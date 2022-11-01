5 loại cây cảnh chăm sóc không cần bỏ nhiều công sức, tưới nước 1 tuần/lần cây vẫn tốt tươi

Nhà đẹp 01/11/2022 07:43

Những loại cây cảnh dưới đây cho dù bạn quên tưới chúng trong 1 tuần, đừng lo lắng vì chúng vẫn sẽ xanh tươi tốt!

Cây lưỡi hổ

Với tên gọi khác cây lưỡi hổ còn được gọi là cây lưỡi cọp và vĩ hổ, tên khoa học của nó Sansevieria trifasciata, thuộc họ Măng tây, có chiều cao từ 50 đến 60cm. Thân hình cây dạng dẹt, mọng nước, nhìn hơi sắc nhọn nguy hiểm nhưng thân lại rất mềm, không làm đứt tay khi ta chạm vào.

Trên thân cây có 2 màu lá xanh và vàng dọc từ gốc đến ngọn. Cây lưỡi hổ khi ra hoa nở thành từng cụm với nhau, mọc từ phần gốc lên và có quả hình tròn.

Cây lưỡi hổ thường được trồng và đặt ở phòng khách, nơi thể hiện phong cách riêng, nét riêng của gia chủ. Lưỡi hổ thích hợp đặt ngay cạnh kệ tivi ở phòng khách, hay ghế sofa, hoặc ở ngay hai bên lối đi của cửa ra vào, cũng là một cách để xua đuổi những điều không tốt và mang vận may đến gia đình. Cây còn có khả năng lấy đi các khí độc như khói thuốc lá các khí oxit nitơ. Rất có lợi cho việc cung cấp thêm oxy cho quá trình hô hấp của con người.

Cây sẽ phát triển khoẻ mạnh ở trong nhà hay nơi có bóng râm. Lưỡi hổ là loại cây không kén đất, có thể sống với mọi loại đất từ đất khô cằn đến đất pha cát, sỏi. Để tăng sự phát triển tốt cho cây ta nên trồng ở đất có độ kiềm cao. Cây lưỡi hổ không cần tưới quá nhiều nước vì dễ bị úng nước, cần hạn chế tưới nước và lưu ý đến độ thoát nước của đất. Bạn chỉ nên tưới khi phần đất ở trên đã khô.

5 loại cây cảnh chăm sóc không cần bỏ nhiều công sức, tưới nước 1 tuần/lần cây vẫn tốt tươi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây sanh

Cây sanh thích hợp đặt ở trong phòng nhiều ánh sáng nhưng tránh ánh nắng trực tiếp. Bạn có thể tưới 1 – 2 tuần/ lần. Đảm bảo rằng đất không bị khô hoàn toàn giữa các lần tưới. Cây dễ bị nhiễm nấm lá chỉ cần quét sạch chúng và sử dụng thuốc xịt là cây có thể khỏe mạnh trở lại.

Lan chi

Lan chi hay còn có tên gọi khác là cây dây nhện, một loại cây cảnh ngắm lá. Cũng giống như lưỡi hổ và trầu bà, lan chi cũng có khả năng thanh lọc không khí.

Cây lan chi có ý nghĩa rất lớn trong phong thủy, nó có thể giúp xua đuổi tà mà, vận xấu trong nhà. Do đó loại cây cảnh này được xem là tấm bùa hộ mệnh thần kỳ, không chỉ mang lại bình an cho gia đình mà còn đem đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Việc bảo dưỡng lan chi cực kỳ dễ dàng, tưới nước một lần có thể kéo dài tới 10 ngày, nhưng cách 2-3 ngày phải phun một ít nước lên lá của nó. Mục đích của việc này là giữ cho lá sạch và cũng để kiểm soát độ ẩm xung quanh chậu. Đôi khi bạn sẽ thấy lá cây lan chi bị vàng, ngọn khô, vấn đề này rất bình thường nên bạn không phải lo lắng, chúng sẽ ổn sau 5 tháng.

5 loại cây cảnh chăm sóc không cần bỏ nhiều công sức, tưới nước 1 tuần/lần cây vẫn tốt tươi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây ngọc ngân

Cây ngọc ngân ưa sáng. Nếu là cây non nên tiếp xúc ánh nắng gián tiếp, trong khi cây già có thể chịu ánh nắng trực tiếp. Cây luôn quan trọng cung cấp nước vào mùa hè, có thể 1 tuần tưới 1 lần. Vào mùa thu đông thì có thể 1 tháng tưới 1 lần. Cây ít gặp bệnh tật, thỉnh thoảng có xuất hiện rệp sáp nhưng có thể hạn chế bằng việc dùng bông gòn để lau chúng bằng cồn.

Cọ đuôi ngựa

Cọ đuôi ngựa ưa ánh sáng mặt trời, vì vậy bạn nên đặt gần cửa sổ. Vào mùa hè, bạn không cần tưới nước thường xuyên nhưng hãy đảm bảo rằng bạn tưới thật sâu và để đất khô sau đó. Vào mùa đông, bạn cần tưới ít nước hơn.

5 loại cây cảnh chăm sóc không cần bỏ nhiều công sức, tưới nước 1 tuần/lần cây vẫn tốt tươi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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