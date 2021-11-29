Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ

Taj Mahal là ví dụ hoàn hảo về tình yêu đích thực là như thế nào. Mới đây, một giáo viên đến từ đến từ Madhya Pradesh đã xây nhà giống với ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal để thể hiện tình yêu với vợ.
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Người đàn ông Anand Prakash Chouksey (52 tuổi) là một giáo viên đến từ bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã xây một ngôi nhà bằng đá cẩm thạch phỏng theo đền Taj Mahal để tặng cho vợ, bà Manju Shah (48 tuổi) cũng là một giáo viên.
Ông Anand Prakash Chouksey cho biết: "Yêu cầu duy nhất của vợ tôi là sở hữu một phòng thiền. Cô ấy là một người phụ nữ xem trọng tâm linh".
Vợ chồng Chouksey đã chuyển đến căn nhà mới trong năm nay. Kể từ đó, ngôi nhà được rất nhiều người dân địa phương và du khách ghé thăm. Một số người còn tìm đến đây với hy vọng có thể chụp được những bức ảnh cưới với giá tiết kiệm.