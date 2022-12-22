Dấu hiệu ngôi nhà có phong thủy xấu, nên hóa giải ngay để tránh gặp xui xẻo dài dài

Các thành viên trong gia đình luôn gặp ác mộng hoặc luôn gặp ác mộng khi ngủ trong một phỏng nào đó là một dấu hiệu không tốt. Hoặc gia đình có trẻ nhỏ mà bé thường khóc đột ngột, không rõ lý do hoặc khóc liên tục, sợ hãi vào ban đêm cũng là một điều cần chú ý.

Theo phong thủy, những điều này có thể xảy ra do trong nhà có nhiều năng lượng tiêu cực.

Ngoài ra, nếu thật vật nuôi trong nhà như chó, mèo... hay kêu không lý do thì cũng cần cẩn trọng.

Gia đình lục đục

Sống ở căn nhà có âm khí nặng trong một thời gian dài sẽ thấy tinh thần dần bị sa sút, tính tình thay đổi thất thường, không có tâm trạng làm bất cứ việc gì, hay suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Từ đó khiến gia đình khó bề hòa hợp, dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, tranh cãi liên miên…Đồng thời, tác động của trường khí này còn khiến cho công việc của gia chủ gặp nhiều tai ương, phá tài hao tài, gia đạo suy thoái, thu hút tiểu nhân, tai họa liên tiếp giáng xuống.

Trẻ con quấy khóc

Theo quan niệm dân gian, khi chuyển về nhà mới thì họ thường mang theo một em bé dưới 3 tuổi. Khi đến một ngôi nhà, em bé ở trên sàn mà vẫn tự bò, tự chơi tức là năng lượng trong nhà rất tốt, đây là nơi tốt lành.



Ngược lại khi em bé kêu khóc chứng tỏ năng lượng âm trong nhà khá nhiều vì trẻ rất nhạy cảm với điều này.



Vì thế, nếu trẻ con nhà bạn không ngừng quấy khóc, bỗng nhiễn quấy nghịch hoặc không muốn về nhà... thì bạn nên cân nhắc đến trường hợp phong thủy nhà bạn không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Hay làm vỡ đồ đạc, vấp ngã

Các thành viên trong gia đình hay làm vỡ đồ đạc, trầy xước tay chân, hay vấp ngã hoặc tranh ảnh treo trong nhà nhiều lần bị rơi, đèn và đồ điện hoạt động không bình thường, không tìm thấy nhiều vật dụng trong nhà... cũng được coi là những điềm báo xấu trong phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên bị bóng đè khi ngủ

Nếu như tại những nơi khác, bạn có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, có được một giấc ngủ ngon, nhưng mỗi khi về đến nhà lại khó vào giấc, ngủ chập chờn, thường xuyên bị bóng đè thì có thể là do nhà bạn đang có âm khí nặng.

Phụ nữ, trẻ em đau ốm liên miên

Dấu hiệu nhà có phong thủy xấu nữa đó là những đối tượng nhạy cảm như trẻ em và phụ nữ trong nhà thường đau ốm liên miên. Nguyên nhân khiến họ dễ bị bệnh đó là ở lâu trong ngôi nhà có âm khí nặng cơ thể dễ tổn hao nguyên khí.



Nơi bạn đang sinh sống là nơi ẩm ướt, u ám, là nơi khiến bạn thường xuyên bị cảm lạnh, ho dai dẳng, dễ bị bệnh nam khoa, phụ khoa…



Hoặc nếu có bệnh thì khó khỏi, các vết thương cũng lâu lành, thậm chí phát bệnh nặng hơn. Đặc biệt dễ mắc các bệnh về xương khớp, đau mỏi vai gáy,... Nếu đang ở một nơi như vậy thì bạn cần chú ý hơn, ám khí nơi này quá lớn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.