gian thường để lò vi sóng, máy xay sinh tố hoặc những đồ vật khác trên nóc tủ lạnh. Tuy nhiên, các thiết bị điện tử này để cạnh nhau là không tốt. Nguồn sóng điện từ mạnh phát ra từ thiết bị sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng. Gia chủ có thể chọn tủ lạnh có màu sắc hợp mệnh, vừa hóa giải yếu tố xung khắc với mệnh Kim, đồng thời hỗ trợ việc thu hút tài lộc vào nhà. Theo thuyết ngũ hành, Kim tương ứng với màu trắng, Mộc tương ứng với màu xanh lá cây, thủy tương ứng với màu đen và xanh lam, Hỏa tương ứng với màu đỏ và tím, Thổ tương ứng với màu vàng và nâu. Người kị với Kim có thể lựa chọn tủ lạnh có màu đỏ, tím hoặc xanh lá cây để hạn chế tính Kim của tủ lạnh. Người hợp với Kim nên chọn tủ lạnh màu trắng, vàng, nâu để tăng thêm vận may.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.