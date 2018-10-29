Những mẫu nhà ống 2 tầng giá dưới 300 triệu đẹp hiện đại và sang trọng

Hiện nay, mẫu nhà ống đẹp 2 tầng tầm 300 triệu có ưu điểm xây dựng đơn giản, hợp địa hình mà vẫn đầy đủ không gian sống. Bên cạnh đó, mẫu nhà này có mức chi phí rẻ. Do đó, đây là mẫu nhà được xem là sự lựa chọn tối ưu nhất và đang được ưa chuộng ở cả nông thôn lẫn thành phố.

Nhà ống là mẫu nhà được xem là sự lựa chọn tối ưu nhất và đang được ưa chuộng ở cả nông thôn lẫn thành phố

Với những lô đất đang dần hạn hẹp tại thành phố lớn, khu có mật độ dân cư đông đúc hoặc ở thôn quê thì những mẫu nhà ống đẹp 2 tầng, 3 tầng đang rất được ưa chuộng. Nhiều người băn khoăn có lô đất diện tích nhỏ thì nên lựa chọn xây mẫu nhà nào là phù hợp? Chắc chắn là nhà ống rồi. Nếu có kinh phí tầm 300 triệu thì vẫn có thể xây được nhà 2 tầng với những mẫu thiết kế hợp lý.

Mặt bằng ở tầng 1 được thiết kế gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp và một phòng ngủ phần cuối nhà. Nhà vệ sinh được đặt ở giữa phòng ngủ và phòng ăn. Trước nhà có một khoảng sân riêng.

Để sở hữu một căn nhà ống 2 tầng hoàn hảo dưới 3 trăm triệu đồng, có thể tham khảo những cách thiết kế như sau:

Thiết kế mặt bằng căn nhà 2 tầng hoàn hảo

Đối với mặt bằng tầng 2, thiết kế gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh chung cho cả hai phòng và có một phòng sinh hoạt chung.

Kinh phí dự trù cho thiết kế ngôi nhà gồm:

+ 180 triệu xây thô và nhân công

+ 25 triệu tiền thiết bị vệ sinh, hệ thống nước, điện

+ 10 triệu đá granit

+ 15 triệu tiền cửa sổ, cửa đi, tiền làm cầu thang

+ Sơn nước 15 triệu

+ 50 triệu cho chi phí nội thất như mua rèm cửa, giường ngủ, ghế sofa, bàn, tủ đựng quần áo, tủ bếp…

+ 5 triệu cho các chi phí phát sinh khác.

Tổng cộng khoảng 300 triệu.

Mẫu nhà này được thiết kế theo xu hướng hiện đại, sang trọng, thanh lịch mà giá thành khá rẻ, chi phí không quá cao.

Phòng khách

Phòng khách đầy đủ tiện nghi và tạo cảm giác ấm cúng. Nội thất trong phòng khách được thiết kế khá sang trọng bao gồm bộ ghế sofa xếp hình chữ L xám, một chiếc bàn gỗ có chạm khắc đẹp. Các bức tranh nghệ thuật treo trên tường kết hợp với bố trí đèn chiếu sáng sẽ giúp căn phòng hiện đại, thanh lịch hơn.

Phòng ngủ được thiết kế hiện đại, thanh lịch

Trong phòng ngủ của con trai sẽ được bố trí những bức rèm trắng tạo nên vẻ tươi sáng. Gam màu nâu, đỏ của các đồ vật như ghế, thảm, tủ quần áo,… sẽ tạo điểm nhấn màu sắc cho căn phòng.

Phòng ngủ cho con gái có gam màu hồng

Phòng ngủ con gái có gam màu hồng tạo nên vẻ trẻ trung. Lựa chọn nhiều đồ dùng có hoa văn giúp không gian đầy bay bổng. Thêm vào đó là các đồ vật như lọ hoa, ảnh, giấy dán tường tạo nên điểm nhấn về màu sắc tương đối rực rỡ cho căn phòng. Đây là cách thiết kế sáng tạo và sang trọng cho không gian.

Nhà bếp được thiết kế với nội thất tủ bếp chữ L

Nhà bếp được thiết kế với nội thất tủ bếp chữ L sáng tạo, các đồ dùng trong bếp tạo nên một không gian vô cùng tiện nghi. Cách chọn này sẽ tạo không gian vừa sang trọng vừa rộng rãi.

Mẫu 2

Tầng 1:

Thiết kế mẫu nhà ống đẹp 2 tầng giá 300 triệu hiện đại và sang trọng

Giữa phòng khách và nhà bếp sẽ liên thông với nhau để tạo cảm giác rộng rãi và thoáng mát.

Thiết kế phòng khách ở chính giữa nhà và chọn màu sắc đơn giản

Tại phòng ăn, chọn cửa sổ lớn bằng kính để lấy gió nhiều hơn và tạo ra nhiều ánh sáng giúp điều hoà không khí trong nhà.

Chọn cửa sổ lớn bằng kính cho phòng ăn

Bố trí một khoảng sân nhỏ trước nhà để vừa làm chỗ để xe vừa là bước đệm để vào phòng khách.

Bố trí một khoảng sân nhỏ trước nhà

Cầu thang được bố trí cạnh phòng ăn và tận dụng không gian dưới gầm cầu thang làm khu vệ sinh cho tầng trệt. Tạo nhiều không gian tiểu cảnh để căn phòng thêm rộng rãi.

Tiền sảnh để vào phòng khách có thể bài trí tiểu cảnh dưới gầm cầu thang sao cho hợp phong thủy với gia chủ

Tầng 2:

Thiết kế mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 2 được thiết kế gồm 3 phòng ngủ. Phòng ngủ chính sẽ được thiết kế phù hợp để vừa có thể làm chỗ làm việc cho bố mẹ.

Phòng ngủ được thiết kế phù hợp để vừa có thể làm chỗ làm việc

Có 1 nhà vệ sinh chung cho cả 3 phòng và phòng phải có cửa sổ mở ra ban công đón nắng gió vào.

Phòng có cửa sổ mở ra ban công đón nắng gió vào

Tạo thiết kế khoảng thông tầng để tạo nhiều ánh sáng tự nhiên ở sảnh và cho tiểu cảnh ở tầng một.

Tạo thiết kế khoảng thông tầng

Để chọn được mẫu nhà ống đẹp 2 tầng giá 300 triệu không quá khó với những mẫu vừa chia sẻ ở trên, hy vọng gia chủ sẽ có thêm lựa chọn phù hợp cho mình để xây dựng căn nhà ưng ý với túi tiền.