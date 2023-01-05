Những loài cây nào ra hoa báo hiệu phú quý đang đến gần hơn với gia chủ trong dịp Tết 2023?

Cây cỏ đồng tiền chính là một loại cây thảo mộc, thân mềm và lá màu xanh mướt. Lá cây có màu xanh mướt mắt, phiến lá nhẵn và không có sự xuất hiện của lông. Lá mọc trực tiếp từ thân và mỗi 1 thân cây chỉ mang duy nhất 1 chiếc lá. Đây cũng chính là nét đặc biệt nhất của cây này.

Đây là cây cảnh lá, chủ yếu lấy màu xanh và hình dạng lá xinh xắn làm cảnh. Chúng có những chùm hoa trắng nhỏ, li ti, không nổi bật và không đẹp mắt. Tuy nhiên, rất hiếm gặp cây cảnh cỏ đồng tiền trong nhà nở hoa. Do đó, việc cây cảnh cỏ đổng tiền nở hoa cũng được coi là điềm lành, báo hiệu cho may mắn sắp đến, rất đáng để mọi người mong đợi.

Cây cảnh này là điềm lành, vì lá tròn tượng trưng cho “phú quý nở hoa”, lá của chúng cũng giống như đồng tiền cổ xưa, dễ trồng, xanh tốt, mơn mởn tượng trung cho sự sính sôi, nảy nở, tài lộc thăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Thủy tiên

Hoa thủy tiên (tên tiếng Anh là Chinese sacret lily, tên khoa học là Narcissus) mang ý nghĩa cao đẹp: đoàn tụ gia đình. Cây cảnh này không chỉ nở hoa thơm, còn nở nhiều hoa, đặc biệt vào mùa xuân.

Vì thế, bạn đừng bỏ lỡ việc trồng một chậu hoa thủy tiên trong nhà vào dịp lễ hội đầu năm mới.

Hoa thủy tiên là loại cây thân củ, dễ chăm sóc, chỉ cần thả xuống nước là có thể tự mọc và nở hoa. Cây cảnh này chịu được lạnh, không dễ bị chết cóng.

Cây thuỷ tiên là biểu tượng của sự kiêu sa, sang trọng nên hoa thường được trưng bày vào các dịp lễ, Tết đem lại may mắn, phú quý, thịnh vượng cho gia chủ.

Mỗi màu sắc của hoa thuỷ tiên lại biểu trưng cho những điều khác nhau. Trong đó, thuỷ tiên vàng tượng trưng cho lòng hào hiệp, sự hồi sinh, yêu mến, lòng kính trọng và được lựa chọn làm loài hoa cho tháng 3, bắt đầu tiết xuân phân.

Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan là một loài cây thân gỗ nhiều lá với sức sống bền bỉ. Bạn chỉ cần cắm 1 cành nhỏ xuống đất cũng có thể mọc thành một cây lớn. Nhờ tán lá xanh mướt, vươn dài, cây thiết mộc lan giúp cung cấp oxy và phủ xanh không gian sống cho gia đình. Bên cạnh đó, theo phong thủy, khi thiết mộc lan ra hoa thì sắp tới gia chủ sẽ có nhiều niềm vui, bình an và tài lộc.

Hoa của cây thiết mộc lan có màu trắng hoặc nâu tím, mọc thành từng chùm to dài và có mùi hương thơm dịu nhẹ, giúp nhà cửa luôn thơm tho, gia chủ duy trì tinh thần thoải mái, an nhiên. Thiết mộc lan hiếm ra hoa nhưng khi nở lại lâu tàn, chúng có thể giữ hoa nở trong vòng 2 tháng, thể hiện cho phú quý bền chặt của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Thụy hương

Thụy hương (còn gọi là bồng lai tử, phong lưu thụ, tên tiếng Anh là Daphne odora) là cây cảnh có thể tỏa ra hương thơm ngát. Cây cảnh này rất thích hợp trồng ngay vào dịp Tết Nguyên đán.

Nó cũng là giống hoa tượng trưng cho sự phú quý. Đặc biệt là những người bạn làm kinh doanh nên giữ một chậu trong nhà để cầu mong tài lộc và thịnh vượng.

Loại cây này đặc biệt trang trí, thậm chí không cần cắt tỉa cũng rất đẹp. Cây cảnh này sau khi nở hoa, cả nhà sẽ thơm phức.

Màu hoa của nó là màu tím mộng mơ, tượng trưng cho khí tím từ phương đông đến, rất tốt trong phong thủy. Cây cảnh này có khả năng chịu lạnh tốt và có thể nở hoa bình thường miễn là nhiệt độ phù hợp. Thật tốt khi trồng một chậu thụy hương trong dịp Tết Nguyên đán.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.