Khám phá 3 loại cây cảnh dưỡng người, không cần bỏ nhiều công chăm sóc, trồng càng lâu gia chủ càng nhiều phúc lộc

Nhà đẹp 26/10/2022 13:13

Dễ chăm sóc, thanh lọc không khí, mang lợi ích về sức khỏe, tài lộc thịnh vượng là những điều có thể nói về 3 loại cây cảnh này.

Cây kỷ tử

Quả kỷ tử là một nguyên liệu phổ biến dùng trong các bài thuốc đông y, dùng để pha trà, nấu cháo, súp. Nhiều người chưa biết rằng cây kỷ tử có thể trồng làm cảnh trong nhà.

Khám phá 3 loại cây cảnh dưỡng người, không cần bỏ nhiều công chăm sóc, trồng càng lâu gia chủ càng nhiều phúc lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Loại cây này có quả đỏ mọng, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc đến với gia đình.

Cây kỷ tử có khả năng thích nghi tốt, có thể ra hoa và kết trái ở vùng đất mặn - kiềm. Vì vậy, gia chủ có thể trồng cây này trong chậu hoặc trong vườn nhà để làm cảnh.

Cây kỷ tử không chỉ để ngắm mà phần quả có thể tận dụng để nấu ăn, nấu trà hoặc phơi khô để dự trữ. Kỷ tử có giá trị dinh dưỡng cao, cải thiện miễn dịch, bảo vệ gan, ngăn ngừa lão hóa.

Cây kỷ tử cần có đủ ánh sáng để phát triển. Nó có thể chịu hạn hoặc chịu úng. Gia chủ chỉ cần bón phân hỗn hợp cho cây 1-2 lần/tháng và thường xuyên cắt tỉa là cây sẽ sinh trưởng tốt.

Cây Bình an

Cây bình an có dáng vẻ cân đối, xinh đẹp và thường xanh tươi quanh năm. Cây mang ý nghĩa là cây an toàn, bình yên. Toàn bộ cây cũng tỏa ra mùi thơm tươi mát. Đây là một loại cây tán lá thích hợp cho gia đình trồng trong nhà làm cảnh, trang trí.

Cây bình an thích ấm áp và ẩm ướt như cây Hạnh phúc, vì vậy nó cũng thích môi trường sống có độ ẩm cao.

Thông thường, bạn có thể phun nước lên lá cây và đặt cây trong môi trường thông thoáng, không được đặt trong môi trường kín, nếu không nó sẽ dễ dàng sinh ra các bệnh như nám và các bệnh khác có thể làm cho cây kém phát triển.

Cây bình an thích ánh sáng nhưng cũng chịu được trong môi trường bóng râm, và có thể được trồng trong điều kiện thay đổi ánh sáng.

Cây bình an có phản ứng rất tốt với nước. Nếu lá thiếu nước, sẽ bị héo lả xuống. Bạn cũng có thể quan sát dấu hiệu này như một tiêu chuẩn để tưới nước. Khi lá chùng xuống, hãy tưới nước kịp thời.

Cây Lưỡi hổ

Lưỡi hổ là cây cảnh thân thảo, sống lâu năm thuộc họ Liliaceae. Có rất nhiều giống lưỡi hổ khác nhau với nhiều hình dạng lá, kết cấu và màu sắc trên lá khác nhau. Kích thước của cây cũng khác nhau, nhưng dù loại nào thì lưỡi hổ cũng có dáng rất độc đáo và khí thế.

Dù nhà bạn trang trí theo phong cách nào thì đặt một vài chậu lưỡi hổ trong nhà cũng sẽ không bị lạc lõng.

Cây cảnh này sẽ trang trí cho ngôi nhà của bạn đẹp hơn, phong cách hơn, phù hợp đặt ở phòng ngủ, phòng làm việc...

Ngoài giá trị làm cảnh cao, cây cảnh lưỡi hổ còn có khả năng thanh lọc rất mạnh các chất độc hại như oxit, nitơ đioxit...và các khí độc hại còn sót lại từ trang trí nhà cửa như formaldehyde, benzen.

Khám phá 3 loại cây cảnh dưỡng người, không cần bỏ nhiều công chăm sóc, trồng càng lâu gia chủ càng nhiều phúc lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng thế mà cây cảnh lưỡi hổ còn được gọi là "chuyên gia kiểm soát ô nhiễm". Giữ một chậu ở nhà có thể làm cho gia đình khỏe mạnh hơn.

Lưỡi hổ là loại cây ưa sáng, nên đặt ở nơi có ánh sáng và thoáng gió. Khi mùa hè nắng nóng, cây cảnh lưỡi hổ không cần đặt vào nơi có bóng râm. Lá cây sẽ cao to và khỏe khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Nhiều người nuôi lưỡi hổ lâu ngày cho biết lá cây không đứng thẳng mà cứ nghiêng ngả, đổ xuống, phần lớn nguyên nhân là do không đủ ánh sáng.

Cây cảnh lưỡi hổ cũng có khả năng trữ nước nên không nên tưới quá nhiều, nhìn chung đất khi khô 50% hoặc 60% thì tưới đẫm. Bón phân hỗn hợp 1 - 2 lần/ tháng. Nên bón phân hữu cơ, chẳng hạn như phân bón bánh bã đậu, lạc đã phân hủy, có thể trực tiếp bón vào đất. Khi tưới nước, các chất dinh dưỡng từ bã đậu sẽ từ từ tan ra, để đáp ứng sự phát triển của lưỡi hổ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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