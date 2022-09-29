Tuyển tập những mẫu nhà ống 1 tầng đẹp, hiện đại và được ưa chuộng nhất!

Sự tinh tế trong khâu xử lí diện tích sẽ tạo ra những mẫu nhà phố 1 tầng dạng ống nổi bật. Đồng thời, mang đến nhiều sự thích thú, nét trẻ trung cho gia chủ.

Thay vì chọn những thiết kế mẫu nhà cao tầng hay biệt thự xa hoa tráng lệ thì hiện nay những mẫu nhà 1 tầng được nhiều gia đình ưu tiên. Đây là mẫu nhà đặc biệt phù hợp với những đôi vợ chồng trẻ mới cưới cần nơi an cư để lập nghiệp và những gia đình ít thành viên, kinh phí xây nhà thấp.

Nhà ống 1 tầng có nhiều ưu điểm và có chi phí xây dựng tiết kiệm!

Tầng lửng hay còn gọi là gác lửng, gác xép... là một tầng trung gian giữa các tầng của một tòa nhà với ưu điểm tiết kiệm chi phí và nâng cao diện tích sử dụng.

Theo phong cách thiết kế nhà hiện nay, đa số các gia chủ đều hướng tới những mẫu nhà đẹp , bền và có thể thể hiện được nét riêng. Có thể tham khảo những mẫu thiết kế nhà ống 1 tầng đẹp, hiện đại sau đây.

Kiểu nhà ống gác lửng là mẫu thiết kế rất được ưa chuộng vì giúp mở rộng không gian!

Mẫu nhà ống 1 tầng đẹp có gác lửng giúp tăng diện tích sử dụng cho ngôi nhà. Chiều cao tầng lửng hợp lí là vào khoảng 2,2 m-2,5 m.

Kiểu gác lửng là mẫu nhà ống được xây dựng nhiều nhất bởi nó có kinh phí rẻ và không gian sử dụng lớn.

Mẫu thiết kế nhà ống 1 tầng đẹp có gác lửng!

Với những mẫu thiết kế có tầng lửng, dù nhà bạn có đông người (từ 5-6 người) thì vẫn có thể ở thoải mái và đảm bảo riêng tư nhé.

Gác lửng cũng là mẫu nhà 1 tầng 2 phòng ngủ mang phong cách hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng cho không gian hẹp. Chuẩn một mẫu nhà hiện đại, thông minh và tiết kiệm chi phí.

Gác lửng là mẫu nhà đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng cho không gian hẹp!

2. Mẫu nhà ống 1 tầng mái thái

Đây là kiểu nhà ống 1 tầng rẻ - đẹp, rất được nhiều gia đình ưa chuộng trong những năm trở lại đây.

Mẫu nhà ống 1 tầng mái thái nhỏ xinh, thoáng mát!

Kiểu mái thái có thiết kế vừa sang trọng, vừa tiện nghi. Bên cạnh đó, nhà mái thái có thể biến hóa phù hợp với mọi diện tích

Kiểu mái thái có thiết kế vừa sang trọng, vừa tiện nghi!

Bên cạnh đó, thay vì dùng sơn, bạn cũng có thể chọn mặt tiền nhà ống 1 tầng đẹp với việc trang trí bằng gạch cá tính và hiện đại.

Nhà ống 1 tầng mái thái nhỏ gọn với thiết kế đường nét vuông vức!

Có thể nói, mái thái vừa mang thiết kế cổ điển lại vẫn mang đến vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho ngôi nhà của bạn. Một lựa chọn tối ưu cho quỹ chi phí vừa tầm.

Hệ thống mái thái vừa mang nét đẹp cổ điển lại xen lẫn vẻ hiện đại!

3. Mẫu nhà ống mái xéo

Nhà mái xéo là một trong những mẫu nhà ống đơn giản đẹp có phần mái xéo lạ mắt đầy hiện đại, phá cách. Rất thích hợp cho những gia chủ yêu sự độc đáo và đổi mới. Nếu bạn đang muốn một mẫu nhà ống 1 tầng vừa đẹp vừa đảm bảo giá rẻ thì đừng bỏ qua lựa chọn mái xéo này nhé.

Nhà mái xéo là một trong những mẫu nhà ống hiện đại và đầy cá tính!

Để tận dụng tối đa chiều cao của ngôi nhà, nhiều gia chủ thường lựa chọn kết hợp nhà ống 1 tầng mái xéo với tầng lửng hay tầng tum hoặc mái bằng,... một sự kết hợp thông minh mà bạn có thể xem xét nhé!

4. Mẫu nhà ống mái bằng

Nhà ống 1 tầng mái bằng đơn giản và thời thượng!

Mẫu nhà ống có mái bằng được thiết kế mái theo kiểu đổ bằng bê tông. Đây là kiểu mái toát lên vẻ đẹp hiện đại, thời thượng được lựa chọn trong những ngôi nhà mặt phố hiện đại, sang trọng và cao cấp.

5. Mẫu nhà ống 1 tầng kết hợp sân vườn

Mẫu thiết kế nhà ống với vườn cảnh mang đến sự hiện đại, sang trọng và thoải mái

Nhà ống với vườn cảnh là mẫu thiết kế mang đến sự hiện đại, sang trọng. Bằng sự kết hợp không gian xanh xung quanh nhà sẽ đem đến cảm giác thư giãn, gần gũi thiên nhiên. Một sự lựa chọn hoàn hảo biến ngôi nhà của bạn trở thành một "ốc đảo" ngay giữa lòng thành phố đầy ngột ngạt.

Kết hợp không gian xanh xung quanh nhà!

6. Mẫu nhà ống với 2 phòng ngủ và gara

Nhà ống có đặc điểm là diện tích không quá rộng rãi, do đó việc lựa chọn nội thất cần đảm bảo đáp ứng được tính định hướng thẩm mỹ của ngôi nhà.

Việc lựa chọn nội thất cần được tính toán kỹ để đáp ứng định hướng thẩm mỹ của ngôi nhà!

Phòng ngủ dành cho bố mẹ được thiết kế tối giản để tận dụng không gian trống và bài trí theo phong thái thanh lịch và trang nhã. Phòng ngủ dành cho con sẽ được trang trí phù hợp với sở thích của chủ nhân căn phòng.

Kết hợp thiết kế gara tiện lợi

Kết hợp thiết kế gara để lấy xe ra vào một cách dễ dàng và không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt trong gia đình. Trong gara nên chọn loại sơn tường dễ lau chùi, chống bám bẩn và tránh ẩm mốc. Hoặc ốp các loại đá sần có bề mặt thô nhám.

7. Nhà ống 1 tầng được thiết kế theo phong cách mở

Phong cách mở được đánh giá là một trong những ý tưởng sáng tạo, mới mẻ trong các thiết kế nhà ở hiện nay. Với ưu điểm tiết kiệm được diện tích và mang lại không gian sống thoáng đãng, quá trình thi công nhanh chóng và chi phí rẻ, đây là một xu hướng thiết kế nổi rần rần những năm gần đây.

Phong cách mở với thiết kế sáng tạo, mới mẻ

Trong đó, phòng khách được thiết kế hướng ngoại, mang đến không gian tinh tế và năng động. Phòng bếp được thiết kế liên thông với phòng khách để giúp tận dụng một cách tối đa không gian và giúp gia chủ có thể tiết kiệm thời gian và chi phí để hoàn thiện nội thất.

8. Nhà ống thiết kế đơn giản, hiện đại với không gian liền phòng

Mẫu nhà ống 1 tầng có không gian liền phòng

Kiểu thiết kế không gian liền phòng có ưu điểm giúp đảm bảo tính thẩm mỹ, tận dụng được tối đa không gian sử dụng, tiết kiệm trong việc xây dựng. Do đó, đây là một trong những mẫu thiết kế được nhiều người ưa chuộng lựa chọn trong năm 2022.

Nhà ống thiết kế với không gian liền phòng là mẫu thiết kế rất được ưa chuộng!

Thiết kế của phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ của ngôi nhà ống 1 tầng này theo phong cách đơn giản hiện đại, trẻ trung. Đồng thời có tính liên kết và hài hòa giữa không gian, sự cân bằng của ánh sáng và không khí.

Căn nhà thiết kế đơn giản mà rất hiện đại!

9. Nhà ống 1 tầng thiết kế dạng giả biệt thự

Mặt tiền nhà ống 1 tầng được thiết kế dạng giả biệt thự với phong cách cổ điển, lát gạch tường màu vân gỗ nhẹ nhàng, kết hợp cùng hệ thống mái tinh tế.

Nhà ống 1 tầng thiết kế dạng giả biệt thự!

Mẫu thiết kế mang vẻ đẹp cổ điển lại pha chút cá tính hiện đại, kết hợp cùng với sân vườn mở rộng nữa thì chẳng khác gì resort 5 sao nhé.

Trên đây là tổng hợp những mẫu nhà ống 1 tầng đẹp, hiện đại, tiện nghi và tiết kiệm chi phí cho các gia đình trẻ. Hi vọng với những tư vấn về cách thiết kế nhà ống 1 tầng đẹp vừa được chia sẻ ở trên, các gia chủ đang có dự định xây nhà sẽ dễ dàng để lựa chọn kiểu nhà ống 1 tầng tối ưu, hoàn hảo nhất cho riêng mình nhé!