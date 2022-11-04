Bật mí 5 thứ "đại kỵ" tốt nhất không nên nhìn thấy khi bước vào ngôi nhà

Theo quan điểm của Phong thủy, bình rỗng cũng giống như cây hoa đào tàn úa, việc đặt bình trống ở nhà sẽ khiến cho gia đình suy tàn liên tục, dễ sinh điều xấu, tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Vì vậy những đồ trang trí trong nhà như có bình thì trong bình nên có hoa cắm bài trí.

Ngày nay, nhiều người thích đặt gương ở lối cửa ra vào để tiện nhìn ngắm cơ thể trước khi ra ngoài. Kiểu trang trí này tiện lợi, thời trang nhưng cũng có thể gây ra điểm xấu. Về tâm lý, sau mỗi giờ làm việc căng thẳng về nhà với tâm trạng mệt mỏi, đèn chưa mở đã thấy bóng người trong gương lâu ngày sẽ gây ra ám ảnh. có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Về phong thủy, gương đại diện cho điềm xui, sẽ thu hút vận rủi vào cửa và khúc xạ của cải.

Ảnh minh họa: Internet

Vào nhà gặp ngay vật nhọn

Trong phong thủy các vật dụng trang trí có đầu nhọn như dao kéo, sừng động vật... thường có tác dụng tương tự như hung khí. Những vật này vốn được coi là mang sát khí, có ảnh hưởng rất xấu đến gia chủ và các thành viên trong gia đình. Để đối diện với cửa nhà sẽ mang chuyện thị phi, kiện tụng và những tranh cãi không cần thiết đến gia đình. Những vật này còn gây tổn hại đến sức khỏe, vận may và sự nghiệp của gia chủ.

Ảnh minh họa: Internet

Mở cửa và nhìn thấy ban công

Cũng không nên mở cửa nhìn thẳng ra ban công, dù là cửa ra vào hay ban công, chúng đều là kênh dẫn tài lộc vào nhà, nếu khoảng cách quá gần thì tài lộc vào nhà không được giữ lại và sẽ dễ dàng chảy ra ngoài.

Vì vậy nếu bạn rất quan tâm đến việc chiêu tài vượng khí thì việc mở cửa nhìn thẳng ra ban công là điều rất không nên.

Mở cửa thấy cầu thang

Mở cửa ra, nếu đối diện có cầu thang hoặc thang máy đều sẽ bị lọt tài, hao tài tốn của. Nếu cửa nhà đối diện với cầu thang, năng lượng phong thủy sẽ xộc vào một cách đột ngột, bất ngờ vào những tầng cao hơn và thấp hơn, gây rối loạn khí thì tài vận và gia vận sẽ không ngừng sa sút. Để hóa giải, bạn có thể đặt ở giữa cửa và cầu thang 1 tấm bình phong, khiến cho khí theo tấm bình phong quay vào bên trong căn nhà.

Thang máy đối diện với cửa chính, do mỗi ngày thang máy đều đóng và mở thường xuyên, khí rất loạn, tài vận trong nhà sẽ bị “hút” đi. Để hóa giải, các chuyên gia phong thuỷ khuyên rằng có thể đặt chậu cây lá rộng thật lớn trước cửa.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.