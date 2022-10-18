Chọn cây phong thủy để bàn phù hợp với từng ngành nghề - thúc đẩy sự nghiệp phát triển, công việc thuận buồm xui gió

Những cây hay hoa cảnh có màu đỏ, tía, hồng rất phù hợp bài trí ở phía Nam (Phía Nam thuộc hành Hỏa, quẻ Ly) trên bàn làm việc của các nhà đầu tư, người làm nghề tự do.

Đặc trưng của ngành nghề này chính là sự sáng tạo nên những loại cây phong thủy màu đỏ như vạn lộc, trạng nguyên, cung điện đỏ… sẽ là một lựa chọn hợp lý cho những bạn làm trong ngành này.

Khi sử dụng những loại cây có màu đỏ, chúng có thể giúp cho bạn kích thích sự sáng tạo tiềm ẩn. Đồng thời tạo được không khí năng động cho không gian của bạn bởi màu đỏ là màu giúp thúc đẩy dòng khí dịch chuyển liên tục, khiến không gian trở nên màu sắc hơn và không bị u uất, trầm mặc.

Nhân viên văn phòng

Nhân viên văn phòng là ngành nghề luôn phải có một chậu cây phong thủy để bàn, nó sẽ giúp ngăn chặn khí xấu tới quấy phá, tỏa ra khí tốt để đón tài lộc, giữ vị trí ổn định và phát triển hơn về sau. Do những người thuộc cấp bậc nhân viên có hướng Tây Bắc, thuộc ngũ hành Kim, quẻ Càn nên rất hợp với các loại cây hoa màu trắng, vàng như huệ hòa bình, lan như ý… để thể hiện sức mạnh, ý chí và năng lực của bản thân. Nhờ vậy, sự nghiệp trong tương lai sẽ tươi sáng, rộng mở hơn.\

Ảnh minh họa: Internet

Luật sư, nhân viên kinh doanh

Nếu làm trong những lĩnh vực như luật sư và nhân viên kinh doanh bạn nên đặt một vài chậu cây phong thủy có màu vàng ở hướng Tây bàn làm việc. Hướng Tây thuộc ngũ hành Kim, quẻ Đoài.

Mục đích của việc làm này là tăng thêm nhuệ khí cũng như sự tập trung cao độ vào công việc cho bạn.

Ngành bác sỹ, kiến trúc sư

Những ngành nghề đòi hỏi kiến thức siêu phàm, sự tập trung cao độ, năng lực cao siêu thì nên đặt một chậu cây cảnh màu vàng như cây phát tài, trầu bà, phát lộc…. về hướng Tây. Các loại cây phong thủy này sẽ giúp cho ngành nghề này luôn tỉnh táo, phát huy toàn bộ năng lực, tăng nhuệ khí, giúp đạt được nhiều thành tựu cao siêu, thành công vượt trội.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.