Tổng hợp các mẫu nhà đẹp 2 tầng mái thái được yêu thích nhất hiện nay

Hiện nay, thiết kế nhà 2 tầng mái thái thường có sự kết hợp pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Phần mái thái phong cách cổ điển thu hút có khả năng chống ẩm cao và tản nhiệt chống nóng rất tốt.

Những ngôi nhà 2 tầng mái thái là kiểu kiến trúc từ lâu đã in sâu vào tâm trí của người Việt Nam. Đây là công trình kiến trúc mang đậm nét hoài cổ, đậm chất truyền thống.

Trong nhiều năm trở lại đây, nhà 2 tầng mái thái là thiết kế được ưa chuộng tại hầu hết các gia đình từ nông thôn đến thành thị. Các công trình xây dựng nhà 2 tầng mái thái xuất hiện mỗi ngày một nhiều và rất được ưa chuộng. Hiện nay, có nhiều mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp với phong cách thiết kế khác nhau.

Nét hiện đại của kiến trúc nội thất và ngoại thất tạo nên vẻ đẹp sang trọng, không bị lạc hậu theo thời gian. Đây là mẫu nhà phù hợp để xây dựng trên mọi diện tích đất. Tùy theo nhu cầu sử dụng, diện tích đất sẵn có mà gia chủ sẽ có những lựa chọn phương án thiết kế và bố trí công năng ngôi nhà phù hợp.

Mẫu thiết kế nhà mái thái đẹp

Đối với những mảnh đất nhỏ, nên chọn thiết kế nhà theo phong cách đơn giản để ưu tiên tập trung vào công năng và giúp ngôi nhà trở nên thông thoáng hơn. Nếu muốn lựa chọn hay tìm kiếm 1 mẫu thiết kế đẹp cho gia đình thì đừng bỏ qua các mẫu nhà phố đẹp 2 tầng mái thái này:

Mẫu nhà ống 2 tầng mái thái cách tân

Phần thiết kế mái thái cách tân sẽ giúp tổng thể ngôi nhà đẹp và cao hơn

Mẫu nhà ống 2 tầng này rất nổi bật, cuốn hút với cách trang trí hài hòa và mang tính thẩm mỹ cao. Phần thiết kế mái thái cách tân sẽ giúp tổng thể ngôi nhà đẹp và cao hơn. Ngôi nhà sử dụng tông màu trắng sang trọng, quý phái.

Thiết kế khung cửa vuông vức với hệ thống kính thoáng sáng hiện đại giúp không gian nhà tràn ngập ánh sáng và thông thoáng tự nhiên. Ban công của tầng 2 sẽ hướng ra mặt tiền. Họa tiết thiết kế của ngôi nhà theo xu hướng cổ điển rất bắt mắt.

Kết hợp vật liệu trang trí thẩm mỹ cho phần mặt tiền giúp mẫu nhà ống 2 tầng mái thái đẹp, hiện đại hơn.

Tầng trệt có thiết kế gồm sân trước, phòng khách, phòng bếp + bàn ăn, phòng tắm + wc, có tiểu cảnh. Không gian sinh hoạt của ngôi nhà được bố trí gồm một phòng khách, 3 phòng ngủ một phòng bếp kết hợp bàn ăn, có phòng học tập và các phòng vệ sinh.

Mẫu nhà ống mái thái đẹp 2 tầng sân thượng có mái che

Đây là mẫu nhà ống mái thái 2 tầng có kiến trúc cổ điển với thiết kế mặt tiền mái thái và có sân thượng mái che. Mặt tiền của mẫu nhà này được thiết kế rất đẹp và hiện đại.

Sân thượng sẽ được lợp tôn để có thể tận dụng trồng cây, giặt phơi và tập thể dục.

Mẫu nhà ống mái thái đẹp 2 tầng sân thượng có mái che

Tầng 2 được bố trí gồm có phòng thờ, kế tiếp là 3 phòng ngủ và cuối cùng là nhà vệ sinh. Ở tầng 2 sẽ được bố trí ban công ở trước phòng thờ rất hợp lý.

Thiết kế nhà vuông 2 tầng mái thái

Mẫu thiết kế nhà vuông 2 tầng mái thái

Thiết kế nhà vuông 2 tầng phù hợp với lô đất có diện tích rộng. Mẫu thiết kế này đặc biệt mang đến nét mới lạ và trải nghiệm rất khác biệt dành cho gia chủ. Nếu gia chủ là người yêu thích sự hấp dẫn, ấn tượng thì đừng bỏ qua mẫu thiết kế này.

Mẫu thiết kế nhà vuông 2 tầng mái thái đặc biệt mang đến nét mới lạ và trải nghiệm rất khác biệt

Thiết kế nhà 2 tầng 1 tum mái thái

Các mẫu thiết kế nhà 2 tầng 1 tum mái thái có nhiều tính năng rất vượt trội và luôn là kiểu nhà ở thu hút được sự quan tâm của các gia chủ. Mẫu nhà này sẽ giúp gia chủ tận dụng được mọi diện tích, không gian sống. Với không gian nhỏ hẹp, gia chủ có thể tận dụng diện tích và cải tạo tổ ấm của gia đình mình.

Thiết kế nhà 2 tầng 1 tum mái thái

Mẫu thiết kế này sẽ giúp không gian sống sẽ thêm phần thông thoáng, lấy được nhiều ánh sáng hơn. Để đảm bảo duy trì thẩm mỹ cùng chất lượng công trình, gia chủ có thể trồng thêm cây xanh, vườn hoa.

Thiết kế nhà 2 tầng mái thái chữ L

Mẫu nhà ống mái thái 2 tầng chữ L hiện đại

Thiết kế nhà 2 tầng mái thái chữ L này sẽ giúp mang đến sự mới mẻ cho không gian sống. Thay vì những mẫu nhà vuông, nhà chữ U, nhà chữ nhật bạn có thể thử mẫu thiết kế nhà này để thay đổi.

Thiết kế nhà 2 tầng mái thái kiểu Châu Âu

Thiết kế nhà 2 tầng mái thái kiểu Châu Âu

Thiết kế nhà 2 tầng mái thái kiểu Châu Âu sở hữu phong cách cổ điển và dễ dàng tạo được ấn tượng đối với người đối diện.

Thiết kế nhà 2 tầng mái thái phong cách cổ điển

Điểm nhấn của mẫu thiết kế này chính là những chi tiết phào chỉ, phù điêu vô cùng tài hoa, công phu. Vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy từ mẫu nhà này thể hiện được sự đẳng cấp, thượng lưu của gia chủ.

Vẻ đẹp xa hoa, lộng lẫy từ mẫu nhà thể hiện được sự đẳng cấp của gia chủ

Mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp bán cổ điển

Đây là mẫu nhà mái thái được thiết kế theo phong cách bán cổ điển rất độc đáo. Vừa mang phong cách hiện đại vừa toát lên nét văn hóa truyền thống cổ điển, đây là mẫu nhà có thiết kế khá mới lạ mang đến sự đa dạng văn hóa kiến trúc nước ta.

Mẫu nhà 2 tầng mái thái đẹp bán cổ điển vừa có phong cách hiện đại vừa toát lên nét văn hóa truyền thống cổ điển

Trên đây là các mẫu nhà đẹp 2 tầng mái thái có đặc tính ưu việt, vẻ đẹp thẩm mỹ cao, thoáng mát, tiện nghi. Các gia chủ đừng nên bỏ qua những mẫu thiết kế này nếu đang mong muốn sở hữu một không gian sống hoàn hảo nhất cho mái ấm tương lai của gia đình.