Những mẫu nhà ống 2 tầng giá dưới 300 triệu đẹp hiện đại và sang trọng

Nhà đẹp 29/10/2018 15:44

Với không gian chật chội của thành phố, để thiết kế một căn nhà 2 tầng vừa đẹp, sang trọng với giá thành xây dựng không quá cao, đòi hỏi cần biết cách tính toán chi ly và hợp lý cho thiết kế căn nhà. Hãy tham thảo ngay những mẫu nhà ống đẹp 2 tầng với giá không quá 300 triệu sau đây.

Mẫu nhà ống đẹp 2 tầng 300 triệu có ưu điểm đơn giản, tiện dụng, hợp địa hình và tạo ra đầy đủ không gian
Mẫu nhà ống 2 tầng có ưu điểm đơn giản, tiện dụng, hợp địa hình và tạo ra đầy đủ không gian

Với những lô đất đang dần hạn hẹp tại thành phố lớn, khu có mật độ dân cư đông đúc hoặc ở thôn quê thì những mẫu nhà ống đẹp 2 tầng, 3 tầng đang rất được ưa chuộng. Nhiều người băn khoăn có lô đất diện tích nhỏ thì nên lựa chọn xây mẫu nhà nào là phù hợp? Chắc chắn là nhà ống rồi. Nếu có kinh phí tầm 300 triệu thì vẫn có thể xây được nhà 2 tầng với những mẫu thiết kế hợp lý.

Nhà ống là mẫu nhà được xem là sự lựa chọn tối ưu nhất và đang được ưa chuộng ở cả nông thôn lẫn thành phố
Nhà ống là mẫu nhà được xem là sự lựa chọn tối ưu nhất và  đang được ưa chuộng ở cả nông thôn lẫn thành phố

Hiện nay, mẫu nhà ống đẹp 2 tầng tầm 300 triệu có ưu điểm xây dựng đơn giản, hợp địa hình mà vẫn đầy đủ không gian sống. Bên cạnh đó, mẫu nhà này có mức chi phí rẻ. Do đó, đây là mẫu nhà được xem là sự lựa chọn tối ưu nhất và đang được ưa chuộng ở cả nông thôn lẫn thành phố.

Cần biết cách tính toán chi ly và hợp lý để thiết kế một căn nhà 2 tầng vừa đẹp, sang trọng với chi phí không cao
Cần biết cách tính toán chi ly và hợp lý để thiết kế một căn nhà 2 tầng vừa đẹp, sang trọng với chi phí không cao

Để sở hữu một căn nhà ống 2 tầng hoàn hảo dưới 3 trăm triệu đồng, có thể tham khảo những cách thiết kế như sau:

Mẫu 1

Mặt bằng ở tầng 1 được thiết kế gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp và một phòng ngủ phần cuối nhà. Nhà vệ sinh được đặt ở giữa phòng ngủ và phòng ăn. Trước nhà có một khoảng sân riêng.

Thiết kế mặt bằng căn nhà 2 tầng hoàn hảo
Thiết kế mặt bằng căn nhà 2 tầng hoàn hảo

Đối với mặt bằng tầng 2, thiết kế gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh chung cho cả hai phòng và có một phòng sinh hoạt chung.

Kinh phí dự trù cho thiết kế ngôi nhà gồm:

+ 180 triệu xây thô và nhân công

+ 25 triệu tiền thiết bị vệ sinh, hệ thống nước, điện

+ 10 triệu đá granit

+ 15 triệu tiền cửa sổ, cửa đi, tiền làm cầu thang

+ Sơn nước 15 triệu

+ 50 triệu cho chi phí nội thất như mua rèm cửa, giường ngủ, ghế sofa, bàn, tủ đựng quần áo, tủ bếp…

+ 5 triệu cho các chi phí phát sinh khác.

Tổng cộng khoảng 300 triệu.

Mẫu nhà này được thiết kế theo xu hướng hiện đại, sang trọng, thanh lịch mà giá thành khá rẻ, chi phí không quá cao.

Phòng khách
Phòng khách

Phòng khách đầy đủ tiện nghi và tạo cảm giác ấm cúng. Nội thất trong phòng khách được thiết kế khá sang trọng bao gồm bộ ghế sofa xếp hình chữ L xám, một chiếc bàn gỗ có chạm khắc đẹp. Các bức tranh nghệ thuật treo trên tường kết hợp với bố trí đèn chiếu sáng sẽ giúp căn phòng hiện đại, thanh lịch hơn.

Phòng ngủ con trai được thiết kế hiện đại, thanh lịch
Phòng ngủ được thiết kế hiện đại, thanh lịch

Trong phòng ngủ của con trai sẽ được bố trí những bức rèm trắng tạo nên vẻ tươi sáng. Gam màu nâu, đỏ của các đồ vật như ghế, thảm, tủ quần áo,… sẽ tạo điểm nhấn màu sắc cho căn phòng.

Phòng ngủ cho con gái có gam màu hồng
Phòng ngủ cho con gái có gam màu hồng

Phòng ngủ con gái có gam màu hồng tạo nên vẻ trẻ trung. Lựa chọn nhiều đồ dùng có hoa văn giúp không gian đầy bay bổng. Thêm vào đó là các đồ vật như lọ hoa, ảnh, giấy dán tường tạo nên điểm nhấn về màu sắc tương đối rực rỡ cho căn phòng. Đây là cách thiết kế sáng tạo và sang trọng cho không gian.

Nhà bếp được thiết kế với nội thất tủ bếp chữ L
Nhà bếp được thiết kế với nội thất tủ bếp chữ L

Nhà bếp được thiết kế với nội thất tủ bếp chữ L sáng tạo, các đồ dùng trong bếp tạo nên một không gian vô cùng tiện nghi. Cách chọn này sẽ tạo không gian vừa sang trọng vừa rộng rãi.

Mẫu 2

Tầng 1:

Thiết kế mẫu nhà ống đẹp 2 tầng giá 300 triệu hiện đại và sang trọng
Thiết kế mẫu nhà ống đẹp 2 tầng giá 300 triệu hiện đại và sang trọng

Giữa phòng khách và nhà bếp sẽ liên thông với nhau để tạo cảm giác rộng rãi và thoáng mát.

Thiết kế phòng khách ở chính giữa nhà và chọn màu sắc đơn giản
Thiết kế phòng khách ở chính giữa nhà và chọn màu sắc đơn giản

Tại phòng ăn, chọn cửa sổ lớn bằng kính để lấy gió nhiều hơn và tạo ra nhiều ánh sáng giúp điều hoà không khí trong nhà.

Chọn cửa sổ lớn bằng kính cho phòng ăn
Chọn cửa sổ lớn bằng kính cho phòng ăn

Bố trí một khoảng sân nhỏ trước nhà để vừa làm chỗ để xe vừa là bước đệm để vào phòng khách.

Bố trí một khoảng sân nhỏ trước nhà
Bố trí một khoảng sân nhỏ trước nhà

Cầu thang được bố trí cạnh phòng ăn và tận dụng không gian dưới gầm cầu thang làm khu vệ sinh cho tầng trệt. Tạo nhiều không gian tiểu cảnh để căn phòng thêm rộng rãi.

Tiền sảnh để vào phòng khách có thể bài trí tiểu cảnh dưới gầm cầu thang sao cho hợp phong thủy với gia chủ

Tiền sảnh để vào phòng khách có thể bài trí tiểu cảnh dưới gầm cầu thang sao cho hợp phong thủy với gia chủ

Tầng 2:

Thiết kế mặt bằng tầng 2
Thiết kế mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 2 được thiết kế gồm 3 phòng ngủ. Phòng ngủ chính sẽ được thiết kế phù hợp để vừa có thể làm chỗ làm việc cho bố mẹ.

Phòng ngủ được thiết kế phù hợp để vừa có thể làm chỗ làm việc
Phòng ngủ được thiết kế phù hợp để vừa có thể làm chỗ làm việc

Có 1 nhà vệ sinh chung cho cả 3 phòng và phòng phải có cửa sổ mở ra ban công đón nắng gió vào.

Phòng có cửa sổ mở ra ban công đón nắng gió vào

Phòng có cửa sổ mở ra ban công đón nắng gió vào

Tạo thiết kế khoảng thông tầng để tạo nhiều ánh sáng tự nhiên ở sảnh và cho tiểu cảnh ở tầng một.

Tạo thiết kế khoảng thông tầng
Tạo thiết kế khoảng thông tầng

Để chọn được mẫu nhà ống đẹp 2 tầng giá 300 triệu không quá khó với những mẫu vừa chia sẻ ở trên, hy vọng gia chủ sẽ có thêm lựa chọn phù hợp cho mình để xây dựng căn nhà ưng ý với túi tiền.

Ngôi nhà mái dốc xinh như bước ra từ truyện tranh Nhật Bản ở Đà Lạt

Ngôi nhà mái dốc xinh như bước ra từ truyện tranh Nhật Bản ở Đà Lạt

Không đầu tư nội thất sang xịn, nhưng ngôi nhà mái dốc này dễ khiến người ta có thiện cảm bởi nó gợi lên sự liên tưởng về ngôi nhà của Nobita trong bộ truyện tranh Doraemon.

Xem thêm
Từ khóa:   mẫu nhà đẹp nhà đẹp 2 tầng 300 triệu thiết kế nhà đẹp nhà đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay