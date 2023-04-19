Nếu phòng tắm hiện tại của nhà bạn không còn phù hợp với sở thích hoặc đã trở nên lỗi thời, nhưng bạn lại không có nhiều thời gian cũng như chi phí để tạo. Vậy thì đừng lo lắng, có rất nhiều cách để bạn cải thiện, trang trí phòng tắm với ngân sách tiết kiệm.

Nhà thiết kế Anne Hammett của Anne Pearson Design lưu ý: "Khi đặt bình hoa trong phòng tắm, hoa sẽ có tác dụng đem lại sự tươi sáng và cảm giác hứng khởi cho căn phòng nhỏ này. Ngoài ra, hoa còn có mùi thơm vô cùng dễ chịu."

Không dừng lại ở đó, những bông hoa còn khiến phòng tắm trở nên bắt mắt hơn nếu được khéo léo kết hợp với 1 chiếc bình hoa đầy nghệ thuật. Ɲếu không có thời gian thay hoa thường xuуên, bạn nên chọn các loại có thể tươi lâu như cẩm tú cầu, hoɑ lan,...



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Nến thơm

Để không gian sống thêm phần lung linh và ấm áp hơn, bạn có thể bố trí nhà tắm của mình bằng một vài cây nến thơm khử mùi tại một số góc. Không chỉ giúp căn phòng tươi mới, độc đáo, tác dụng của nến thơm còn mang tới một mùi hương dịu nhẹ, giúp tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu hơn.

Ánh lửa từ nến thơm sẽ lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi những không khí lạnh lẽo, mang đến cho không gian của bạn một nguồn năng lượng dồi dào.

Thảm chùi chân

Phòng tắm, nhà vệ sinh hay phòng bếp là những căn phòng trong ngôi nhà của bạn rất cần một tấm thảm chùi chân để ở cửa ra vào. Thảm chùi chân là vật dụng thiết yếu và không thể thiếu trong mỗi gia đình. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thảm chùi chân khác nhau: thảm chùi chân chất liệu len, nỉ, thảm chùi chân nhựa…thoải mái cho bạn lựa chọn.



Ảnh minh họa: Internet

Gương

Bạn có đang bỏ lỡ cơ hội để giúp không gian sống của mình trở nên sinh động đẹp đẽ lại hợp phong thủy hơn với bí quyết lựa chọn vật dụng bài trí trong nhà không? Gương là một đáp án tuyệt vời giúp phòng tắm không chỉ là nơi buông bỏ bụi bặm sau những khoảng thời gian căng thẳng mà chúng còn giúp bạn thư giãn tinh thần.

Chọn gương có tính thẩm mỹ lại hài hòa nguyên tắc phong thủy không phải điều bí ẩn khó khăn. Chỉ cần nhớ vài lưu ý và tham khảo những thông tin dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tự tin cải tạo không gian phòng tắm thêm tươi mới, sạch sẽ và sinh động.

Điều quan trọng đầu tiên cần ghi nhớ, gương trong phòng tắm không được dùng hình tam giác và những hình thù cổ quái.

Móc treo tường

Móc áo, móc dán tường là những sản phẩm quen thuộc mà hầu như nhà nào cũng có. Trong đó, móc dán tường là sản phẩm đồ gia dụng có thiết kế nhỏ gọn nhưng tiện lợi và được sử dụng rất nhiều trong các gia đình, văn phòng và nhiều không gian khác..Với đặc điểm nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, móc dán tường được dùng để treo, móc, các vật dụng thiết yếu. Hiện nay, các loại móc dán tường được sản xuất với nhiều màu sắc, thiết kế bắt mắt và những chất liệu liệu tạo thành cũng khác nhau nên người dùng có thể thoải mái lựa chọn theo nhu cầu cá nhân.

Khay đựng đồ

Khay đựng vật dụng là một trong những phụ kiện phòng tắm không thể thiếu trong bất kì không gian phòng tắm nào. Những chiếc khay nhỏ nhắn xinh xinh để đựng bàn chải, kẹp tóc,… hay những vật dụng linh tinh sẽ giúp phòng tắm của bạn trở nên gọn hơn và khoa học hơn, tiện lợi để sử dụng.

Bạn cũng có thể mang yếu tố thiên nhiên vào nhà tắm bằng cách sử dụng những khay đựng bằng mây, nứa để tạo cảm giác dễ chịu và thân thiện hơn cho không gian hay cảm giác sang trọng với những khay đựng phong cách cổ điển bắt mắt. Hãy lưu ý rằng chất liệu của những khay đó phải phù hợp với điều kiện ẩm ướt trong môi trường phòng tắm.