'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh để lộ 'nhà mặt phố' triệu đô 'xịn xò' trong đám cưới của con gái

Nhà đẹp 10/12/2021 10:07

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, NSƯT Xuân Hinh khiến người hâm mộ vô cùng trầm trồ và ngưỡng mộ khi sở hữu ngôi nhà thuộc hàng khủng.

NSƯT Xuân Hinh luôn gắn liền với biệt danh "vua hài đất Bắc". Mặc dù nổi tiếng suốt mấy chục năm nay,  nhưng nam danh hài lại khá kín tiếng về đời tư, ít khi cho gia đình lên sóng mạng xã hội.

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh mới chia sẻ sự kiện trọng đại của gia đình mình. Cụ thể, nma nghệ sĩ đã đăng hình ảnh ăn hỏi của con gái và khán giả nhận ra có những khoảnh khắc ông đã xúc động rơi nước mắt. Cùng với đó, từng góc nhỏ trong tư gia của vợ chồng Xuân Hinh đều được trang hoàng theo phong cách truyền thống nhưng sang trọng, tinh tế và đẹp mắt.

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Khoảnh khắc NSUT Xuân Hinh đã xúc động rơi nước mắt - Ảnh: FBNV
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Hình ảnh trong lễ đại hỷ của gia đình - Ảnh: FBNV

Trong những bức ảnh được chia sẻ, dân tình phát hiện đây là căn nhà tọa lạc ở Hàng Bông, một trong những con phố đắt đỏ nhất Hà Nội. Dù nằm tại khu phố cổ nhưng diện tích vẫn rất rộng rãi, thoáng đãng. Từng có tin đồn nam danh hài phải bỏ ra hàng chục tỷ đồng để mua được nó.

Đáng chú ý, ngôi nhà đđược trang trí đậm chất hoài cổ, truyền thống. Các vật dụng trang trí đều được làm từ gỗ, gốm, đồng. Tất cả đều mang hơi hướng văn hóa dân gian. Mặc dù nhìn dân dã, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự sang trọng, tinh tế của ngôi nhà.

nsut xuan hinh 2'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh để lộ 'nhà mặt phố' triệu đô 'xịn xò' trong đám cưới của con gái - Ảnh 4'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh để lộ 'nhà mặt phố' triệu đô 'xịn xò' trong đám cưới của con gái - Ảnh 5'Vua hài đất Bắc' Xuân Hinh để lộ 'nhà mặt phố' triệu đô 'xịn xò' trong đám cưới của con gái - Ảnh 6
Nam danh hài cùng vợ hiện đang sống trên căn nhà trên phố hàng Bông mua vài năm về trước - Ảnh: FBNV

Dù là nghệ sĩ nổi tiếng với hàng nghìn người hâm mộ cùng khối tài sản khổng lồ, tuy nhiên, NSƯT Xuân Hinh có lối sống vô cùng giản dị, không hề khoa trương. Hàng ngày, ông vẫn thường đi xe máy, giúp vợ dọn dẹp nhà, bữa cơm cũng chỉ có vài món dân quê mộc mạc như canh cua, cà muối và rau luộc. 

Vì vậy, suốt trong những năm tháng làm nghề, NSƯT Xuân Hinh luôn luôn được những anh em trong nghề ngưỡng mộ, kính nể mà khán giả cũng rất yêu quý.

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Từ khóa:   sao Việt NSƯT Xuân Hinh Con gái Xuân Hinh

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