Nếu đang đặt thứ này trên nóc tủ lạnh thì bỏ ngay nếu không muốn tiền bạc nhanh thất thoát

Đừng để những thứ quen thuộc này chèn ép tài vận của gia đình bạn.

Tấm vải phủ

Vì sợ bụi bẩn bám vào tủ lạnh, nhiều người đặt trên nóc tủ một tấm vải phủ. Tuy nhiên, những tấm vải này tuy đẹp nhưng lại khiến tủ dễ bị nóng hơn, tốn điện hơn đồng thời làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh.

Việc làm rất nhỏ này có thể khiến cuộc sống của gia chủ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong công việc. Tấm vải khiến cho tài vận của gia chủ khó được hanh thông ưng ý, làm cho tình cảm gia đình trở nên xa cách và khó hòa hợp, viên mãn.

Lọ hoa

Để lọ hoa, chậu cây nhỏ trên nóc tủ lạnh nhìn thì có vẻ đẹp mắt và tận dụng được chỗ trống. Tuy nhiên, tủ lạnh thường phả ra nhiều nhiệt nóng sẽ làm hoa chóng tàn.

Về phong thủy, việc đặt lọ hoa trên nóc tủ lạnh cũng khiến tài lộc hao tán, của cải trong nhà không giữ được ổn định, cuộc sống bấp bênh.

Ngoài ra vấn đề trên thì phong thủy tủ lạnh cũng lưu ý không để cửa tủ lạnh đối diện cửa nhà, nếu không đường tài vận của gia chủ sẽ khó mà thăng tiến. Đồng thời không nên để trống tủ lạnh vì như vậy có nghĩa là tình hình kinh tế không khả quan.

Đồ điện

Các thiết bị điện khác như bếp lò, bếp ga, lò nướng, lò vi sóng… thuộc tính Hỏa. Trong khi đó, tủ lạnh lại thuộc tính Thủy. Mà theo quan niệm tương sinh tương khắc thì Thủy khắc Hỏa, nên nếu bạn bố trí thiết bị điện đối diện hay nằm ngay bên trên nóc tủ lạnh thì sẽ xảy ra sự xung khắc giữa chúng.

Nó có thể khiến cho gia đình bạn khó lòng hút tài vận và không giữ được của cải trong nhà lâu dài. Tiền chưa vào được nhà đã vội bước ra.

Về lâu dài, việc đặt không đúng chỗ này sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình bạn.

Hơn nữa, về mặt khoa học thì cách bố trí này cũng dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Vậy nên hãy tìm cách tránh càng sớm càng tốt.

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