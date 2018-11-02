Mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu đầy tiện nghi và phong cách

Những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 tầm giá 200 triệu hiện đang rất được ưa chuộng. Với những ưu điểm gồm chi phí xây dựng phải chăng, nhanh chóng, đơn giản trong thiết kế thi công và đa dạng về kiểu dáng, phong cách, đây là mẫu nhà rất phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng.
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Với nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao, hiện nay không ít gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ có điều kiện kinh tế còn hạn chế thường gặp không ít khó khăn khi lựa chọn một căn nhà để sống.
Mẫu nhà cấp 4 đẹp và đầy tiện nghi đang được khá nhiều người quan tâm. Nhà cấp 4 là kiểu nhà có cấu trúc thấp, đa số thường có tầng trệt hoặc được thiết kế thêm phần gác lửng để nới rộng diện tích sử dụng trong nhà.
Để lựa chọn được 1 căn nhà cấp 4 đẹp, hiện đại, vừa túi tiền, gia chủ cần có cách tính toán chi phí thiết kế sao cho thật phù hợp. Hiện nay, nhà cấp 4 đẹp đang dần chiếm số lượng lớn với đa dạng phong cách thiết kế như nhà mái thái, nhà cấp 4 mái bằng, nhà có gác lửng,…
Sau đây là những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu sẽ mang lại sự tiện nghi, thoải mái nhất cho nhu cầu sinh hoạt của người sử dụng.
1. Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp 2018
Ngôi nhà được thiết kế với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Xung quanh nhà là hệ thống vườn rộng rãi, có thể trồng thêm hoa hoặc rau xanh tùy thích.
Thiết kế mái thái có ưu điểm khả năng chống ẩm cao, chống nóng tốt nên rất được ưa chuộng và được lựa chọn thi công nhiều.
Mẫu nhà cấp 4 dưới 200 triệu thiết kế mái thái này có thiết kế khá sang trọng, hiện đại và vô cùng thoáng mát. Bố trí ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 WC, 1 phòng bếp có công năng phù hợp cho những đôi vợ chồng trẻ.
Không gian xung quanh ngôi nhà rất thoải mái, rộng rãi, mát mẻ với khu vườn có nhiều bồn hoa, cây cảnh xanh mát. Bạn có thể thêm nhiều tiện ích như lắp điều hòa, trồng thêm hoa xung quanh để ngôi nhà đẹp hơn.
2. Mẫu nhà ống cấp 4 đẹp 2018
Mẫu nhà ống cấp 4 nông thôn kiểu dáng này có ưu điểm không gian sống động, đầy đủ tiện nghi và chi phí xây dựng thấp.
Đây là mẫu nhà có thiết kế kiến trúc hiện đại, mái bằng, có sân rộng rãi và dùng màu sơn ưa mắt và dễ nhìn. Bố trí 2 phòng ngủ đẹp rộng rãi. Mẫu nhà ống cấp 4 này đang được ưu chuộng nhiều hơn trong năm 2018.
Kiến trúc mẫu nhà ống cấp 4 có gác lửng rộng rãi, thoải mái đầy đủ tiện nghi này phù hợp cho những gia đình đông người sinh sống. Nhà mái thái lợp tôn mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và còn giúp tiết kiệm được chi phí
Nếu ưu thích cuộc sống rộng rãi thì đừng bỏ qua mẫu nhà ống cấp 4 này. Tuy hình dáng không mấy nổi bật nhưng thiết kế bên trong rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và cực kỳ sang trọng.
3. Nhà cấp 4 mái ngói chữ A
Tổng thể ngôi nhà có thiết kế vô cùng hiện đại, sang trọng với điểm nhấn là phần mái ngói hình chữ A bắt mắt. Đây là mẫu nhà phù hợp với những gia đình 2-3 người sống.
4. Nhà cấp 4 chữ L
Với mức chi phí 200 triệu, ngôi nhà cấp 4 chữ L có thiết kế nhiều phòng ngủ này rất phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ chung sống. Phần thiết kế mái thái mang đến phong cách hiện đại và sự thoải mái.
5. Nhà cấp 4 phong cách Châu Âu cổ điển
Đây là mẫu nhà hiện đại theo phong cách Châu Âu cổ điển kết hợp phần cửa gỗ hiện đại, rèm cửa màu trắng tinh khôi sẽ giúp tăng thêm nét đẹp cho ngôi nhà.
6. Nhà cấp 4 mái lệch độc đáo
Phần mái xéo, mái lệch độc đáo và khá bắt mắt sẽ giúp căn nhà trở nên bắt mắt và nổi bật hơn. Tuy nhiên, phần mái lệch thi công sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn.
Một số mẫu sơn nhà cấp 4 đẹp 2018 sau đây sẽ giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn được màu sơn phù hợp.
- Sơn nhà màu trắng tinh khôi
Mẫu sơn màu trắng khá thịnh hành và dường như chưa bao giờ là bị lỗi mốt. Chọn màu sơn trắng sẽ giúp căn nhà trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn. Bên cạnh đó, gam màu này cũng mang đến nét hiện đại, trẻ trung và rất thanh lịch.
Trong thời buổi đất quý hơn vàng như hiện nay, xu h ướng xây dựng chủ yếu là thiết kế các căn nhà cấp 4 có diện tích nhỏ xinh.
- Sơn nhà màu ghi xám
Màu xám ghi là một trong những màu trung tính rất được ưa chuộng. Đây là mảng màu nổi bật, dễ phối màu tạo thành một tổng thể đa dạng, tạo điểm nhấn hơn, hiện đại và sang trọng.
- Sơn nhà màu vàng
Gam sơn màu vàng rất cá tính, trẻ trung và năng động. Màu vàng nhạt, vàng chanh khá dịu nhẹ và trẻ trung nổi bật và được yêu thích.
- Sơn nhà màu nâu nhạt
Màu nâu nhạt mang đến cảm giác bình yên, mộc mạc nhưng gần gũi, giản dị rất có sức hút cho ngôi nhà.
Ngoài ra, có thể lựa chọn một số gam màu sơn nhà cấp 4 đẹp như: màu tím, màu xanh dương, màu hồng….
Một số lưu ý khi xây nhà
- Hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế thật chi tiết trước khi khởi công.
- Hạn chế sử dụng các loại vật liệu bằng gỗ, nhất là gỗ tối màu để ngôi nhà bớt nặng nề, chật chội.
- Nên chọn loại vật liệu có giá thành vừa phải, nhẹ nhàng và cần đảm bảo chất lượng để tiết kiệm chi phí khi xây dựng.
- Nên hạn chế đặt đồ dùng, đồ trang trí trong nhà quá nhiều để tiết kiệm diện tích không gian trong nhà hơn.
Trên đây là những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu có thiết kế đẹp, đầy tiện nghi, hiện đại mà có giá rẻ rất phù hợp với khả năng tài chính của vợ chồng ít tiền. Hy vọng những gợi ý mẫu nhà đẹp này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho mái ấm tương lai của gia đình.