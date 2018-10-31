Những mẫu nhà phố 1 tầng đẹp hiện đại được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay

Mẫu thiết kế nhà phố 1 tầng có sân vườn mát mẻ tạo ra 1 không gian sống tiện nghi, thoải mái. Căn nhà được phối với vườn tiểu cảnh xanh mát, hòa quyện cùng thiên nhiên. Gia chủ có thể tạo ra khoảng xanh có cây xanh, nước chảy và những bồn hoa với diện tích nhỏ và thiết kế đơn giản để tạo điểm nhấn cho không gian ngôi nhà.

Tuy rằng tất cả các không gian bố trí đều ở tầng trệt nhưng ngôi nhà vẫn đầy đủ không gian chức năng và thông thoáng.

Bố trí vườn tiểu cảnh sẽ giúp thanh lọc không khí trong nhà, tạo sự thư thái và đảm bảo sức khỏe cho gia chủ.

Có thể tham khảo cách bố trí không gian thoải mái và phù hợp phong thủy như sau:

Bước vào nhà là 1 khoảng để xe nhỏ, kết hợp 1 sân vườn. Tiếp đến là không gian sinh hoạt chung gồm nội thất phòng khách, phòng ăn và nhà bếp.

Phòng khách bố trí 1 ghế sofa chữ L kết hợp với chiếc ghế bành

Phòng khách bố trí 1 ghế sofa chữ L kết hợp với chiếc ghế bành. Khu vực bếp sẽ được bố trí gần cửa sổ với bàn bếp chữ U liền, bàn bar rất sang trọng.

Phòng ngủ được bài trí nội thất hiện đại và sang trọng

Khoảng sau cùng sẽ là phòng ngủ bài trí nội thất hiện đại và sang trọng. Cách bố trí này sẽ giúp căn nhà thông thoáng tràn đầy ánh sáng, hòa quyện với thiên nhiên và đỡ chật hẹp.

Ở khu vực thông tầng được bố trí trồng cây xanh giúp căn nhà trở nên xanh mát, hòa quyện với thiên nhiên. Phòng ngủ được bố trí những đồ nội thất như giường ngủ đôi, tủ quần áo, bàn trang điểm và bàn làm việc đặt ngay sát cửa sổ.

Trồng cây xanh ở khu vực thông tầng

Hiện nay, mẫu nhà 1 tầng với vườn nhỏ đang là xu hướng của nhiều gia đình. Đây là mẫu nhà có ưu điểm diện tích vừa phải, chi phí không quá cao.

Mẫu nhà phố 1 tầng diện tích 60m2

Mẫu nhà 1 tầng diện tích 60m2sẽ được đơn giản hóa mọi chi tiết trang trí nhưng vẫn đảm bảo được sự sang trọng, lấy ánh sáng tối đa.



Mẫu nhà 1 tầng theo phong cách sang trọng, lấy ánh sáng tối đa cho căn nhà

Nhà có diện tích: 6×9.5m

Xây dựng với diện tích: 60m2

Bao gồm: 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, phòng thờ.

Phòng khách và bếp liên phòng. Thiết kế liên phòng là xu hướng thiết kế nội thất 2018 được nhiều người lựa chọn vì rất thoáng đãng và giúp giải phóng không gian sinh hoạt.

Phòng ngủ có bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ

Phòng ngủ có bàn làm việc được đặt ngay cửa sổ tạo được không gian làm việc và giúp đón ánh sáng tự nhiên tốt hơn.

Phòng thờ có thiết kế cổ điển kết hợp hiện đại

Phòng thờ có thiết kế cổ điển kết hợp hiện đại theo phong cách sang trọng và tạo nên sự đầm ấm cho không gian thờ phụng.

Mẫu nhà phố 1 tầng với phòng thờ và 3 phòng ngủ

Mẫu thiết kế nhà 1 tầng này có ưu điểm phù hợp khi gia chủ có quỹ đầu tư nhỏ và vừa phải.

Mẫu nhà phố 1 tầng đẹp

Công năng sử dụng của mẫu nhà phố 1 tầng này gồm:

3 phòng ngủ

1 phòng khách

1 phòng thờ

1 phòng bếp ăn

1 phòng vệ sinh

Trong nhà được thiết kế nội thất với sofa màu trắng đen, thảm trang trí mang lại không gian sang trọng.

Nội thất được sắp xếp gọn gàng

Khu vực bếp và phòng khách sẽ được trang trí bằng gỗ để ngăn. Đây là cách tạo ra sự thoáng đãng trong không gian và giúp tầm nhìn không bị hạn chế.

Nội thất phòng ngủ của vợ chồng sẽ được bố trí với giường đôi kích thước lớn, cửa sổ lớn

Vị trí 3 phòng ngủ được đặt ở 3 góc của ngôi nhà. Nội thất phòng ngủ của vợ chồng sẽ được bố trí với giường đôi kích thước lớn, tủ quần áo, cửa sổ lớn.

Mẫu nhà phố 1 tầng đẹp mái thái

Nhà phố 1 tầng với thiết kế đẹp, nội thất hiện đại, phần mái thái là điểm nhấn quan trọng mang đến giá trị thẩm mỹ cao vfa tô điểm cho toàn bộ căn nhà.

Phần mái thái là điểm nhấn quan trọng mang đến giá trị thẩm mỹ cao cho toàn bộ căn nhà

Đây là kiểu thiết kế nhà đẹp phù hợp với cả thành thị và nông thôn được thiết kế với gam màu trắng và trung tính.

Nội thất sofa và gỗ hiện đại

Mẫu nhà phố 1 tầng đẹp mái thái bố trí nội thất sofa và gỗ hiện đại sẽ tạo nên vẻ đẹp trang nhã cho căn phòng. Kết hợp kèm theo những phụ kiện trang trí như đèn bàn, rèm cửa, gối, thảm, kệ với tỉ lệ và màu sắc hài hòa.

Bếp nhà thông thường được thiết kế theo dạng chữ L

Phòng bếp thiết kế theo dạng chữ L với bố trí đồ dùng nhà bếp đơn giản mang đến không gian thoải mái, tiện lợi cho người sử dụng.

Tông màu trắng sáng sẽ giúp tạo vẻ sang trọng, còn màu nâu sẫm sẽ cho cảm giác ấm cúng. Gia chủ sẽ lựa chọn phù hợp theo sở thích và phong cách thiết kế của bản thân.

Phòng ngủ được thiết kế tiện nghi, tinh tế

Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách tiện nghi, tinh tế giúp đảm bảo sức khỏe và tinh thần.

Mẫu nhà phố 1 tầng đẹp với thiết kế gác lửng

Gác lửng giúp tận dụng tối đa không gian sinh hoạt. Thiết kế này không những độc đáo, tạo không gian mới lạ mà còn đáp ứng được công năng sử dụng của ngôi nhà.

Gác lửng là thiết kế độc đáo, tạo không gian mới lạ và còn đáp ứng được công năng sử dụng của ngôi nhà

Phía ngoài nhà sẽ được bố trí với phòng thờ, bàn làm việc và phòng vệ sinh, phía trong là không gian phòng ngủ.

Ngoài 2 khu vực chính này, phòng vệ sinh sẽ được đặt vị trí ở giữa vừa tránh đặt trong phòng ngủ vừa nằm ngay trên khu vực bếp bên dưới.

Những mẫu nhà phố 1 tầng đẹp hiện đại vừa chia sẻ sẽ đáp ứng được tiện nghi cũng như nhu cầu sinh hoạt của bạn và gia đình. Hy vọng sau khi tham khảo những gợi ý trên, bạn đọc có thể chọn được cho mình phong cách nhà yêu thích và sở hữu một không gian sống mơ ước.