Năm 2022: Rinh ngay "7 loại cây" này để lộc lá vào nhà, tiền vào đầy két, hưng long thịnh vượng

Cây Monstera tên khoa học đầy đủ là “Monstera Deliciosa" thuộc họ trầu bà nhưng lại mang hình dáng đặc biệt. Với tán lá to rộng, xẻ sâu và có nhiều lỗ nhỏ trên lá hướng lên trên, giúp thu hút tài lộc, mang lại may mắn cho gia chủ.

Để có cuộc sống an lành tươi mát, chúng ta bắt đầu thay đổi không gian từ trong nhà, tô điểm thêm màu xanh của lá, tăng thêm một chút sắc đỏ của hoa, sẽ giúp ta thanh lọc tâm hồn. Chỉ cần một vài chậu cây xanh trong nhà, chúng ta sẽ có cuộc sống xanh, thư giản, thoải mái giúp tâm hồn dịu nhẹ sau một ngày mệt mỏi.

Lá cây có hình bầu dục, hơi nhọn ở hai đầu và màu sắc đa dạng. Mặt dưới lá màu đỏ tía, mặt trên là màu xanh lục đậm nhạt xen kẽ các viền nhỏ màu trắng dọc theo mép lá. Do đó mà lá có hình dáng như đuôi con công đang xoè ra khoe sắc. Tượng trưng cho nguồn năng lượng phong thuỷ dồi dào, tích cực. Vì vậy, trồng cây đuôi công trong nhà sẽ giúp mang lại tiền tài, thịnh vượng cho gia chủ.

Đuôi công là cây thân rễ, thường mọc thành bụi thưa. Không giống những loại cây cảnh khác, cây đuôi công không phát triển chiều cao mà phát triển tăng số lượng và kích thước lá.

Người mệnh Mộc và mệnh Thuỷ rất hợp với cây đuôi công xanh, còn cây đuôi công tím lại rất hợp với mệnh Hoả và mệnh Kim.

3. Cây phát tài

Cây phát tài có thể trang trí khắc mọi nơi từ trong nhà đến ngoài sân hoặc trong văn phòng, cây phát tài có thể giúp thanh lọc không khí, hút các khí độc hại trong môi trường ngoài ra còn giúp giảm nhiệt độ từ các thiết bị điện tử như: máy tính, máy in,máy lạnh,… trả lại cho chúng ta một bầu không khí dịu nhẹ.

Nếu đặt cây trong văn phòng giúp tăng khả năng tập trung và ghi nhớ giúp tăng khả năng làm việc tạo hiệu suất trong công việc nhưng vẫn giữ được tâm lý thỏa mái.

Cây phát tài thuộc hành Mộc nên thích hợp nhất là trồng ở phía Đông hoặc Đông Nam của ngôi nhà.

4. Cây đa búp đỏ

Cây búp đa đỏ còn có tên Ấn Độ là Đa cao sum Đa Dai, giống đa búp đỏ được tìm thấy ở những khu rừng rậm nhiệt đới chủ yếu ở Ấn Độ và Malasia. Cây đa búp đỏ cảnh giúp mang đến bầu không khí trong lành cho không gian và nó rất dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện sống.

Cây đa búp đỏ với ý nghĩa mang lại hạnh phúc êm ấm, cuộc sống êm ấm dành cho gia chủ. Với màu sắc tưới tắn và vô cùng bắt mắt thì cây đa búp đỏ này đem đến cho không gian sống bầu không khí tươi vui, cảm giác thoải mái. Không chỉ vậy cây còn có khả năng hút bụi, hút các khí độc và đặc biệt là thuốc lá thải ra môi trường.

Cây đa búp đỏ với màu đỏ tía rất thích hợp dành cho những người mệnh hỏa

5. Cây đại phú gia

Đại phú gia mang một dáng hình sang trọng, tán lá to, rộng, lá cây màu xanh bóng bắt mắt. Cây có khả năng thanh lọc không khí rất tốt, mang đến cho không gian xung quanh một môi trường trong lành, thanh thoát.

Cây đại phú gia với ý nghĩa mang lại tiền tài, thịnh vượng cho gia chủ.

Cây rất phù hợp với người mệnh Mộc

6. Cây Kim Tiền

Kim tiền có thân cây khỏe, phình to ở gốc cây, từng phiến lá bóng lên một màu xanh thẫm trông rất đẹp mắt. Cây như một đại phú ông, mang dáng vẻ uy quyền, luôn toát ra thần thái khó ai bì kịp. Cây có khả năng đào thải khí độc, làm giảm các tác nhân gây hại từ tia bức xạ đồng thời cung cấp oxy, điều hòa không khí rất tốt.

Cây Kim tiền trong phong thủy mang ý nghĩa mang lại tài lộc, phú quý và may mắn cho gia chủ.

Cây phù hợp nhất với người mệnh Hỏa, mệnh Mộc.

8. Cây Bạch mã hoàng tử

Bạch mã hoàng tử là 1 trong những cây cảnh để cầu thang trong nhà nổi nổi bật với những phiến lá rất độc đáo. Đặc biệt cây rất thích hợp với môi trường sử dụng điều hòa. Bạch mã mang ý nghĩa may mắn, tiền tài cũng như mang sự thuận buồm xuôi gió cho gia chủ.

Cây thích hợp với tất cả các mệnh, đặc biệt là mệnh Mộc, mệnh Kim.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.