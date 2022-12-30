Chọn đá phong thủy theo mệnh Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ: gia chủ từng bước cải thiện vận lộc, gặp nhiều may mắn trong cuộc đời, bảo vệ được sức khỏe

Đá phong thủy theo mệnh tốt nhất cho người mệnh Thủy là bạc và màu đá trắng. Vì các màu sắc trên theo quy định của ngũ hành là thuộc Kim, mà Kim sinh Thủy nên khi đeo bạc và đá màu trắng, người mệnh Thủy sẽ được tương sinh.

Ngoài ra, các màu đen, màu xám, màu xanh nước biển như saphiare, aquamarin, đỏ, hồng, cam, tím cũng dành cho người mệnh Thủy. Tuyệt đối không nên dùng các loại đá phong thủy có màu đá vàng sậm, nâu đất.

Hỏa sinh Mộc, bởi khi gỗ cháy sẽ thành ngọn lửa lớn. Do đó, những người mệnh Hỏa nên chọn trang sức, đá phong thủy có màu của mộc như xanh lá cây, xanh da trời. Bên cạnh đó thì các màu cam, tím, hồng, đỏ, thạch anh sẽ cực kì phù hợp với người mệnh Hỏa. Bởi nó tượng trưng cho Hỏa. Màu sắc này sẽ mang lại may mắn, tài vận tốt cho người sở hữu.

Không những thế, bạn nên lưu ý là Thủy khắc Hỏa, nên những màu xám, đen, xanh nước biển sẽ không phù hợp. Nếu người mệnh Hỏa mà sử dụng những màu này sẽ gặp rủi ro, bất lợi trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Người mệnh Mộc

Để người mệnh Mộc được khỏe mạnh, may mắn, tài lộc, phát đạt, màu đá tốt nhất dành cho những người này là màu nước hoặc tất cả các màu xanh, bao gồm: đen, màu xám, màu xanh nước biển, xanh lam, xanh lá cây, xanh da trời…

Tuyệt đối không nên dùng các loại đá màu của Kim như trắng và bạc, vì chúng rất khắc với người mệnh Mộc.

Người mệnh Thổ

Hỏa sinh Thổ, bởi khi vật mọi vật được đốt cháy sẽ thành tro, bụi, cát nghĩa là sinh Thổ. Nên các màu đá như vàng, hồng, cam, tím sẽ phù hợp với người mệnh Thổ. Cùng với các màu của đất như vàng sậm, nâu là tượng trưng của Thổ nên cũng sẽ phù hợp hơn với người mệnh này.

Một lưu ý là Thổ chế ngự được Thủy. Hay nói khác đi là đất cản được nước. Nên những viên đá của người mệnh Thổ cũng có thể chế ngự viên đá của người mệnh Thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Người mệnh Kim

Người mệnh Kim nên đeo đá quý như sau: Tốt nhất là được tương sinh:Kim là do Thổ sinh ra. Đất sinh ra vàng bạc nên dùng các màu thuộc Thổ như vàng sậm, nâu đất, gỗ hóa thạch như mắt hổ. Tốt thứ nhì là được hòa hợp: Hợp với mệnh Kim là Kim. Đó là trắng (bạc kim), vàng tươi (vàng trang sức) và bạc. Thứ ba mới đến sự chế khắc: Kim sẽ chế khắc được Mộc. Chủ thể là người mệnh Kim sẽ chế khắc được viên đá mình đeo có các gam màu xanh lá cây.

Tóm lại, người mệnh Kim được đeo đá quý có các màu sau:

* Tương sinh: đá vàng sậm, nâu đất, mắt hổ

* Hòa hợp: đá bạc, trắng, vàng tươi

* Chế khắc: xanh lá cây

Không nên dùng:

* Đá có màu thuộc hành Hỏa như đá đỏ, hồng, tím.

Vì Hỏa khắc Kim cho nên khi đeo đá có màu tượng trưng cho lửa sẽ gây bất lợi cho chủ nhân của nó.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.