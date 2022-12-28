Để 3 món đồ này trong phòng ngủ: vượng tài lộc, xua đuổi tà ma, ổn định tinh thần, cải thiện giấc ngủ

Nhà đẹp 28/12/2022 06:00

Đặt thêm những món đồ này trong phòng ngủ có thể giúp bạn duy trì tình cảm vợ chồng, nhà cửa ổn định, làm ăn ngày càng giàu có hơn đấy!

Đặt đèn ngủ trong phòng ngủ

Đèn ngủ tượng trưng cho ánh sáng, soi rọi chúng ta trong đêm tối và mang lại may mắn cho gia đình. Đặt đèn ngủ đúng phong thủy còn giúp tài lộc trong nhà tăng lên rất nhiều, tình cảm vợ chồng ngày càng thắm thiết, nồng đượm.

Tuy nhiên khi lắp đặt đèn ngủ, bạn không nên dùng đèn màu đỏ hay đèn ngủ có hình dáng kỳ quái hay sắc nhọn, nhiều góc cạnh như hình tam giác, đa giác vì có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý của gia chủ, tạo sự bất an cho giấc ngủ, dễ khiến vợ chồng bất hòa.

Không nên lắp đèn ngủ phía trên giường ngủ hay trên trần nhà. Vị trí đặt đèn ngủ tốt nhất là ở hai bên đầu giường, vừa tạo cảm giác hài hoà cân xứng, ngụ ý về sự bình đẳng, thuận hòa giữa hai vợ chồng, đồng thời cũng thuận tiện cho việc bật tắt của gia chủ.

Để 3 món đồ này trong phòng ngủ: vượng tài lộc, xua đuổi tà ma, ổn định tinh thần, cải thiện giấc ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bàn đầu giường

Bàn hay tab đầu giường là vật dụng khá tiện lợi. Nó sẽ là nơi để đèn ngủ và một vài vật dụng cần thiết khác. Ngoài ra, nó cũng có thể là bàn trang điểm của chị em. Một số gia đình vì diện tích phòng ngủ hạn chế nên đã loại bỏ đi chiếc bàn đầu giường này.

Trong phong thủy, bàn đầu giường có thể giúp ích cho vận khí của ngôi nhà. Bàn đầu giường nên có đôi có cặp, nghĩa là 2 bên đầu giường đều có bàn. Nếu chỉ có 1 chiếc thì sẽ khiến linh khí bị chênh lệch, mất cân bằng gây hao tài, tốn của.

Bên cạnh đó, kiểu dáng, màu sắc của bàn đầu giường cũng phải hài hòa với các món đồ nội thất khác trong phòng.

Để 3 món đồ này trong phòng ngủ: vượng tài lộc, xua đuổi tà ma, ổn định tinh thần, cải thiện giấc ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kéo

Nhiều người nghe đến cái kéo chắc chắn sẽ nghĩ rằng kéo làm sao mà giúp mang lại nhiều tài lộc và may mắn được. Tuy nhiên kéo đặt đúng chỗ sẽ phát huy được rất nhiều vai trò.

Nếu trẻ nhỏ ở nhà hay nằm mơ và quấy khóc thì có thể để một chiếc kéo ở dưới đệm. Việc làm này có thể cắt đứt ác mộng và tà khí, để trẻ lớn lên khỏe mạnh, cũng có ích cho vận khí của gia đình. Thế nhưng bạn phải chú ý đến các biện pháp an toàn, nếu không dễ bị thương.

Nếu trẻ nhỏ ở nhà hay nằm mơ và quấy khóc thì có thể để một chiếc kéo ở dưới đệm. Việc làm này có thể cắt đứt ác mộng và tà khí, để trẻ lớn lên khỏe mạnh, cũng có ích cho vận khí của gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tượng Kỳ Lân phong thủy: Vật phẩm trừ tà, ngăn sát khí và tăng phước lộc cho gia chủ  

Tượng Kỳ Lân phong thủy: Vật phẩm trừ tà, ngăn sát khí và tăng phước lộc cho gia chủ  

Kỳ lân là một linh vật phong thủy được nhiều người tin tưởng và sử dụng với hy vọng mang lại nhiều điều tốt đẹp. Trong phong thủy, Kỳ Lân được biết đến như một linh vật rất hiền hòa. Vì vậy chúng ta cần phải bày linh vật Kỳ Lân đúng cách để có thể trừ tà và tăng phước lộc cho gia chủ.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp phong thủy phòng ngủ đồ vật để trong phòng ngủ

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 45 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 45 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 45 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 45 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp