Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ

Nhà đẹp 29/11/2021 10:02

Taj Mahal là ví dụ hoàn hảo về tình yêu đích thực là như thế nào. Mới đây, một giáo viên đến từ đến từ Madhya Pradesh đã xây nhà giống với ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal để thể hiện tình yêu với vợ.

Người đàn ông Anand Prakash Chouksey (52 tuổi) là một giáo viên đến từ bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã xây một ngôi nhà bằng đá cẩm thạch phỏng theo đền Taj Mahal để tặng cho vợ, bà Manju Shah (48 tuổi) cũng là một giáo viên.

Ông Anand Prakash Chouksey cho biết: "Yêu cầu duy nhất của vợ tôi là sở hữu một phòng thiền. Cô ấy là một người phụ nữ xem trọng tâm linh".

Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ - Ảnh 1
Ông Anand Prakash Chouksey và vợ của mình - Ảnh: AFP
Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ - Ảnh 2
Bản sao của Taj Mahal này là một ngôi nhà bốn phòng ngủ - Ảnh: AFP
Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ - Ảnh 3
Thành phố Burhanpur cách Bhopal khoảng 350 km và cách Agra 800 km, gần với biên giới Maharashtra - Ảnh: AFP
Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ - Ảnh 4
Anand Prakash Chouksey cho biết đã mất khoảng 30 tháng để xây dựng bản sao bốn phòng ngủ - Ảnh: AFP
Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ - Ảnh 5
Tòa nhà rộng hơn 8.100 mét vuông và bao gồm bốn phòng ngủ, một thư viện và một phòng thiền - Ảnh: AFP
Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ - Ảnh 6
Ngôi nhà có các tòa tháp và mái vòm cao 8,8 mét. Sàn và mặt tiền làm bằng đá cẩm thạch Makrana, vật liệu cũng được sử dụng trong đền Taj Mahal - Ảnh: AFP
Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ - Ảnh 7

Hệ thống chiếu sáng, bên trong và bên ngoài ngôi nhà được thực hiện trông như bừng sáng giữa màn đêm - Ảnh: AFP

Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ - Ảnh 8
Kỹ sư xây dựng ngôi nhà đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình xây dựng để duy trì độ chính xác và vẻ đẹp của di tích ban đầu - Ảnh: AFP
Bên trong đền Taj Mahal - kỳ quan thế giới phiên bản thu nhỏ tặng vợ của tỷ phú Ấn độ - Ảnh 9

UNESCO công nhận Taj Mahal là di sản thế giới năm 1983 - Ảnh: AFP

Vợ chồng Chouksey đã chuyển đến căn nhà mới trong năm nay. Kể từ đó, ngôi nhà được rất nhiều người dân địa phương và du khách ghé thăm. Một số người còn tìm đến đây với hy vọng có thể chụp được những bức ảnh cưới với giá tiết kiệm.

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