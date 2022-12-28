Đèn ngủ tượng trưng cho ánh sáng, soi rọi chúng ta trong đêm tối và mang lại may mắn cho gia đình. Đặt đèn ngủ đúng phong thủy còn giúp tài lộc trong nhà tăng lên rất nhiều, tình cảm vợ chồng ngày càng thắm thiết, nồng đượm.

Không nên lắp đèn ngủ phía trên giường ngủ hay trên trần nhà. Vị trí đặt đèn ngủ tốt nhất là ở hai bên đầu giường, vừa tạo cảm giác hài hoà cân xứng, ngụ ý về sự bình đẳng, thuận hòa giữa hai vợ chồng, đồng thời cũng thuận tiện cho việc bật tắt của gia chủ.

Tuy nhiên khi lắp đặt đèn ngủ, bạn không nên dùng đèn màu đỏ hay đèn ngủ có hình dáng kỳ quái hay sắc nhọn, nhiều góc cạnh như hình tam giác, đa giác vì có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý của gia chủ, tạo sự bất an cho giấc ngủ, dễ khiến vợ chồng bất hòa.



Ảnh minh họa: Internet

Bàn đầu giường

Bàn hay tab đầu giường là vật dụng khá tiện lợi. Nó sẽ là nơi để đèn ngủ và một vài vật dụng cần thiết khác. Ngoài ra, nó cũng có thể là bàn trang điểm của chị em. Một số gia đình vì diện tích phòng ngủ hạn chế nên đã loại bỏ đi chiếc bàn đầu giường này.

Trong phong thủy, bàn đầu giường có thể giúp ích cho vận khí của ngôi nhà. Bàn đầu giường nên có đôi có cặp, nghĩa là 2 bên đầu giường đều có bàn. Nếu chỉ có 1 chiếc thì sẽ khiến linh khí bị chênh lệch, mất cân bằng gây hao tài, tốn của.

Bên cạnh đó, kiểu dáng, màu sắc của bàn đầu giường cũng phải hài hòa với các món đồ nội thất khác trong phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Kéo

Nhiều người nghe đến cái kéo chắc chắn sẽ nghĩ rằng kéo làm sao mà giúp mang lại nhiều tài lộc và may mắn được. Tuy nhiên kéo đặt đúng chỗ sẽ phát huy được rất nhiều vai trò.

Nếu trẻ nhỏ ở nhà hay nằm mơ và quấy khóc thì có thể để một chiếc kéo ở dưới đệm. Việc làm này có thể cắt đứt ác mộng và tà khí, để trẻ lớn lên khỏe mạnh, cũng có ích cho vận khí của gia đình. Thế nhưng bạn phải chú ý đến các biện pháp an toàn, nếu không dễ bị thương.

Nếu trẻ nhỏ ở nhà hay nằm mơ và quấy khóc thì có thể để một chiếc kéo ở dưới đệm. Việc làm này có thể cắt đứt ác mộng và tà khí, để trẻ lớn lên khỏe mạnh, cũng có ích cho vận khí của gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.