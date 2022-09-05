Bàn thờ có 4 dấu hiệu này cảnh báo hung vận, tán tài mất của, gia chủ cần hết sức thận trọng

Bát hương là thứ bất di bất dịch trên bàn thờ. Theo quan niệm của người xưa, nếu thấy bát hương bị di chuyển, thay đổi vị trí thì đó là một dấu hiệu không tốt. Trong giai đoạn này, gia chủ không nên đầu tư làm ăn lớn, tránh nóng giận để xảy ra tranh cãi với người xung quanh, tạo điều kiện cho tiểu nhân hãm hại.

Nếu như bạn thấy đồ cúng của mình đột nhiên bị thiu thì đây chính là một điềm không lành. Xét về phong thủy thì đồ cúng bị thiu có thể do thời tiết nồm ẩm dẫn tới hiện tượng thức ăn bị bốc mùi, và thiu thối. Tuy nhiên, trong phong thủy khi đồ cúng bị thiu chứng tỏ là điềm xấu. Trong thời gian sắp tới gia đình bạn nên thận trọng kẻo dễ gặp tai ương xui xẻo. Đặc biệt, trong lúc này bạn không nên nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của ai đó để đầu tư làm ăn lớn kẻo tiền bạc dễ trôi sông, như muối bỏ biển nhé!

Bát hương đột nhiên bốc cháy

Bát hương là vật linh thiêng, mang nhiều yếu nghĩa tâm linh. Vì vậy, nếu bát hương của gia đình bất ngờ bốc cháy thì bạn cần cẩn trọng. Theo khoa học thì bởi bạn cắm chân nhang gần nhau, chúng bắt lửa âm ỉ dẫn tới bốc cháy. Theo tâm linh, gia chủ nên cẩn trọng trong sức khỏe kẻo đau ốm. Người làm ăn kinh doanh cũng cần kiềm chế sự nóng nảy, bộc trực của mình kẻo cản trở tài lộc. Những nhà có người ốm lâu ngày chưa khỏi thì càng phải hết sức thận trọng sự ra đi đột ngột của người thân.

Đổ vỡ lọ hoa trên bàn thờ

Theo quan niệm của các cụ ngày xưa, đổ vỡ là điều không may, nhất là đổ vỡ trên bàn thờ thì lại càng xấu. Vì vậy, người xưa cho rằng lọ hoa trên bàn thờ bị đổ, vỡ là dấu hiệu của điều chẳng lành. Các thành viên trong gia đình nên hết sức cẩn trọng trong chuyện đầu tư làm ăn, đi lại xe cộ.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.