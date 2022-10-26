Đặt thêm 5 cây này trong bếp: đuổi côn trùng, lọc không khí, thu hút vượng khí cho gia chủ

Nhà đẹp 26/10/2022 18:22

Bếp nhà bạn trồng thêm 5 cây này thì còn gì tuyệt bằng, vừa giúp đuổi côn trùng hiệu quả, tài lộc thì 'ào ào' vào nhà.

Cây sen thơm

Sen thơm là loại cây thuộc họ sen đá nhưng có hình dáng hơi khác biệt một chút. Loại cây này còn được biết đến với tên gọi là nhất mạt hương.

Cây sen thơm thích hợp trồng trong khu vực nhà bếp vì nó có thể tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, giúp làm dịu đi mùi thức ăn. Mùi hương của cây sen thơm còn giúp đầu óc thư thái, thoải mái hơn.

Sen thơm cũng có khả năng đuổi các loại côn trùng như ruồi, muỗi.

Về giá trị phong thủy, cây sen thơm có ý nghĩa phát tài, phát lộc. Nếu chưa biết trồng cây gì trong nhà bếp, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cây sen thơm.

Đặt thêm 5 cây này trong bếp: đuổi côn trùng, lọc không khí, thu hút vượng khí cho gia chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lan ý

Trồng cây khử mùi hôi trong bếp bằng một chậu lan ý là ý tưởng tuyệt vời để loại bỏ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi gồm: formaldehyde, benzene và trichloroethylene.

Lan ý cũng là loại cây phong thủy cho căn bếp, hợp với những người mệnh Kim mang đến sự sung túc, tài lộc và may mắn.

Cây xô thơm

Cây xô thơm là một vị thuốc Nam. Đây là loại cây mang đặc tính thảo dược có thể chữa được một số bệnh đau cổ họng, tiêu hóa kém,... cây xô thơm được sử dụng trong ẩm thực vì có hương vị nồng ấm và có vị cay nhẹ, có pha chút đắng, với hương thơm hoang dại và man mát. Xét về phong thủy, thì loại cây này mang lại tài khí cho chủ nhà, đặt trong bếp giúp chiêu tài dụ lộc, tốt cho sức khỏe, công danh.

Đặt thêm 5 cây này trong bếp: đuổi côn trùng, lọc không khí, thu hút vượng khí cho gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hổ

Theo phong thủy, lá của cây lưỡi hổ có hình dáng như những thanh đao bén nhọn có thể giúp xua đuổi tà mà và quỷ dữ. Vậy nên cây rất thích hợp trồng trong căn bếp.

Nhiều nhà khoa học còn chứng minh rằng loại cây này có khả năng hấp thụ lên tới 107 loại độc tố khác nhau. Qua đó mang đến bầu không khí trong lành cho căn bếp và cả ngôi nhà.

Cây phất dụ

Trong phong thủy nhà bếp thì đây chính là loại cây mang đến sự may mắn cho gia chủ cũng như toàn thể thành viên trong gia đình. Cây phất dụ thường được gọi là cây phát tài, loài cây này có lá xanh quanh năm. Theo các chuyên gia phong thủy nhà bếp thì loài cây này nên trồng ở hướng Đông hoặc Đông Nam của ngôi nhà, chỉ nên trồng trong một chậu nhỏ sẽ rất tốt cho tài lộc, cũng như sức khỏe, tình cảm các thành viên trong nhà bạn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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