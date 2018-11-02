Mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu đầy tiện nghi và phong cách

Mẫu nhà cấp 4 đẹp và đầy tiện nghi đang được khá nhiều người quan tâm. Nhà cấp 4 là kiểu nhà có cấu trúc thấp, đa số thường có tầng trệt hoặc được thiết kế thêm phần gác lửng để nới rộng diện tích sử dụng trong nhà.

Nhà cấp 4 là kiểu nhà có cấu trúc thấp

Với nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao, hiện nay không ít gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ có điều kiện kinh tế còn hạn chế thường gặp không ít khó khăn khi lựa chọn một căn nhà để sống.

Những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu hiện đang rất được ưa chuộng

Sau đây là n hững mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu sẽ mang lại sự tiện nghi, thoải mái nhất cho nhu cầu sinh hoạt của người sử dụng.

Mẫu nhà cấp 4 đẹp mang lại sự tiện nghi, thoải mái nhất cho nhu cầu sinh hoạt của người sử dụng

Để lựa chọn được 1 căn nhà cấp 4 đẹp, hiện đại, vừa túi tiền, gia chủ cần có cách tính toán chi phí thiết kế sao cho thật phù hợp. Hiện nay, nhà cấp 4 đẹp đang dần chiếm số lượng lớn với đa dạng phong cách thiết kế như nhà mái thái, nhà cấp 4 mái bằng, nhà có gác lửng,…

hà cấp 4 đẹp đang dần chiếm số lượng lớn với đa dạng phong cách thiết kế

1. Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp 2018

Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp

Ngôi nhà được thiết kế với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Xung quanh nhà là hệ thống vườn rộng rãi, có thể trồng thêm hoa hoặc rau xanh tùy thích.

Thiết kế mái thái có ưu điểm khả năng chống ẩm cao, chống nóng tốt

Thiết kế mái thái có ưu điểm khả năng chống ẩm cao, chống nóng tốt nên rất được ưa chuộng và được lựa chọn thi công nhiều.

Mẫu nhà cấp 4 mái thái có thiết kế khá sang trọng, hiện đại và vô cùng thoáng mát

Mẫu nhà cấp 4 dưới 200 triệu thiết kế mái thái này có thiết kế khá sang trọng, hiện đại và vô cùng thoáng mát. Bố trí ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 WC, 1 phòng bếp có công năng phù hợp cho những đôi vợ chồng trẻ.

Không gian xung quanh ngôi nhà rất thoải mái, rộng rãi

Không gian xung quanh ngôi nhà rất thoải mái, rộng rãi, mát mẻ với khu vườn có nhiều bồn hoa, cây cảnh xanh mát. Bạn có thể thêm nhiều tiện ích như lắp điều hòa, trồng thêm hoa xung quanh để ngôi nhà đẹp hơn.

Hệ thống vườn rộng rãi, có thể trồng thêm hoa hoặc rau xanh tùy thích

Mẫu nhà ống cấp 4 nông thôn kiểu dáng này có ưu điểm không gian sống động, đầy đủ tiện nghi và chi phí xây dựng thấp.

Mẫu nhà ống cấp 4 có ưu điểm không gian sống động, đầy đủ tiện nghi và chi phí xây dựng thấp

Đây là mẫu nhà có thiết kế kiến trúc hiện đại, mái bằng, có sân rộng rãi và dùng màu sơn ưa mắt và dễ nhìn. Bố trí 2 phòng ngủ đẹp rộng rãi. Mẫu nhà ống cấp 4 này đang được ưu chuộng nhiều hơn trong năm 2018.

Mẫu nhà ống cấp 4 đẹp có gác lửng

Kiến trúc mẫu nhà ống cấp 4 có gác lửng rộng rãi, thoải mái đầy đủ tiện nghi này phù hợp cho những gia đình đông người sinh sống. Nhà mái thái lợp tôn mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và còn giúp tiết kiệm được chi phí

Mẫu nhà có thiết kế kiến trúc hiện đại, mái bằng

Nếu ưu thích cuộc sống rộng rãi thì đừng bỏ qua mẫu nhà ống cấp 4 này. Tuy hình dáng không mấy nổi bật nhưng thiết kế bên trong rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và cực kỳ sang trọng.

Mẫu nhà có thiết kế đẹp và trong lành

3. Nhà cấp 4 mái ngói chữ A

Tổng thể ngôi nhà có thiết kế vô cùng hiện đại, sang trọng với điểm nhấn là phần mái ngói hình chữ A bắt mắt. Đây là mẫu nhà phù hợp với những gia đình 2-3 người sống.

Nhà cấp 4 mái ngói chữ A

4. Nhà cấp 4 chữ L

Nhà cấp 4 chữ L có thiết kế rất phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ chung sống

Với mức chi phí 200 triệu, ngôi nhà cấp 4 chữ L có thiết kế nhiều phòng ngủ này rất phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ chung sống. Phần thiết kế mái thái mang đến phong cách hiện đại và sự thoải mái.

5. Nhà cấp 4 phong cách Châu Âu cổ điển

Nhà cấp 4 phong cách Châu Âu cổ điển

Đây là mẫu nhà hiện đại theo phong cách Châu Âu cổ điển kết hợp phần cửa gỗ hiện đại, rèm cửa màu trắng tinh khôi sẽ giúp tăng thêm nét đẹp cho ngôi nhà.

6. Nhà cấp 4 mái lệch độc đáo

Phần mái xéo, mái lệch độc đáo và khá bắt mắt sẽ giúp căn nhà trở nên bắt mắt và nổi bật hơn. Tuy nhiên, phần mái lệch thi công sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn.

Nhà cấp 4 mái lệch bắt mắt

Một số mẫu sơn nhà cấp 4 đẹp 2018 sau đây sẽ giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn được màu sơn phù hợp.

Sơn nhà màu trắng tinh khôi



Mẫu sơn màu trắng khá thịnh hành

Mẫu sơn màu trắng khá thịnh hành và dường như chưa bao giờ là bị lỗi mốt. Chọn màu sơn trắng sẽ giúp căn nhà trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn. Bên cạnh đó, gam màu này cũng mang đến nét hiện đại, trẻ trung và rất thanh lịch.

Trong thời buổi đất quý hơn vàng như hiện nay, xu h ướng xây dựng chủ yếu là thiết kế các căn nhà cấp 4 có diện tích nhỏ xinh.

Sơn nhà màu ghi xám

Màu xám ghi là một trong những màu trung tính rất được ưa chuộng. Đây là mảng màu nổi bật, dễ phối màu tạo thành một tổng thể đa dạng, tạo điểm nhấn hơn, hiện đại và sang trọng.

Màu xám ghi là một trong những màu trung tính rất được ưa chuộng

Sơn nhà màu vàng

Gam sơn màu vàng rất cá tính, trẻ trung và năng động. Màu vàng nhạt, vàng chanh khá dịu nhẹ và trẻ trung nổi bật và được yêu thích.

Mẫu màu sơn nhà màu vàng

Sơn nhà màu nâu nhạt

Màu nâu nhạt mang đến cảm giác bình yên, mộc mạc nhưng gần gũi, giản dị rất có sức hút cho ngôi nhà.

Ngoài ra, có thể lựa chọn một số gam màu sơn nhà cấp 4 đẹp như: màu tím, màu xanh dương, màu hồng….

Một số lưu ý khi xây nhà

Hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế thật chi tiết trước khi khởi công.

Hạn chế sử dụng các loại vật liệu bằng gỗ, nhất là gỗ tối màu để ngôi nhà bớt nặng nề, chật chội.

Nên chọn loại vật liệu có giá thành vừa phải, nhẹ nhàng và cần đảm bảo chất lượng để tiết kiệm chi phí khi xây dựng.

Nên hạn chế đặt đồ dùng, đồ trang trí trong nhà quá nhiều để tiết kiệm diện tích không gian trong nhà hơn.

Trên đây là những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu có thiết kế đẹp, đầy tiện nghi, hiện đại mà có giá rẻ rất phù hợp với khả năng tài chính của vợ chồng ít tiền. Hy vọng những gợi ý mẫu nhà đẹp này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho mái ấm tương lai của gia đình.