Gợi ý một số mẫu nhà đẹp 2018 2 tầng được nhiều người lựa chọn

Không phải ngẫu nhiên mà mẫu nhà 2 tầng là thiết kế đang được rất nhiều gia đình ưa chuộng. Theo đó, thiết kế vừa mang tính tiện nghi, hiện đại vừa giải quyết được khó khăn về quỹ đất nhà ở tại các thành phố lớn.

Mẫu nhà đẹp 2 tầng phù hợp phù hợp với sự phát triển của thời đại đồng thời thể hiện đẳng cấp cũng như khiếu thẩm mỹ của bản thân

Thiết kế 2 tầng không chỉ mang tính tiện nghi, hiện đại mà còn tạo cái nhìn cân đối.

Mẫu nhà 2 tầng thường phù hợp với những gia đình trẻ, ít thành viên hoặc kinh tế chưa đủ lớn.

Mẫu nhà đẹp 2 tầng thể hiện đẳng cấp cũng như khiếu thẩm mỹ của gia chủ

Sau đây là một số mẫu nhà 2 tầng đẹp và có công năng sử dụng phù hợp được lựa chọn nhiều nhất:

1. MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP: NHÀ ỐNG 6X20M

Nhà ống chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho mảnh đất diện tích 6x20m

Trong các kiểu nhà đẹp 2 tầng 2018, đầu tiên phải kể đến mẫu nhà ống 2 tầng. Nhà ống là xu hướng phù hợp với những căn nhà thiên hướng dài. Do đó, nếu sở hữu mảnh đất diện tích 6x20m thì nhà ống chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.

Thiết kế nhà ống 2 tầng dạng hộp mới mẻ, hiện đại

Thiết kế nhà ống 2 tầng dạng hộp có ưu điểm vừa mang đến cái nhìn mới mẻ, hiện đại, vừa đáp ứng được không gian sinh hoạt tiện nghi cho gia đình.

Mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 2018 được ưa chuộng

Đây là một trong những mẫu nhà ống 2 tầng đẹp 2018 có thiết kế phù hợp với những gia đình có từ 4-6 thành viên.

Mẫu nhà ống này có những đặc điểm nổi bật như:

Mẫu nhà ống 2 tầng có thiết kế sân vườn trên tầng thượng

Với t hiết kế sân vườn trên tầng thượng, đây là mẫu nhà ống có không gian sinh hoạt lý tưởng cho gia đình. Các thành viên trong gia đình có thể cùng tụ tập trò chuyện, ngắm cảnh và thư giãn bên nhau.

Ngôi nhà có thiết kế phù hợp với sự phát triển của thời đại

Ở lan can mỗi tầng được kế cây xanh góp phần làm căn nhà thoáng mát và gần gũi hơn.

Căn nhà được thiết kế thoáng mát và gần gũi

Ở t ầng trệt sẽ được bố trí gồm gara, phòng khách, phòng ngủ phụ, bếp, và tiểu cảnh… Không gian thoáng đãng, tiện nghi của ngôi nhà sẽ giúp gia chủ thư giãn.

Thiết kế nhà ống tận dụng tối đa diện tích đất, thoáng và hiện đại

Tầng 2 được thiết kế tối ưu với 3 phòng ngủ, 1 phòng sinh hoạt chung,… Không gian rộng rãi của ngôi nhà vừa thoáng đãng vừa đảm bảo được sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Phần tường gỗ cổ điển vừa mới lạ vừa sang trọng

2. MẪU NHÀ 2 TẦNG ĐẸP: NHÀ MÁI THÁI 6X20M

Nói đến những mẫu nhà đẹp 2018 2 tầng không thể bỏ qua kiểu nhà mái Thái.

Mẫu nhà 2 tầng mái Thái đẹp

Đây là kiểu nhà đã được du nhập vào Việt Nam trong những năm gần đây và cho đến hiện tại vẫn đang rất được thịnh hành.

Kiểu nhà mái Thái hiện tại đang rất được thịnh hành

Theo đó, mẫu thiết kế nhà 2 tầng diện tích 6x20m mái Thái đang rất được ưa chuộng bởi vẻ đẹp hiện đại, đẳng cấp. Mái Thái sẽ giúp căn nhà trông sang trọng hơn.

Mẫu thiết kế nhà 2 tầng mái Thái hiện đại, đẳng cấp

Ưu điểm tuyệt vời của nhà mái Thái mang lại:

Thiết kế mái thái giúp căn nhà hiện đại và trông cao hơn.

Thiết kế mái Thái giúp căn nhà trông cao hơn

Màu sơn tường hợp với màu ngói tạo nên sự trang nhã, hòa hợp.

Chọn màu sơn tường trang nhã

B an công sẽ dùng kính cường lực giúp ngôi sáng sang trọng và tạo được vẻ ngoài hiện đại, đẳng cấp.

Ban công ngôi nhà lắp kính cường lực hiện đại và sang trọng

Thiết kế mái thái còn tạo được không gian sinh hoạt mát mẻ, dễ chịu vào mùa hè và ấm cúng vào mùa đông.

Nhà mái thái có ưu điểm phong cách ấn tượng, mới mẻ

Phong cách ấn tượng, mới mẻ, bền bỉ và tiện nghi.

Mẫu nhà mái Thái thu hút với vẻ đẹp khang trang, hiện đại

Tuy mẫu nhà mái Thái có nhiều ưu điểm được rất nhiều người ưa chuộng nhưng kết cấu thiết kế mái thái khá phức tạp. Do đó, thời gian thi công sẽ mất nhiều thời gian hơn, chi phí cũng nhiều hơn so với các mẫu nhà 2 tầng đẹp khác.

3. MẪU NHÀ 2 TẦNG MÁI BẰNG

Mẫu nhà mái bằng luôn thu hút bởi vẻ đẹp vừa khang trang, hiện đại, vừa thanh lịch, nhẹ nhàng.

Nếu yêu thích kiểu thiết kế này, có thể tham khảo mẫu nhà đẹp 2018 2 tầng mái bằng đẹp (6x10m) dưới đây:

Mẫu nhà 2 tầng mái bằng đẹp

Mẫu thiết kế nhà 2 tầng mái bằng đơn giản mà sang trọng



Mẫu nhà 2 tầng đẹp với sân rộng và thoáng mát

4. MẪU NHÀ 2 TẦNG CHỮ L

Mẫu nhà 2 tầng chữ L đẹp 2018 mái Thái ở nông thôn được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại.

Mẫu nhà 2 tầng chữ L có kiến trúc hiện đại

Công trình nổi bật với mái thái dán ngói xanh mang nét quyến rũ, dịu dàng, thanh thoát.

Kiến trúc có nét quyến rũ, thanh thoát

Không phải ngẫu nhiên mà việc xây nhà được xếp vào công việc quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nhà chính là nơi để chúng ta trở về nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Do đó, hãy cố gắng tạo cho bản thân và gia đình một không gian sống tốt và lý tưởng nhất.

Với những mẫu nhà đẹp 2018 2 tầng hiện đại kể trên, hy vọng bạn đọc có thể chọn được không gian sống lý tưởng nhất. Hãy bắt tay ngay vào việc xây dựng ngôi nhà như ý của mình!