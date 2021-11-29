Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ

Người đàn ông Anand Prakash Chouksey (52 tuổi) là một giáo viên đến từ bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã xây một ngôi nhà bằng đá cẩm thạch phỏng theo đền Taj Mahal để tặng cho vợ, bà Manju Shah (48 tuổi) cũng là một giáo viên.

Ông Anand Prakash Chouksey cho biết: "Yêu cầu duy nhất của vợ tôi là sở hữu một phòng thiền. Cô ấy là một người phụ nữ xem trọng tâm linh".