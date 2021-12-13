Phụ nữ hiện đại đầu tư cho không gian sống sạch, an toàn và bảo vệ sức khỏe gia đình

Nhà đẹp 13/12/2021 07:58

Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ không chỉ tham gia làm kinh tế, họ còn được tin tưởng giao “tay hòm chìa khóa” để chăm lo tổ ấm. Do đó, họ luôn cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm tốt nhất để chăm sóc và bảo vệ các thành viên trong gia đình.

Phụ nữ cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn sản phẩm bảo vệ sức khỏe cả nhà

Chỉ riêng khoản hôm nay ăn gì, tuần này chi tiêu ra sao hay tháng này sắm sửa gì cho phù hợp với nhu cầu và kinh tế gia đình cũng đủ để chị em “cân não”. Chưa kể, dịch bệnh cùng những biến đổi về môi trường, thời tiết thay đổi thất thường tạo điều kiện để vi khuẩn, bụi bẩn phát triển và ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sống. Điều này khiến chị em áp lực hơn trong việc lựa chọn sản phẩm và thiết bị bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Thực tế, các thiết bị sinh hoạt tích hợp công nghệ khử khuẩn, thanh lọc cơ thể hay vật liệu xây dựng có tính năng kháng khuẩn cao luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của bất kỳ người nội trợ nào. Tuy nhiên, khoản đầu tư này không hề nhỏ và người dùng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn sản phẩm phù hợp, vững tin hơn với quyết định chi tiêu của mình.

Nhiều phụ nữ cho biết họ F5 lại không gian sống như một cách để “nạp” thêm nguồn năng lượng tích cực cho cả gia đình. Họ bắt đầu với việc lựa chọn nội thất, sắp xếp lại không gian sinh hoạt chung và đặc biệt ưu tiên các vật liệu xây dựng có tính kháng khuẩn cao, trong đó có sơn tường. 

Phụ nữ hiện đại đầu tư cho không gian sống sạch, an toàn và bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh 1

Vậy phụ nữ quan tâm đến tiêu chí nào khi lựa chọn sơn tường?

Nếu như trước đây, phụ nữ cảm thấy hài lòng với không gian sống được thiết kế và trang trí nội thất mà mình yêu thích hay màu sơn tường theo sở thích cá nhân thì hiện nay, họ quan tâm hơn đến chất lượng và tính năng của các sản phẩm, trong đó có sơn tường.

Phụ nữ hiện đại đầu tư cho không gian sống sạch, an toàn và bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh 2

Bên cạnh những chi tiết như thiết kế, vật liệu xây dựng thì sơn tường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cũng như tính thẩm mỹ của công trình. Đặc biệt, sau những tác động từ dịch bệnh, phụ nữ cũng quan tâm đến chất lượng, tính năng của sơn. Với các loại sơn kháng khuẩn, đáp ứng các tiêu chí về: độ an toàn, khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc, dễ dàng vệ sinh cùng mức giá hợp lý thì họ sẵn sàng chi tiền để được trải nghiệm.

Phụ nữ hiện đại đầu tư cho không gian sống sạch, an toàn và bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh 3

Là một người nội trợ, chị Thu Thủy, 35 tuổi đang sinh sống cùng chồng và con tại Hưng Yên cho biết: “Gia đình chị sẽ dự định sửa sang lại nhà để kịp đón năm mới. Ngoài nội thất trang trí, chị còn quan tâm đến sơn tường để sơn mới cho nhà mình, đồng thời chị muốn sơn phải kháng khuẩn, kháng nấm mốc và bền màu”.

Theo chị Thủy, loại sơn trước đây được gia đình sử dụng chất lượng khá kém nên chỉ sau 2 năm các bức tường xuất hiện ố vàng, phồng rộp gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng tới chất lượng sống. Bởi vậy, trong lần sơn sửa nhà sắp tới, chị và ông xã lựa chọn sản phẩm sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn uy tín với khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc để cải tạo không gian sống.

Phụ nữ hiện đại đầu tư cho không gian sống sạch, an toàn và bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh 4

Bên cạnh đó, gia đình chị Thủy có 2 con nhỏ nên tường nhà thường xuyên xuất hiện các vết bẩn, vết dơ từ thức ăn, nước uống, cọ vẽ của con. Chính vì vậy, loại sơn tường với khả năng chùi rửa vượt trội, dễ dàng loại bỏ vết bẩn sẽ giúp chị tiết kiệm thời gian hơn khi dọn dẹp, giữ gìn không gian sống sạch đẹp và có thêm thời gian để chăm sóc các con.

Phụ nữ hiện đại đầu tư cho không gian sống sạch, an toàn và bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh 5

Cũng quan tâm đến sơn tường, cụ thể là sơn nội thất, chị Thanh Xuân, 34 tuổi, nhân viên văn phòng tại Cần Thơ tìm hiểu khá kỹ về các sản phẩm sơn trên thị trường. Thông qua internet và một chút kiến thức về sơn, chị Xuân quyết định đầu tư sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn của Nippon Paint để hoàn thiện ngôi nhà mới xây của gia đình.

Theo tìm hiểu, chị Xuân nhận thấy ngoài tính năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc và chùi rửa vượt trội, sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn còn thân thiện với môi trường khi ổn định mức hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) ở mức dưới 25g/L và không chứa các kim loại nặng hay hóa chất độc hại.

Phụ nữ hiện đại đầu tư cho không gian sống sạch, an toàn và bảo vệ sức khỏe gia đình - Ảnh 6

Được biết, sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn là dòng sơn thế hệ mới được Nippon Paint đầu tư nghiên cứu và sản xuất với những tính năng ưu việt như: khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc, tính năng chùi rửa vượt trội cùng độ che phủ cao, thành phần thân thiện môi trường… Tất cả những tính năng của sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn đều đáp ứng tiêu chí lựa chọn sơn mà chị em phụ nữ quan tâm. Đây cũng là sản phẩm sơn lý tưởng để những ai có dự định hoàn thiện nhà mới hay cải tạo không gian sống an toàn và bảo vệ sức khỏe trong dịp cuối năm có thể đầu tư và trải nghiệm ngay nhé!

Sơn Nippon - Sơn đâu cũng đẹp Được thành lập từ năm 1881 tại Nhật Bản, đến nay tập đoàn Nippon Paint đã hiện diện tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ; trở thành một trong những thương hiệu sơn Số 1 Châu Á, Top 4 Toàn Cầu. Nippon Paint cung cấp những sản phẩm sơn và chất phủ chất lượng Nhật Bản phục vụ cho ngành kiến trúc, trang trí nhà cửa và công nghiệp ô tô, tàu biển, ...

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm tại:

 https://nipponpaint.com.vn/odourless-chui-rua-vuot-troi-khang-khuan

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh để lộ 'nhà mặt phố' triệu đô 'xịn xò' trong đám cưới của con gái

'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh để lộ 'nhà mặt phố' triệu đô 'xịn xò' trong đám cưới của con gái

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, NSƯT Xuân Hinh khiến người hâm mộ vô cùng trầm trồ và ngưỡng mộ khi sở hữu ngôi nhà thuộc hàng khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   dòng sơn thế hệ mới nhà đẹp chăm sóc nhà cửa

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy