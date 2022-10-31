Năm 2023 đặt thêm 3 loại cây cảnh trong nhà: thịnh vượng chiêu tài, đường tài vận và công danh thuận lợi

Nhà đẹp 31/10/2022 12:48

Theo phong thủy, 3 loại cây cảnh này được cho là mang đến nhiều thành công cho gia chủ, chỉ còn vài tháng nữa là bước 2023 - muốn thay đổi tài vận thì 'trang bị' ngay.

Cây hạnh phúc

Trong phòng khách gia đình nhất định không thể thiếu bóng dáng của cây hạnh phúc. Đặt cây hạnh phúc trên bàn trong phòng khách vừa có thể hút nắng ấm, vừa tôn lên nét duyên dáng độc đáo của nó, vừa tương phản với vẻ trang nhã của ngôi nhà, vừa tạo thêm nét thoải mái cho căn nhà.

Theo dân gian, sắc xanh đặc trưng của cây hạnh phúc thể hiện niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Đối với những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống, loài cây này sẽ truyền đến họ một nguồn năng lượng tích cực, giúp họ vững tin vào tương lai tốt đẹp hơn đang đến.

Năm 2023 đặt thêm 3 loại cây cảnh trong nhà: thịnh vượng chiêu tài, đường tài vận và công danh thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cây hạnh phúc còn biểu trưng cho sự tinh tế và độc đáo trong tính cách của người sở hữu. Đồng thời, nó còn là loài cây phong thuỷ cát tường, giúp gắn kết những thành viên trong gia đình, giữ gìn hoà khí và mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc và may mắn về tài lộc.

Theo quan niệm về Ngũ hành của phương Đông, màu xanh đậm của cây hạnh phúc sẽ rất hợp với mệnh Kim. Đồng thời, Kim sinh Thuỷ nên loài cây này cũng rất phù hợp với người mang bản mệnh Thuỷ. Khi trồng cây trong nhà, những người mệnh này sẽ có nhiều may mắn, tài lộc, hoặc có cảm giác thư thái và động lực làm việc hơn.

Tuy nhiên trên thực tế, cây hạnh phúc không kén phong thuỷ, có thể phù hợp với cả 12 con giáp. Vì vậy, dù bạn sinh năm bao nhiêu, tuổi nào hay bản mệnh gì cũng có thể trồng cây hạnh phúc trong nhà để cải thiện tinh thần và tiếp thêm vượng khí.

Cây đuôi công

Cây đuôi công là loại tiểu cảnh trang trí với sức sống mạnh mẽ và có khả năng lọc sạch không khí. Cây dễ dàng phát triển tốt trong điều kiện môi trường thiếu ánh sáng. Đây là loài cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn, thích hợp để trang trí không gian nhà ở và văn phòng.

Ngoài ra, cây còn mang đến may mắn, tiền tài, sự phát triển suôn sẻ cho chủ nhân nên rất được yêu thích. Bạn có thể dùng để làm quà tặng cho bạn bè, người thân nhân các dịp khai trương, tân gia…

Về mặt phong thủy, lá cây xum xuê nói lên điềm may mắn về sự viên mãn và sự đủ đầy. Cây mang sắc tím đại diện và phù hợp cho người thuộc mệnh Hỏa và mệnh Thổ. Cây đuôi công xanh còn tương hợp với người mệnh Mộc mang đến vận may cho gia chủ. Tùy theo mệnh của bạn để có thể lựa chọn một cây đuôi công phù hợp đem lại nhiều may mắn.

Tóm lại, cây đuôi công mang đến may mắn, sự thịnh vượng, vận tài lộc cho gia chủ. Khi nhìn vào cây, bạn sẽ luôn thấy nó tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào, tích cực, nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận. Cây đuôi công có thân cây rắn chắc sẽ mang lại sự khỏe mạnh cho gia chủ.

Cây trầu bà lá xẻ

Cây trầu bà lá xẻ cũng là một loại cây có kích thước lớn mà bạn có thể trồng trong nhà. Cây có hình dáng lá rất đẹp, xanh mát, xòe rộng khiến ta cảm thấy như lạc vào khu rừng nhiệt đới. 

Loại cây này có thể giúp loại bỏ một số khí độc hại thải ra từ các thiết bị điện tử, phù hợp trồng những nơi không khí ít lưu thông, góp phần làm cải thiện môi trường sống. 

Về phong thủy, cây trầu bà lá xẻ được cho là mang đến may mắn, niềm vui, tài lộc cho gia chủ và người thân. 

Năm 2023 đặt thêm 3 loại cây cảnh trong nhà: thịnh vượng chiêu tài, đường tài vận và công danh thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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