Bố trí giường ngủ trong phòng cần lưu ý 5 "kiêng kỵ" kẻo hung nhiều lành ít, tổn hại đến tài lộc gia đình

Theo phong thủy, hướng giường ngủ đối diện với cửa là một trong những hướng xấu nhất. Đặt giường theo hướng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nó khiến bạn dễ gặp ác mộng và dễ mắc các bệnh về thần kinh. Theo thời gian, sức khỏe sẽ bị xuống cấp nghiêm trọng.

Sắp xếp lại giường ngủ: Đây là cách đơn giản và rất hiệu quả dành cho bạn. Nó không làm thay đổi diện tích của căn phòng, nhưng bạn sẽ phải sắp xếp lại đồ đạc cho phù hợp.

Để hóa giải hướng giường xấu này, bạn có thể áp dụng 1 trong 3 cách dưới đây:

Treo rèm: Treo rèm sẽ đóng vai trò như một vách ngăn giữa giường và cửa. Đồng thời, nó còn được dùng để trang trí cho không gian phòng ngủ thêm đẹp.

Treo Đồng Xu Phong Thủy: Treo đồng xu ở chính giữa cửa. Điều này sẽ giúp hạn chế những năng lượng xấu xâm nhập vào phòng ngủ cũng như giường ngủ của bạn.



Ảnh minh họa: Internet

Đầu giường kê sát vào cửa sổ

Giường kê sát cửa sổ tưởng rằng sẽ thoáng đãng, giúp ích cho giấc ngủ nhưng hoàn toàn không đúng. Giường kê quá sát cửa sẽ khiến con người khó ngủ hơn do bị tiếng ồn, ánh sáng và các tác động bên ngoài ảnh hưởng, từ đó tâm tình khó chịu, sức khỏe giảm sút. Theo phong thủy, giường kê sát cửa sổ (thường là cửa kính) thì không có điểm tựa vững chắc, vận trình bất định, không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự nghiệp. Hiện nay hầu hết nhà cửa đều san sát nhau nên giường kê quá gần cửa sẽ không đảm bảo được tính riêng tư, vận trình tình cảm không thuận lợi, vợ chồng dễ lục đục bất hòa. Về mặt an ninh của gia đình vì dễ bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp.

Đầu giường có máy lạnh

Không khí lạnh từ máy lạnh sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chủ nhà. Một mặt, luồng khí động của điều hòa xung đột với linh khí của người ngủ, không thuận lợi cho giấc ngủ.

Mặt khác, khi người nằm ngủ, các lỗ chân lông nở ra, gió thổi từ điều hòa ban đêm xâm nhập vào cơ thể người lâu ngày sẽ gây ra các tổn thương ở đầu, vai, cổ.



Ảnh minh họa: Internet

Giường ngủ đối diện gương

Theo phong thủy, gương có tác dụng phản xạ sát khí xông thẳng vào cho nên không thể để gương chiếu thẳng vào người, nhất là vào đầu giường. Đặt gương đối diện giường ngủ sẽ khiến bạn dễ rơi vào trạng thái mê man, ngủ không sâu giấc, dễ bị bóng đè, ngủ mơ ác mộng…. Ngoài ra, việc gương chiếu vào giường ngủ cũng làm hạnh phúc gia đình của bạn gặp bất lợi dễ có người thứ 3 xen vào. Bạn chỉ nên lắp gương ở hai bên đầu giường ngủ. Nhưng tốt nhất là không để gương trong phòng ngủ.

Có dầm trên giường

Bạn không nên đặt một thanh xà ngang trên đầu giường. Việc đặt xà ngang ở vị trí này sẽ người ngủ bên dưới gặp áp lực về tinh thần. Lâu dần, chủ nhà sẽ bị thiếu ngủ, đau đầu. Cách bố trí giường ngủ thế này cũng có thể khiến sự nghiệp của chủ nhà không được hanh thông, cản trở tài vận.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.