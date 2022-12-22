Các lưu ý phong thủy đại kỵ tốt nhất cần tránh mắc phải để mang lại may mắn quanh năm, không phải hao tài tốn của

Theo phong thủy, nếu đặt bàn thờ gia tiên ngược hướng nhà thì sẽ khiến âm dương tương phản. Để bàn thờ kiểu này dễ gây bất trắc, nô bộc phản bội, con cái không hiếu thuận, tài vận bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, gia chủ cần chú ý, bàn thờ không nên nhìn ra hướng Ngũ quỷ (Đông Bắc, Tây Nam); không đặt bàn thờ ở hướng Tây Nam nhìn ra hướng Đông Bắc; không đặt bàn thờ ở Đông Bắc nhìn hướng Tây Nam.

Bàn thờ cần đặt nơi tạo cát hướng cát tức là nằm ở vị trí tốt, nhìn ra hướng tốt so với tuổi của gia chủ. Cần đặt hướng bàn thờ hợp với mệnh của gia chủ. Tức là gia chủ mệnh Đông tứ trạch sẽ đặt bàn thờ hướng vào một trong các hướng Khảm, Tốn, Chấn, Ly. Nếu gia chủ mệnh Tây thì bàn thờ cần hướng vào Đoài, Càn, Cấn, Khôn.

Đối với bàn thờ Phật, có thể đặt ở hướng chính hoặc quay bên trái, bên phải so với hướng của căn nhà.

Bàn thờ gia tiên nên đặt ở tầng 1, gian chính giữa nhà, quay ra cửa lớn, khi mở cửa có thể nhìn vào thấy gia tiên.

Đặt bàn thờ ở lối đi lại

Bàn thờ để ở gần lối đi lại sẽ làm mất đi sự thanh tịnh cần có, làm hao hụt may mắn, tài lộc của gia đình.

Theo quan niêm phong thủy, bàn thờ đặt hướng trực tiếp với cửa ra vào sẽ làm thoát khí, khiến gia chủ gặp nhiều điều không may mắn trong cuộc sống. Nếu diện tích của ngôi nhà hạn chế và không thể thay đổi vị trí của bàn thờ, gia chủ nên dùng rèm che hoặc bức vách ngăn để người đứng từ cửa không thể nhìn được vào bàn thờ của gia đình.

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Bàn thờ gần nhà tắm, nhà vệ sinh

Vì bàn thờ là nơi linh thiêng nên điều tối kỵ nữa là không được đặt bàn thờ gần khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh. Đây là nơi trút bỏ ô uế, nếu đặt bàn thờ gần những vị trí này thì sẽ không còn không khí tôn nghiêm nữa.

Ngoài ra, bàn thờ cũng không nên đặt ở vị trí dưới xà nhà. Nếu không có vị trí tốt hơn thì phải làm trần. Ngoài ra, bên trên bàn thờ không được có máy móc như máy điều hòa, máy hút mùi, loa đài.

Đặt đồ điện bên phải bàn thờ

Bên phải vị trí đặt bàn thờ nếu có đồ điện thì theo phong thủy sẽ phạm vào sát khí của Bạch Hổ, dễ xảy ra chuyện không may. Tốt nhất ở bên phải bàn thờ nên đặt một đôi tì hưu hoặc long quy sẽ giúp hóa giải sát khí, cải thiện môi trường phong thủy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.