Bất ngờ với việc trang trí phòng ngủ bằng giấy dán tường

Giấy dán tường là sản phẩm trang trí tường an toàn cho đến thời điểm hiện tại bởi công nghệ sản xuất ngày càng được nâng cao. Trong các dòng sản phẩm trang trí tường thì giấy dán tường được đánh giá là rẻ và an toàn cũng như phù hợp cho nhiều không gian. Nếu so với sơn đang gặp phải vài vấn đề về độ an toàn thì giấy dán tường vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Giá thành giấy dán tường phòng ngủ tầm 80.000/met.

Mẫu mã giấy dán tường phòng ngủ rất đa dạng.

Mẫu giấy dán tường phòng ngủ rất đa dạng có hàng ngàn lựa chọn từ hiện đại đến cổ điển đủ các phong cách trang trí khác nhau. Giấy dán tường được xem là sản phẩm có độ đa dạng mẫu mã cao nhất trong các dòng sản phẩm trang trí tường hiện nay ( xem chi tiết sản phẩm)

Giấy dán tường phòng ngủ hiện đại.

Bạn có thể sử dụng với các tông màu như xanh, xám, hoặc nâu như một giải pháp trang trí phòng ngủ hiện đại. Đó là những tông màu được yêu thích sử dụng.

Bạn có thể thấy không gian phòng ngủ trở nên đẳng cấp và tinh tế hơn rất nhiều. Nó làm cho tường nhà bạn trở nên ấm áp và sang trọng hơn.

Giấy dán tường phong cách cổ điển

Được sử dụng cho các lâu đài biệt thự hay dinh thự. Giấy dán tường làm cho các phòng ngủ này trở nên quý phái hơn rất nhiều. Một KTS đã nói rằng nếu trang trí biệt thự thiếu đi những mẩu giấy dán tường cổ điển quả thật là thiếu sót lớn.

Giấy dán tường phòng ngủ Vintage

Vintage là một phong cách hoài cổ hoài niệm được trang trí rất phổ biến trong những năm gần đây. Bạn có muốn biến phòng ngủ mình trở nên bình yên và nhẹ nhàng không? phong cách vintage chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt để bạn áp dụng.

Hoa văn đơn giản cho phòng ngủ

Nếu không thích quá cầu kỳ và cần sự đơn giản, giấy dán tường vẫn có nhiều hoa văn cực kỳ đơn giản nhưng lại xinh đẹp.

Bạn muốn tìm chủ đề như thế nào? Giấy dán tường đều có những lựa chọn cho bạn. Hiện nay thì giấy dán tường rất đa dạng về chủ đề để cung cấp cho công việc trang trí nhà ở. Mẫu mã hầu như là không giới hạn về thiết kế. Do đó bạn có thể biến đổi không gian phòng ngủ một cách bất ngờ với những lựa chọn tuyệt vời từ giấy dán tường.

Có thể dán giấy dán tường cho một bức tường không?

Việc thêm giấy dán tường vào một bức tường có lẽ có vẻ kỳ quặc, nhưng nó có thể hoạt động miễn là bạn chọn đúng bức tường. Về cơ bản, bạn chỉ cần đảm bảo rằng bức tường là tiêu điểm cuối cùng của căn phòng của bạn.

Bạn có thể tạo điểm nhấn bằng cách sử dụng giấy dán tường. Hoặc, bạn có thể xác định tiêu điểm hiện có bằng cách đi theo dòng chảy tự nhiên trong trang trí hoặc cấu trúc căn phòng của bạn. Ví dụ, bức tường lý tưởng thường nhẵn và không có các góc hoặc cửa sổ độc đáo làm gián đoạn cảnh. Nó cũng có thể có một vật cố định, một món đồ nội thất hoặc trang trí đáng chú ý. Điều đó có thể bao gồm TV của bạn trong phòng khách hoặc đầu giường cao trong phòng ngủ của bạn.

Đây là lý do tại sao các bức tường nổi bật là ngôi nhà hoàn hảo cho một lần hiển thị giấy dán tường. Một bức tường nhấn đã được thiết kế để làm nổi bật một cái gì đó cụ thể. Nó thường liên quan đến trang trí tình cảm hoặc độc đáo, đặc biệt là tác phẩm nghệ thuật. Điều đó có nghĩa là bức tường điểm nhấn đã nổi bật và nên thoải mái chào đón một nền độc đáo.

Hãy cân nhắc rằng một bức tường có điểm nhấn cũng sẽ đóng vai trò như một nét phá cách về mặt hình ảnh so với các họa tiết trong phần còn lại của căn phòng. Vì vậy, bạn có thể tạo điểm nhấn cho bức tường của riêng mình chỉ bằng cách thêm giấy dán tường. Phương pháp này hoạt động rất tự nhiên; bạn thực sự có thể chọn giấy dán tường cho toàn bộ căn phòng và để lại một bức tường như ban đầu.

Giấy dán tường trên một bức tường có làm cho căn phòng trông nhỏ hơn không?

Thực tế phổ biến là giữ cho tất cả các bức tường trong phòng của bạn có cùng một màu vì sự nhất quán đó sẽ mở ra căn phòng. Trong khi đó, việc sử dụng giấy dán tường để tạo hoặc gia cố một bức tường có điểm nhấn sẽ luôn chia căn phòng thành nhiều mảnh.

Nhưng việc thêm giấy dán tường vào một bức tường không phải lúc nào cũng làm cho căn phòng trông nhỏ hơn, vì bạn có thể sử dụng hoa văn hoặc màu sắc để cân bằng. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các sắc thái tối hơn của các màu lân cận để chuyển sự chú ý xung quanh. Đó là bởi vì những bức tường tối hơn có thể tạo thêm chiều sâu khi được sử dụng đúng cách, chẳng hạn như làm nổi bật những bức tường dài hơn trong phòng.

Thật không may, các phòng nhỏ hơn không có nhiều diện tích bề mặt để làm việc. Dán giấy dán tường cho phòng đơn trong phòng tắm có thể khiến không gian kín càng thêm chật chội. Không có đủ chỗ nghỉ ngơi trực quan giữa các bức tường, vì vậy có thể bạn sẽ nhận thấy một bức tường mô-đun từ mọi góc nhìn.

4 cách đơn giản để sử dụng giấy dán tường trong phòng ngủ để tạo ra một cái nhìn mới mẻ

Đặt bảng màu

Một cách để sử dụng giấy dán tường trong phòng ngủ của bạn là để nó thiết lập bảng màu cho toàn bộ dự án. Ví dụ, bạn có thể thấy rằng hình trên có bảng màu đơn sắc sang trọng . Trong đó, tất cả mọi thứ từ giấy dán tường đến chăn, ga giường và gối ném đều kết hợp với nhau để tạo thành một cái nhìn gắn kết. Nếu bạn quyết định đi theo con đường này, điều quan trọng là chọn một hình nền mà bạn yêu thích trước. Sau đó, xây phần còn lại của căn phòng xung quanh nó. Tất nhiên, mặc dù bạn có thể chọn bất kỳ kiểu thẩm mỹ nào mà bạn muốn, nhưng hãy nhớ rằng kích thước của họa tiết là rất quan trọng. Nó phải tương xứng với kích thước của căn phòng. Phòng lớn hơn có thể xử lý các mẫu lớn hơn và ngược lại.

Tạo một bức tường điểm nhấn

Vì giấy dán tường có xu hướng là một tuyên bố phong cách, nó là một sự phù hợp tự nhiên để tô điểm cho một bức tường có điểm nhấn. Các bức tường nhấn nhá nhằm thu hút ánh nhìn, vì vậy đây phải là nơi bạn sử dụng các họa tiết lớn nhất và các sắc thái đậm nhất. Đừng ngần ngại đi hết tất cả ở đây. Trong trường hợp này, vị trí của hình nền là sự cân nhắc quan trọng nhất của bạn. Lý tưởng nhất là bạn sẽ muốn bức tường nổi bật của mình làm nổi bật tâm điểm của căn phòng vì nó nhất định thu hút sự chú ý của người xem. Hầu hết thời gian, trong phòng ngủ, điều này có nghĩa là chọn bức tường ở đầu giường. Tuy nhiên, như bạn thấy trong ảnh trên, đôi khi có thể có ngoại lệ, đặc biệt nếu bạn chọn mẫu giống như bức tranh tường hơn.

Làm đầu giường tạm thời

Hãy đối mặt với nó, đồ đạc đắt tiền. Nếu bạn chưa sẵn sàng ra ngoài và đầu tư vào một đầu giường chất lượng, giấy dán tường có thể là một giải pháp tiết kiệm cho bạn. Các cuộn giấy dán tường có giá bằng đồng đô la và vật liệu này có thể được sử dụng để phù hợp với nhiều thị hiếu thẩm mỹ. Trong trường hợp này, ứng dụng thực tế là mối quan tâm lớn nhất của bạn. Đầu tiên, bạn phải kích thước nó một cách chính xác. Bạn nên đo giấy dán tường để nó lớn hơn một chút so với chiều rộng của giường của bạn. Một nguyên tắc nhỏ là để lại đường viền từ hai đến ba inch ở hai bên. Sau đó, có vị trí. Cố gắng hết sức để dán hình nền lên một bức tường nhẵn và không có vết rỗ. Làm như vậy sẽ giảm khả năng bạn tìm thấy bọt khí khó chịu trong sản phẩm cuối cùng. Nếu bạn đang thuê và không Bạn không muốn phải giải quyết việc gỡ bỏ giấy dán tường khi kết thúc hợp đồng thuê, đừng lo lắng.

Thêm một số kết cấu

Cuối cùng, giấy dán tường có thể được sử dụng để thêm một lượng kết cấu cần thiết cho bất kỳ phòng nào. Hãy nhớ rằng, trong thiết kế nội thất, kết cấu đề cập đến cách mà một cái gì đó trông giống như nó cảm thấy. Kết hợp nhiều loại kết cấuvào một căn phòng là một trong những nguyên lý chính của thiết kế nội thất vì nó làm cho căn phòng trở nên thú vị hơn về mặt thị giác. Bất kể bạn sử dụng kiểu in nào trong phòng ngủ, giấy dán tường của bạn sẽ có họa tiết. Điều này một phần là do vật liệu được sử dụng trong xây dựng của nó. Tuy nhiên, bạn chắc chắn có thể khuếch đại cảm giác về kết cấu bằng cách chọn một mẫu trông thô như hình trên. Đối với điều này, chúng tôi khuyên bạn nên chọn một bản in lấy cảm hứng từ vật liệu tự nhiên. Các bản in trông tự nhiên như gỗ và đá đang rất thịnh hành vào thời điểm hiện tại và sẽ phục vụ tốt cho bạn trong việc tạo ra một cái nhìn vừa hiện đại vừa có sắc thái.

Nếu bạn đang quan tâm về giấy dán tường và cần xem thêm nhiều hơn có thể tham khảo tại đây: https://z-home.com.vn/mau-giay-dan-tuong/

Nguồn ST tổng hợp.