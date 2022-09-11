Cửa chính ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài và giảm hòa khí của gia đình, tuyệt đối không được phạm phải những lỗi phong thủy này

Nhà đẹp 11/09/2022 10:55

Cần đặc biệt chú ý về phong thủy của cửa chính bởi đây là đường dẫn để thần tài vào nhà bạn.

Xà ngang ép cửa

Xà ngang nằm ngay phía trên cửa chính sẽ khiến cho con người cảm thấy bị áp chế ngay khi bước vào cửa nhà. Nhìn từ góc độ phong thủy, nhà phạm phải lỗi này sẽ khiến các thành viên không thể phát huy được năng lực của mình, khó phát triển sự nghiệp.

Cửa chính phải luôn vững chắc

Cửa chính bẩn thỉu có dấu hiệu gãy, nứt hay hỏng thể hiện cho sự nghèo nàn và chủ sở hữu là người lười biếng không chịu dọn dẹp.

Thử tưởng tượng khi bạn bước đến một ngôi nhà mà trước cửa bẩn thỉu và cánh cửa mục nát thì chắc chắn bạn sẽ không bước vào rồi. Điều đó đồng nghĩa với thần may mắn và thần tài cũng chẳng lui tới ngôi nhà như thế.

Cửa chính ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài và giảm hòa khí của gia đình, tuyệt đối không được phạm phải những lỗi phong thủy này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bậc lên cửa chính, nền bậc cửa chính gạch bị nứt vỡ 

Cửa chính như cái miệng thu nạp tài khí mà nền bậc cửa chính, nền cửa chính gạch lát bị nứt vỡ hay cửa chính cánh cửa sập sệ... sẽ giống như một khuôn mặt có cái miệng bị lở loét, hở hàm ếch...

Điều này làm ảnh hưởng xấu đến luồng khí vào nhà và gây ra sự sa sút về kinh tế và giảm đi hoà khí trong gia đình.

Cửa có lổ hổng, khe hở lớn

Theo phong thủy, nếu cửa chính có khe hở quá to, cửa không thể khép kín sẽ làm ảnh hưởng đến con cháu đời sau trong nhà.

Cửa chính ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài và giảm hòa khí của gia đình, tuyệt đối không được phạm phải những lỗi phong thủy này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cửa không được nghiêng

Cửa nghiêng trong phong thủy thể hiện cho cái ác, quỷ dữ. Vì thế, tốt nhất là không được nghiêng dù bất kì lý do nào. Ngoài ra, theo các chuyên gia về thiết kế nhà cửa, một cánh cửa mục nát có thể gây ra nhiều vấn đề, tạo ra năng lượng xấu, làm thiệt hại tài chính của bạn.

Vì thế hãy chắc chắn rằng cửa chính của bạn được treo thẳng đứng, không được nghiêng.

Cây to trồng đối diện cửa chính án ngữ 

Khi trồng cây to trước cửa nhà sẽ khiến cho ánh sáng bị ngăn không thể chiếu vào nhà bạn. Việc ngăn cản ánh sáng vào nhà sẽ khiến cho tài lộc khó bước vào nhà bạn.

Bên cạnh đó, việc trồng cây to trước cửa nhà sẽ làm cho nguồn năng lượng tích cực khó chảy vào nhà khiến cho sức khỏe của gia đình bạn bị ảnh hưởng, tài lộc hư hao.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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