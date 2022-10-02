5 món ĐỒ CŨ không nên "chứa chấp" trong nhà kẻo rước ám khí, tiền đồ và tài vận tuột dốc không phanh

Nhà đẹp 02/10/2022 08:26

5 món đồ dùng nếu đã cũ thì gia chủ cần phải vứt bỏ đi ngay bởi theo phong thủy, chúng mang lại những điều xui xẻo.

Máy móc hư hỏng

Theo phong thủy, các món đồ điện tử đại diện cho năng lượng, sức mạnh và quyền lực. Vì vậy, giữ may móc hư hỏng trong nhà sẽ khiến năng lượng trì trệ, ảnh hưởng không tốt đến vận trình của các thành viên trong nhà. Việc dọn dẹp những máy móc hư hỏng, không sử dụng đến còn giúp ngôi nhà sạch sẽ, gọn hàng hơn.

Trên đây là những món đồ cũ mà bạn nên hạn chế giữ trong nhà. Chúng vừa mang ý nghĩa phong thủy không tốt, vừa chiếm diện tích, khiến nhà chật chội hơn. Một ngôi nhà bừa bộn, đồ đạc lộn xộn khiến người trong nhà cũng cảm thấy chán nản, mệt mỏi chứ đừng nói đến việc mời được quý nhân đến nhà. Vì vậy, hãy thường xuyên dọn dẹp căn nhà, giữ cho nhà luôn thông thoáng, ngăn nắp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp thu hút tài lộc vào nhà. 

Hoa khô, cây chết

Hoa khô, cây chết gây ảnh hưởng không tốt đến phong thủy, người sống trong ngôi nhà, bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc.

Đây cũng là 1 món đồ mà dân gian khuyên không nên giữ trong nhà quá lâu bởi chúng đại diện cho nguồn năng lực yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc. Hơn nữa, mùi hương của hoa khô hay cây chết có mùi rất hắc rất khó chịu, nếu đặt trong phòng kín gió có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Ví tiền bị rách cũ

Theo phong thủy thì những chiếc ví sử dụng quá 3 năm thì nên thay nó đi, bởi khả năng hu hút tiền tài của nó sẽ bị giảm đi đáng kể khiến tài lộc của chủ nhân giậm chân tại chỗ khó lòng thay đổi. Chính vì thế, khi bạn dùng chiếc ví tới ba năm thì dù chiếc ví còn sử dụng tốt thì bạn cũng đừng tiếc của mà nên thay mới để đổi vận cho mình.

Ngoài ra, bạn hãy kiểm tra nơi cất giữ tiền của mình có bị rách mòn hay không khiến cho tiền trong ví "chạy mất".

5 món ĐỒ CŨ không nên 'chứa chấp' trong nhà kẻo rước ám khí, tiền đồ và tài vận tuột dốc không phanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ chết

Theo phong thủy, đồng hồ chết là thứ tuyệt đối không được giữ trong nhà. Đồng hồ tượng trưng cho sự sống. Khi đồng hồ ngừng chạy, nó mang hàm ý của sự mất mát, cảm giác tang tóc. Khi thấy đồng hồ ngưng chạy, bạn nên kiểm tra và thay pin. Nếu hỏng thì nên đem đồng hồ đi sửa ngay.

5 món ĐỒ CŨ không nên 'chứa chấp' trong nhà kẻo rước ám khí, tiền đồ và tài vận tuột dốc không phanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc hết hạn

Giữ thuốc và mỹ phẩm quá hạn không chỉ gây những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ con người mà còn có hại cho phong thủy ngôi nhà. Những thứ này có chứa luồng khí độc, khiến người sống trong nhà cảm thấy khó giải phóng năng lượng, thư giãn. Hãy ngay lập tức đến tủ thuốc và nhà phòng tắm để loại bỏ những món đồ "quá đát" này ngay lập tức.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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