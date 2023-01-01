Đừng dại mà bỏ tiền mua những kiểu nhà như thế này: dọn vào ở chỉ có nước "tán gia bại sản", hay gặp xui xẻo và trục trặc trong công việc

Nhà đẹp 01/01/2023 07:56

Những kiểu nhà dưới đây không phải khi không mà người ta rao bán, chính vì chúng phạm phong thủy cực nặng nên chả ai 'đếm xỉa' đến, thế nên đừng bỏ tiền ra rước chúng về làm của nhé.

Nhà có nhiều góc cạnh, có góc khuyết

Những công trình được thiết kế và xây dựng cầu kỳ với nhiều góc cạnh thường chỉ phù hợp để làm nơi sử dụng công cộng giúp tỏa luồng khi vượng cho người sử dụng khi ở trong môi trường đó. Kiểu nhà này không thích hợp để làm không gian sinh hoạt cho gia đình với số lượng thành viên không quá lớn.

Khi mua đất xây nhà, người ta thường chuộng những nơi vuông vắn để gia đạo yên ấm, hạnh phúc, ấm no. Nhà bị khuyết góc là một đại kỵ phong thuỷ, một lỗi chí mạng mà nhiều người muốn tránh. Nhà khuyết hướng Bắc sẽ ảnh hưởng đến nam gia chủ, nhà khuyết hướng Tây ảnh hưởng đến người phụ nữ trong gia đình. Nhà khuyết hướng Tây Bắc sẽ khiến công danh sự nghiệp không thuận lợi.

Đừng dại mà bỏ tiền mua những kiểu nhà như thế này: dọn vào ở chỉ có nước 'tán gia bại sản', hay gặp xui xẻo và trục trặc trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hành lang thông phòng quá dài

Hành lang xây dựng quá dài hoặc được trang hoàng quá rườm rà chính là “bệnh chung” của những kiểu nhà có quá nhiều phòng nhỏ.

Trên thực tế, hành lang cũng chỉ là không gian phụ thông dẫn từ phòng này tới phòng khác. Nếu thiết kế quá nhỏ sẽ khiến nhà mang cảm giác chật hẹp, tài vận khó hanh thông.

Cùng với đó, hành lang được trang trí quá phức tạp (nhiều đồng hồ, khung ảnh, đèn treo…) sẽ gây lãng phí tiền của, tạo cảm giác bí bách, thiếu thẩm mỹ.

Đừng dại mà bỏ tiền mua những kiểu nhà như thế này: dọn vào ở chỉ có nước 'tán gia bại sản', hay gặp xui xẻo và trục trặc trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhà có ban công mọc rêu

Ban công là nơi đón nhận không khí, ánh sáng vào nhà nên có vai trò rất quan trọng trong phong thủy. Nếu nơi này xuất hiện rêu thì chứng tỏ phong thủy của ngôi nhà không tốt, vượng khí không thể vào bên trong nên những người sống ở nhà đó thường hay gặp chuyện xui xẻo, công việc làm ăn chẳng mấy thuận lợi.

Không những thế, rêu mọc ngoài ban công cũng cho thấy hệ thống thoát nước ở vị trí này đang có vấn đề, làm ảnh hưởng đến chất lượng nhà cũng như sức khỏe của gia chủ, dễ trơn trượt.

Nhà lọt thỏm giữa khoảng không rộng lớn

Theo phong thủy, ngôi nhà như vậy không mang lại lợi ích cho người sử dụng. Nó tạo ra cảm giác bức bách, khó chịu. Đồng thời, các vận khí tốt sẽ bị những tòa nhà cao lớn xung quanh bao phủ nên không dễ dàng đi vào nhà bạn.

Khung cửa chính của nhà bị biến dạng

Trong nhà, cửa chính là quan trọng nhất về mặt phong thủy, nó ảnh hưởng đến vận thế của gia chủ. Nếu cửa chính bị cong vênh, biến dạng, có khe hở thì cho thấy phong thủy ngôi nhà đang rất xấu, nguyên khí tiêu tan, có cả sát khí, lâu không có người ở.

Nếu dọn về đó sống thì chắc chắn vợ chồng dễ nảy sinh xích mích, ra ngoài làm ăn dễ vướng vào vòng lao lý, sức khỏe yếu ớt quanh năm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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