Mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu đầy tiện nghi và phong cách

Nhà đẹp 02/11/2018 16:14

Những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 tầm giá 200 triệu hiện đang rất được ưa chuộng. Với những ưu điểm gồm chi phí xây dựng phải chăng, nhanh chóng, đơn giản trong thiết kế thi công và đa dạng về kiểu dáng, phong cách, đây là mẫu nhà rất phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng sử dụng.

Những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu hiện đang rất được ưa chuộng
Những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu hiện đang rất được ưa chuộng

Với nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao, hiện nay không ít gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ có điều kiện kinh tế còn hạn chế thường gặp không ít khó khăn khi lựa chọn một căn nhà để sống. 

Nhà cấp 4 là kiểu nhà có cấu trúc thấp
Nhà cấp 4 là kiểu nhà có cấu trúc thấp

Mẫu nhà cấp 4 đẹp và đầy tiện nghi đang được khá nhiều người quan tâm. Nhà cấp 4 là kiểu nhà có cấu trúc thấp, đa số thường có tầng trệt hoặc được thiết kế thêm phần gác lửng để nới rộng diện tích sử dụng trong nhà.

Nhà cấp 4 đẹp đang dần chiếm số lượng lớn với đa dạng phong cách thiết kế
Nhà cấp 4 đẹp  đang dần chiếm số lượng lớn với đa dạng phong cách thiết kế

Để lựa chọn được 1 căn nhà cấp 4 đẹp, hiện đại, vừa túi tiền, gia chủ cần có cách tính toán chi phí thiết kế sao cho thật phù hợp. Hiện nay, nhà cấp 4 đẹp đang dần chiếm số lượng lớn với đa dạng phong cách thiết kế như nhà mái thái, nhà cấp 4 mái bằng, nhà có gác lửng,…

Mẫu nhà cấp 4 đẹp mang lại sự tiện nghi, thoải mái nhất cho nhu cầu sinh hoạt của người sử dụng
Mẫu nhà cấp 4 đẹp mang lại sự tiện nghi, thoải mái nhất cho nhu cầu sinh hoạt của người sử dụng

Sau đây là những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu sẽ mang lại sự tiện nghi, thoải mái nhất cho nhu cầu sinh hoạt của người sử dụng.

1. Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp 2018

Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp
Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp

Ngôi nhà được thiết kế với 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Xung quanh nhà là hệ thống vườn rộng rãi, có thể  trồng thêm hoa hoặc rau xanh tùy thích.

Thiết kế mái thái có ưu điểm khả năng chống ẩm cao, chống nóng tốt
Thiết kế mái thái có ưu điểm khả năng chống ẩm cao, chống nóng tốt

Thiết kế mái thái có ưu điểm khả năng chống ẩm cao, chống nóng tốt nên rất được ưa chuộng và được lựa chọn thi công nhiều.

Mẫu nhà cấp 4 mái thái có thiết kế khá sang trọng, hiện đại và vô cùng thoáng mát
Mẫu nhà cấp 4 mái thái có thiết kế khá sang trọng, hiện đại và vô cùng thoáng mát

Mẫu nhà cấp 4 dưới 200 triệu thiết kế mái thái này có thiết kế khá sang trọng, hiện đại và vô cùng thoáng mát. Bố trí ngôi nhà gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 WC, 1 phòng bếp có công năng phù hợp cho những đôi vợ chồng trẻ.

Không gian xung quanh ngôi nhà rất thoải mái, rộng rãi
Không gian xung quanh ngôi nhà rất thoải mái, rộng rãi

Không gian xung quanh ngôi nhà rất thoải mái, rộng rãi, mát mẻ với khu vườn có nhiều bồn hoa, cây cảnh xanh mát. Bạn có thể thêm nhiều tiện ích như lắp điều hòa, trồng thêm hoa xung quanh để ngôi nhà đẹp hơn.

Hệ thống vườn rộng rãi, có thể trồng thêm hoa hoặc rau xanh tùy thích
Hệ thống vườn rộng rãi, có thể trồng thêm hoa hoặc rau xanh tùy thích

2. Mẫu nhà ống cấp 4 đẹp 2018

Mẫu nhà ống cấp 4 nông thôn kiểu dáng này có ưu điểm không gian sống động, đầy đủ tiện nghi và chi phí xây dựng thấp.

Mẫu nhà ống cấp 4 có ưu điểm không gian sống động, đầy đủ tiện nghi và chi phí xây dựng thấp
Mẫu nhà ống cấp 4 có ưu điểm không gian sống động, đầy đủ tiện nghi và chi phí xây dựng thấp

Đây là mẫu nhà có thiết kế kiến trúc hiện đại, mái bằng, có sân rộng rãi và dùng màu sơn ưa mắt và dễ nhìn. Bố trí 2 phòng ngủ đẹp rộng rãi. Mẫu nhà ống cấp 4 này đang được ưu chuộng nhiều hơn trong năm 2018.

Mẫu nhà ống cấp 4 đẹp có gác lửng
Mẫu nhà ống cấp 4 đẹp có gác lửng

Kiến trúc mẫu nhà ống cấp 4 có gác lửng rộng rãi, thoải mái đầy đủ tiện nghi này phù hợp cho những gia đình đông người sinh sống. Nhà mái thái lợp tôn mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và còn giúp tiết kiệm được chi phí

Mẫu nhà có thiết kế kiến trúc hiện đại, mái bằng
Mẫu nhà có thiết kế kiến trúc hiện đại, mái bằng

Nếu ưu thích cuộc sống rộng rãi thì đừng bỏ qua mẫu nhà ống cấp 4 này. Tuy hình dáng không mấy nổi bật nhưng thiết kế bên trong rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và cực kỳ sang trọng.

Mẫu nhà ống cấp 4 có thiết kế đẹp, hiện đại, trong lành
Mẫu nhà có thiết kế đẹp và trong lành

3. Nhà cấp 4 mái ngói chữ A

Tổng thể ngôi nhà có thiết kế vô cùng hiện đại, sang trọng với điểm nhấn là phần mái ngói hình chữ A bắt mắt. Đây là mẫu nhà phù hợp với những gia đình 2-3 người sống.

Nhà cấp 4 mái ngói chữ A
Nhà cấp 4 mái ngói chữ A

4. Nhà cấp 4 chữ L

Nhà cấp 4 chữ L có thiết kế rất phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ chung sống
Nhà cấp 4 chữ L có thiết kế rất phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ chung sống

 

Với mức chi phí 200 triệu, ngôi nhà cấp 4 chữ L có thiết kế nhiều phòng ngủ này rất phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ chung sống. Phần thiết kế mái thái mang đến phong cách hiện đại và sự thoải mái.

5. Nhà cấp 4 phong cách Châu Âu cổ điển

Nhà cấp 4 phong cách Châu Âu cổ điển
Nhà cấp 4 phong cách Châu Âu cổ điển 

Đây là mẫu nhà hiện đại theo phong cách Châu Âu cổ điển kết hợp phần cửa gỗ hiện đại, rèm cửa màu trắng tinh khôi sẽ giúp tăng thêm nét đẹp cho ngôi nhà.

6. Nhà cấp 4 mái lệch độc đáo

Phần mái xéo, mái lệch độc đáo và khá bắt mắt sẽ giúp căn nhà trở nên bắt mắt và nổi bật hơn. Tuy nhiên, phần mái lệch thi công sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn.

Nhà cấp 4 mái lệch bắt mắt
Nhà cấp 4 mái lệch bắt mắt

Một số mẫu sơn nhà cấp 4 đẹp 2018 sau đây sẽ giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn được màu sơn phù hợp.

  • Sơn nhà màu trắng tinh khôi
Mẫu sơn màu trắng khá thịnh hành
Mẫu sơn màu trắng khá thịnh hành

Mẫu sơn màu trắng khá thịnh hành và dường như chưa bao giờ là bị lỗi mốt. Chọn màu sơn trắng sẽ giúp căn nhà trở nên rộng rãi thoáng đãng hơn. Bên cạnh đó, gam màu này cũng mang đến nét hiện đại, trẻ trung và rất thanh lịch.

Trong thời buổi đất quý hơn vàng như hiện nay,  xu h ướng xây dựng chủ yếu là thiết kế  các căn nhà cấp 4 có diện tích nhỏ xinh.

  • Sơn nhà màu ghi xám

Màu xám ghi là một trong những màu trung tính rất được ưa chuộng. Đây là mảng màu nổi bật, dễ phối màu tạo thành một tổng thể đa dạng, tạo  điểm nhấn hơn, hiện đại và sang trọng.

Màu xám ghi là một trong những màu trung tính rất được ưa chuộng
Màu xám ghi là một trong những màu trung tính rất được ưa chuộng
  • Sơn nhà màu vàng

Gam sơn màu vàng rất cá tính, trẻ trung và năng động. Màu vàng nhạt, vàng chanh khá dịu nhẹ và trẻ trung nổi bật và được yêu thích.

Mẫu màu sơn nhà màu vàng
Mẫu màu sơn nhà màu vàng
  • Sơn nhà màu nâu nhạt

Màu nâu nhạt mang đến cảm giác bình yên, mộc mạc nhưng gần gũi, giản dị rất có sức hút cho ngôi nhà.

Ngoài ra, có thể lựa chọn một số gam màu sơn nhà cấp 4 đẹp như: màu tím, màu xanh dương, màu hồng….

Một số lưu ý khi xây nhà

  • Hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế thật chi tiết trước khi khởi công.
  • Hạn chế sử dụng các loại vật liệu bằng gỗ, nhất là gỗ tối màu để ngôi nhà bớt nặng nề, chật chội.
  • Nên chọn loại vật liệu có giá thành vừa phải, nhẹ nhàng và cần đảm bảo chất lượng để tiết kiệm chi phí khi xây dựng.
  • Nên hạn chế đặt đồ dùng, đồ trang trí trong nhà quá nhiều để tiết kiệm diện tích không gian trong nhà hơn.

Trên đây là những mẫu nhà cấp 4 đẹp 2018 giá 200 triệu có thiết kế đẹp, đầy tiện nghi, hiện đại mà có giá rẻ rất phù hợp với khả năng tài chính của vợ chồng ít tiền. Hy vọng những gợi ý mẫu nhà đẹp này sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho mái ấm tương lai của gia đình.

Những mẫu nhà phố 1 tầng đẹp hiện đại được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay

Những mẫu nhà phố 1 tầng đẹp hiện đại được nhiều người lựa chọn nhất hiện nay

Hiện nay, các mẫu nhà phố 1 tầng đẹp, hiện đại, tiện nghi và mới lạ là lựa chọn đang được nhiều gia đình ưu tiên. Sau đây là gợi ý các mẫu nhà đẹp có thiết kế đơn giản nhưng vẫn đạt tính thẩm mỹ cao, có công năng sử dụng hợp lý và thuận tiện. Cùng tham khảo ngay!

Xem thêm
Từ khóa:   mẫu nhà cấp 4 đẹp Mẫu nhà cấp 4 mái thái đẹp 2018 Mẫu nhà ống cấp 4 đẹp 2018 Mẫu sơn nhà cấp 4 đẹp 2018 Kiểu nhà cấp 4 đẹp

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 7 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi