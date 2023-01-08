4 vị trí đặt máy giặt "đại hung", gia chủ dễ gặp vận xui và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe gia đình

Trong phong thủy nhà ở , có 4 phương là Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ và Chu Tước. Muốn phong thủy tốt, năng lượng thịnh vượng, gia chủ phải hài hòa, cân đối được những yếu tố này. Tường trái của nhà (nhìn từ ngoài vào nhà) là phương Thanh Long có lợi về tài lộc và phú quý. Tường phải thuộc Bạch Hổ đại diện cho sức mạnh hung bạo.

Vì vậy, gia chủ không nên đặt máy giặt ở hướng Bạch Hổ để tránh sinh ra nguồn năng lượng quá mạnh mẽ, làm ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình. Ngược lại, đặt máy giặt ở vị trí Thanh Long sẽ giúp sinh ra cát khí, tài lộc.

Không nên đặt máy giặt trong nhà tắm/nhà vệ sinh

Nhà tắm và nhà vệ sinh là 2 khu vực này khá ẩm ướt và có thể làm sai lệch hoạt động và làm giảm tuổi thọ của máy giặt. Đa phần các hãng sản xuất máy giặt đều khuyến cáo người dùng điều này. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, nếu môi trường nơi đây được giữ gìn sạch sẽ, khô ráo, máy giặt không bị ảnh hưởng bởi yếu tố nước thì có thể đặt máy giặt.

Xét về phong thủy học, yếu tố Thủy của nhà tắm/nhà vệ sinh ít nhiều gây ra sự xung khắc với yếu tố Hỏa của máy giặt khi hoạt động. Đặc biệt, nhà tắm/nhà vệ sinh có khí trường xấu, chuyển động của máy giặt sẽ khuếch tán khí xấu ra các phòng xung quanh.

Lưu ý: Trường hợp đã đặt máy giặt tại đây và khó di chuyển sang vị trí khác thì nên đóng cửa phòng tắm lại, ngay cả khi không có máy giặt thì cũng nên đóng kín thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt máy giặt trong nhà bếp

Nhiều gia đình đặt máy giặt trong phòng bếp để tiện sử dụng. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt cho phong thủy căn nhà. Máy giặt đặt trong phòng bếp, đặc biệt là gần khu vực nấu nướng là đại kỵ. Theo ngũ hành, máy giặt thuộc Thủy, phòng bếp thiên về yếu tố Hỏa. Thủy và Hỏa là hai hành xung khắc nhau, ông bà ta xưa thường có câu "như nước với lửa". Vì vậy, gia chủ nên tránh đặt máy giặt trong bếp.

Ngoài ra, bếp còn được coi là nơi ở của Táo quân. Đặt máy giặt trong bếp thì quần áo bẩn có thể xâm phạm Táo quân, làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Không đặt máy giặt trong nhà bếp, nhất là khu vực nấu nướng

Nguyên nhân của điều kiêng kị này là do yếu tố Thủy (nước) trong máy giặt sẽ xung khắc với yếu tố Hỏa (lửa) của bếp. Hơn nữa, bếp là đại diện cho tài lộc, nếu bếp đặt sai vị trí hoặc bị các yếu tố bất lợi tác động sẽ ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe của người nữ.

Mặt khác, nhà bếp là nơi ở của Táo quân, nếu đặt máy giặt trong nhà bếp, những quần áo bẩn xâm phạm Táo quân có thể ảnh hưởng đến vận khí của cả gia đình.

Ngoài ra, chất dầu mỡ, muối trong nhà bếp sẽ khiến máy giặt nhanh hỏng hơn.

Tuy nhiên, nhà bếp là nơi Hỏa khí vượng, có yếu tố Thủy trong bếp sẽ giúp ngũ hành nơi đây được cân bằng, hài hòa nên bạn vẫn có thể đặt máy giặt tại đây.

Vì vậy, nếu không còn sự lựa chọn nào khác, nếu muốn đặt máy giặt đúng phong thủy tại nhà bếp, bạn cần chọn vị trí xa khu vực nấu nướng và luôn vệ sinh máy giặt sạch sẽ, không để quần áo bừa bãi quanh máy giặt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.