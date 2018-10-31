Bộ sưu tập những mẫu nhà vườn 1 tầng đẹp hiện đại không thể rời mắt

Ngôi nhà được thiết kế với bố trí gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng đa năng lớn cho bếp -khách- ăn dùng chung, 1 phòng làm việc và nhà vệ sinh.

Nhà vườn 1 tầng đẹp hiện đại là xu hướng được ưa chuộng ở cả thành phố lớn lẫn vùng quê

Trong những năm gần đây, nhà vườn 1 tầng đẹp hiện đại là xu hướng được ưa chuộng ở cả thành phố lớn lẫn vùng quê. Đây là những căn nhà vườn có lợi thế quỹ đất rộng, thiết kế tinh tế, không khí trong lành thoải mái gần gũi thiên nhiên.

Nhà vườn 1 tầng có thiết kế tinh tế, không khí trong lành, gần gũi thiên nhiên

Ngôi nhà có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại: tường trắng cùng cửa tối giản, lược bỏ hết các chi tiết rườm rà, hệ mái cổ điển với chất liệu ngói và hình mẫu mái dốc 4 mặt.

Tổng thể kiến trúc vừa giản dị vừa độc đáo

Hiên nhà có mái che, vườn và sân trước được đổ dốc và xây bậc thang. Tổng thể kiến trúc vừa giản dị vưà độc đáo phù hợp cho người độc thân hoặc gia đình trẻ.

Mẫu nhà vườn 1 tầng đẹp

Nhà khối hộp phong cách

Nhà khối hộp phong cách có kiến trúc hình khối hiện đại, bắt mắt

Thiết kế ngôi nhà kết hợp giữa kiến trúc hình khối hiện đại, bắt mắt và vật liệu địa phương giá thành rẻ.

Đồng thời, sự kết hợp đầy phong cách giữa mặt đứng giữa gỗ và mảng tường trắng sẽ tạo nên điểm nhấn của ngôi nhà.

Nhà vườn 1 tầng với lối kiến trúc và hình thái cổ điển

Thiết kế nhà vườn có kiến trúc cổ điển

Đây là mẫu nhà ở khang trang cổ điển với kiến trúc một tầng, thiết kế trên mặt bằng hình vuông truyền thống. Căn nhà có không gian rộng đủ cho gia đình nhiều thành viên và đầy đủ tiện nghi cung cấp một môi trường sinh hoạt ấm cúng.

Mẫu nhà ở khang trang cổ điển

Mẫu biệt thự nhà vườn 1 tầng mái thái

Nhà vườn là nơi nghỉ dưỡng, thư giãn cho các thành viên sau ngày dài làm việc vất vả.

Mẫu biệt thự nhà vườn 1 tầng mái thái

Với mẫu nhà vườn 1 tầng mái thái được thiết kế theo phong cách Châu Âu rất đặc biệt này, giữa khuôn viên cây xanh và biệt thự có sự kết hợp rất hài hòa. Phía sau của mẫu biệt thự nhà vườn mái thái, có một bể bơi được thiết kế giúp gia chủ có thể thư giãn, giải tỏa trong những ngày hè oi bức.

Mẫu nhà biệt thự 1 tầng đẹp

Mẫu nhà biệt thự 1 tầng



Mẫu nhà biệt thự 1 tầng đẹp được bố trí với 2 phòng ngủ và phòng khách được đặt phía trước nhà. Phía trên có không gian áp mái để chống nóng hiệu quả và có thể tận dụng làm không gian ngủ khi nhà có khách. Phòng ăn tiếp giáp phòng khách và lùi về sau nhà.

Mẫu nhà vườn 1 tầng thu hút đặc biệt bởi cách thiết kế độc đáo và vẻ đẹp lung linh

Mẫu nhà vườn được thiết kế theo phong cách kiến trúc Châu Âu

Mẫu nhà này có mái dốc lớn, cao. Hàng hiên rộng giúp chống nóng và mưa. Có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh khép kín. Phòng khách và phòng ăn có diện tích rộng, khá thoáng kết hợp các cửa sổ lớn đón nắng cho ngôi nhà và nhìn ra khoảng sân vườn quanh nhà.

Hệ thống cửa được làm bằng kính cường lực trong suốt tạo điểm nhấn cho ngôi nhà

Mẫu nhà vườn 1 tầng thiết kế sáng tạo

Cách thiết kế sáng tạo, vô cùng thoáng rất đặc biệt và thu hút. Điểm nhấn của ngôi nhà là hệ thống cửa được làm bằng kính cường lực trong suốt giúp đón gió mùa hè mát mẻ, còn mùa đông thì rất ấm.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm một số mẫu nhà 1 tầng đẹp hiện đại sau:

M ẫu nhà vườn có thiết kế gần gũi với cây xanh và thiên nhiên

Với mẫu nhà gần gũi với cây xanh với thiên nhiên này, gia chủ có thể view được ra không gian bên ngoài vườn xanh mướt. Kết hợp với sân vườn được bố trí rất sạch sẽ, ốp đá làm lối đi quanh nhà xanh mát.

Mẫu nhà vườn có thiết kế nhỏ xinh

Với mẫu nhà 1 tầng nhỏ nhắn xinh xắn này, bạn sẽ được tận hưởng không gian trong xanh của thiên nhiên. Bạn có thể view từ ngôi nhà ra khu vườn đẹp mắt. Phần mái ngói màu xanh, các cột và tường được ốp đá với ngói màu xanh mang lại phong cách tươi mới và luôn giữ được nét hiện đại.

Mẫu nhà kết hợp giữa 2 nguyên liệu chính là gỗ và gạch

Đây là mẫu nhà được kết hợp giữa 2 nguyên liệu chính là gỗ và gạch tạo nên vẻ đẹp vững chãi và tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ cho toàn bộ ngôi nhà.

Mẫu nhà thiết kế theo phong cách biệt thự khá thoáng kết hợp một Gara để ô tô rộng rãi, tiện lợi

Mẫu nhà này theo phong cách biệt thự cùng thiết kế thoáng với tầm view nhìn thẳng ra sân vườn xanh tươi đẹp mắt. Kết hợp một Gara để ô tô rộng rãi, tiện lợi. Phần tường dùng ốp đá chia đôi ở bên ngoài vừa bền màu vừa trông giống như 2 ngôi nhà trông rất đẹp mắt.

Kiến trúc nhà vườn đẹp mắt, ấn tượng với các trụ cột ở dưới

Thêm 1 kiến trúc nhà vườn đẹp mắt khác rất ấn tượng đó là thay vì đặt nền nhà ở dưới mặt đất sẽ dùng các trụ cột ở dưới nâng ngôi nhà lên. Không chỉ khiến mẫu nhà vô cùng ấn tượng, đây còn là mẫu thiết kế mang đến cảm giác thoáng, rất dễ chịu.

Ki ến trúc mang đến sự thân thiện nên được nhiều người yêu thích

Phần mái ngói đỏ cùng rất nhiều cửa sổ có thiết kế theo hướng tầm nhìn ra sân vườn xanh mướt mang đến vẻ đẹp rất gần gũi với thiên nhiên. Đây là kiến trúc mang đến sự thân thiện nên được nhiều người yêu thích.

Mẫu nhà có thiết kế theo kiểu cổ điển độc đáo, khá ấn tượng

Mẫu nhà này được thiết kế vô cùng độc đáo như là một ngôi nhà cổ điển khá ấn tượng. Xung quanh ngôi nhà được bố trí với rất nhiều cây xanh tươi.

Gam vàng chủ đạo tạo nên vẻ gần gũi với làng quê và thiên nhiên xanh

Còn đây là mẫu nhà vườn 1 tầng được thiết kế theo phong cách và màu sắc trẻ trung. Gam màu vàng là màu chủ đạo tạo nên vẻ gần gũi với làng quê và thiên nhiên xanh. Phần mái đuợc thiết kế như hình con sâu vàng trên nóc nhà. Ngôi nhà sẽ chia ra làm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp + ăn.

Mỗi mẫu nhà lại có một nét đẹp và độc đáo khác biệt. Với từng sở thích và diện tích đất khác nhau sẽ có những công trình phù hợp.

Với những mẫu nhà vườn 1 tầng đẹp hiện đại vừa chia sẻ trên, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có được lựa chọn phù hợp với sở thích và diện tích đất đang sở hữu.