Phụ nữ hiện đại đầu tư cho không gian sống sạch, an toàn và bảo vệ sức khỏe gia đình

Chỉ riêng khoản hôm nay ăn gì, tuần này chi tiêu ra sao hay tháng này sắm sửa gì cho phù hợp với nhu cầu và kinh tế gia đình cũng đủ để chị em “cân não”. Chưa kể, dịch bệnh cùng những biến đổi về môi trường, thời tiết thay đổi thất thường tạo điều kiện để vi khuẩn, bụi bẩn phát triển và ảnh hưởng trực tiếp đến không gian sống. Điều này khiến chị em áp lực hơn trong việc lựa chọn sản phẩm và thiết bị bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Nhiều phụ nữ cho biết họ F5 lại không gian sống như một cách để “nạp” thêm nguồn năng lượng tích cực cho cả gia đình. Họ bắt đầu với việc lựa chọn nội thất, sắp xếp lại không gian sinh hoạt chung và đặc biệt ưu tiên các vật liệu xây dựng có tính kháng khuẩn cao, trong đó có sơn tường.

Thực tế, các thiết bị sinh hoạt tích hợp công nghệ khử khuẩn, thanh lọc cơ thể hay vật liệu xây dựng có tính năng kháng khuẩn cao luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của bất kỳ người nội trợ nào. Tuy nhiên, khoản đầu tư này không hề nhỏ và người dùng cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn sản phẩm phù hợp, vững tin hơn với quyết định chi tiêu của mình.

Vậy phụ nữ quan tâm đến tiêu chí nào khi lựa chọn sơn tường?

Nếu như trước đây, phụ nữ cảm thấy hài lòng với không gian sống được thiết kế và trang trí nội thất mà mình yêu thích hay màu sơn tường theo sở thích cá nhân thì hiện nay, họ quan tâm hơn đến chất lượng và tính năng của các sản phẩm, trong đó có sơn tường.

Bên cạnh những chi tiết như thiết kế, vật liệu xây dựng thì sơn tường ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cũng như tính thẩm mỹ của công trình. Đặc biệt, sau những tác động từ dịch bệnh, phụ nữ cũng quan tâm đến chất lượng, tính năng của sơn. Với các loại sơn kháng khuẩn, đáp ứng các tiêu chí về: độ an toàn, khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc, dễ dàng vệ sinh cùng mức giá hợp lý thì họ sẵn sàng chi tiền để được trải nghiệm.

Là một người nội trợ, chị Thu Thủy, 35 tuổi đang sinh sống cùng chồng và con tại Hưng Yên cho biết: “Gia đình chị sẽ dự định sửa sang lại nhà để kịp đón năm mới. Ngoài nội thất trang trí, chị còn quan tâm đến sơn tường để sơn mới cho nhà mình, đồng thời chị muốn sơn phải kháng khuẩn, kháng nấm mốc và bền màu”.

Theo chị Thủy, loại sơn trước đây được gia đình sử dụng chất lượng khá kém nên chỉ sau 2 năm các bức tường xuất hiện ố vàng, phồng rộp gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng tới chất lượng sống. Bởi vậy, trong lần sơn sửa nhà sắp tới, chị và ông xã lựa chọn sản phẩm sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn uy tín với khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc để cải tạo không gian sống.

Bên cạnh đó, gia đình chị Thủy có 2 con nhỏ nên tường nhà thường xuyên xuất hiện các vết bẩn, vết dơ từ thức ăn, nước uống, cọ vẽ của con. Chính vì vậy, loại sơn tường với khả năng chùi rửa vượt trội, dễ dàng loại bỏ vết bẩn sẽ giúp chị tiết kiệm thời gian hơn khi dọn dẹp, giữ gìn không gian sống sạch đẹp và có thêm thời gian để chăm sóc các con.

Cũng quan tâm đến sơn tường, cụ thể là sơn nội thất, chị Thanh Xuân, 34 tuổi, nhân viên văn phòng tại Cần Thơ tìm hiểu khá kỹ về các sản phẩm sơn trên thị trường. Thông qua internet và một chút kiến thức về sơn, chị Xuân quyết định đầu tư sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn của Nippon Paint để hoàn thiện ngôi nhà mới xây của gia đình.

Theo tìm hiểu, chị Xuân nhận thấy ngoài tính năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc và chùi rửa vượt trội, sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn còn thân thiện với môi trường khi ổn định mức hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) ở mức dưới 25g/L và không chứa các kim loại nặng hay hóa chất độc hại.

Được biết, sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn là dòng sơn thế hệ mới được Nippon Paint đầu tư nghiên cứu và sản xuất với những tính năng ưu việt như: khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc, tính năng chùi rửa vượt trội cùng độ che phủ cao, thành phần thân thiện môi trường… Tất cả những tính năng của sơn Odour-less Chùi rửa vượt trội & Kháng khuẩn đều đáp ứng tiêu chí lựa chọn sơn mà chị em phụ nữ quan tâm. Đây cũng là sản phẩm sơn lý tưởng để những ai có dự định hoàn thiện nhà mới hay cải tạo không gian sống an toàn và bảo vệ sức khỏe trong dịp cuối năm có thể đầu tư và trải nghiệm ngay nhé!