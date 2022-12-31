Có 3 thứ này trong nhà - không sớm thì muộn cũng giàu sụ, lộc lá cứ vào mỗi ngày, làm gì cũng thuận lợi

Nếu muốn hút tài lộc vào nhà mình hãy trang trí góc tiền tài của bạn bằng các hồ nước nhỏ, hồ thủy sinh, hòn non bộ... Bởi nguồn nước là một trong những yếu tố quan trọng trong phong thủy mang lại tiền bạc, tài lộc vào nhà khiến gia chủ lên như diều gặp gió, tiền tiêu ba đời không hết.

Thêm vào đó, nếu như trong nhà có nước có đại diện cho sự uyển chuyển, khả năng thích nghi và làm dịu đi những căng thẳng, tà khí trong nhà bạn khiến cho gia đình và công việc giúp bạn dễ thăng quan tiến chức hơn rất nhiều. Nhất là nếu bạn có điều kiện, bạn có thể trang trí một đài phun nước cỡ nhỏ với ý nghĩa sự giàu có luôn dồi dào, khiến cho tiền bạc chảy vào nhà gia chủ tiêu mãi không hết.

Một ngôi nhà nếu như đã được xây dựng đã lâu nhưng vẫn còn kiên cố, trải qua thời gian dài cũng không bị bay màu thì đây là một dấu hiệu tốt, gia chủ sẽ rất vượng đường sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn sống trong ngôi nhà có phong thủy tốt này, bạn dễ gặp được quý nhân phù trợ, từ đó sự nghiệp phát triển bền vững. Trên con đường tài lộc của bạn sẽ vô cùng thuận lợi, đặc biệt nếu biết phấn đấu bằng khả năng của mình, bạn sẽ trở thành một người quyền cao chức trọng khiến nhiều người ngưỡng mộ trong tương lai.

Có bếp sạch sẽ

Theo phong thủy, căn bếp được ví là kho vàng, kho bạc của gia đình. Bếp cần được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng.

Các cụ đã dạy: "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm". Bếp sạch sẽ mang đến những bữa ăn đảm bảo chất lượng. Không những thế, nó còn kích hoạt tài vận mới, mang đến nhiều may mắn cho gia chủ.

Phòng bếp không nên bố trí đối diện nhà vệ sinh hay phòng ngủ. Khi thiết kế nhà, gia chủ không nên đặt bếp ở vị trí trung tâm, xây bếp dưới xà ngang hay đặt ở ban công. Bếp nấu không nên đặt cạnh tủ lạnh hay bồn rửa bát.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.