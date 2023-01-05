Những loài cây nào ra hoa báo hiệu phú quý đang đến gần hơn với gia chủ trong dịp Tết 2023?

Nhà đẹp 05/01/2023 09:00

Nhà nào trồng những loài cây này và ra hoa ngay dịp năm mới chắc chắc sẽ được hưởng trọn tài lộc, làm ăn cả năm thuận lợi, tiền vào đếm không xuể.

Cỏ đồng tiền

Cây cỏ đồng tiền chính là một loại cây thảo mộc, thân mềm và lá màu xanh mướt. Lá cây có màu xanh mướt mắt, phiến lá nhẵn và không có sự xuất hiện của lông. Lá mọc trực tiếp từ thân và mỗi 1 thân cây chỉ mang duy nhất 1 chiếc lá. Đây cũng chính là nét đặc biệt nhất của cây này.

Cây cảnh này là điềm lành, vì lá tròn tượng trưng cho “phú quý nở hoa”, lá của chúng cũng giống như đồng tiền cổ xưa, dễ trồng, xanh tốt, mơn mởn tượng trung cho sự sính sôi, nảy nở, tài lộc thăng hoa.

Đây là cây cảnh lá, chủ yếu lấy màu xanh và hình dạng lá xinh xắn làm cảnh. Chúng có những chùm hoa trắng nhỏ, li ti, không nổi bật và không đẹp mắt. Tuy nhiên, rất hiếm gặp cây cảnh cỏ đồng tiền trong nhà nở hoa. Do đó, việc cây cảnh cỏ đổng tiền nở hoa cũng được coi là điềm lành, báo hiệu cho may mắn sắp đến, rất đáng để mọi người mong đợi.

Những loài cây nào ra hoa báo hiệu phú quý đang đến gần hơn với gia chủ trong dịp Tết 2023? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thủy tiên

Hoa thủy tiên (tên tiếng Anh là Chinese sacret lily, tên khoa học là Narcissus) mang ý nghĩa cao đẹp: đoàn tụ gia đình. Cây cảnh này không chỉ nở hoa thơm, còn nở nhiều hoa, đặc biệt vào mùa xuân.

Vì thế, bạn đừng bỏ lỡ việc trồng một chậu hoa thủy tiên trong nhà vào dịp lễ hội đầu năm mới.

Hoa thủy tiên là loại cây thân củ, dễ chăm sóc, chỉ cần thả xuống nước là có thể tự mọc và nở hoa. Cây cảnh này chịu được lạnh, không dễ bị chết cóng.

Cây thuỷ tiên là biểu tượng của sự kiêu sa, sang trọng nên hoa thường được trưng bày vào các dịp lễ, Tết đem lại may mắn, phú quý, thịnh vượng cho gia chủ.

Mỗi màu sắc của hoa thuỷ tiên lại biểu trưng cho những điều khác nhau. Trong đó, thuỷ tiên vàng tượng trưng cho lòng hào hiệp, sự hồi sinh, yêu mến, lòng kính trọng và được lựa chọn làm loài hoa cho tháng 3, bắt đầu tiết xuân phân.

Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan là một loài cây thân gỗ nhiều lá với sức sống bền bỉ. Bạn chỉ cần cắm 1 cành nhỏ xuống đất cũng có thể mọc thành một cây lớn. Nhờ tán lá xanh mướt, vươn dài, cây thiết mộc lan giúp cung cấp oxy và phủ xanh không gian sống cho gia đình. Bên cạnh đó, theo phong thủy, khi thiết mộc lan ra hoa thì sắp tới gia chủ sẽ có nhiều niềm vui, bình an và tài lộc.

Hoa của cây thiết mộc lan có màu trắng hoặc nâu tím, mọc thành từng chùm to dài và có mùi hương thơm dịu nhẹ, giúp nhà cửa luôn thơm tho, gia chủ duy trì tinh thần thoải mái, an nhiên. Thiết mộc lan hiếm ra hoa nhưng khi nở lại lâu tàn, chúng có thể giữ hoa nở trong vòng 2 tháng, thể hiện cho phú quý bền chặt của gia đình.

Những loài cây nào ra hoa báo hiệu phú quý đang đến gần hơn với gia chủ trong dịp Tết 2023? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thụy hương

Thụy hương (còn gọi là bồng lai tử, phong lưu thụ, tên tiếng Anh là Daphne odora) là cây cảnh có thể tỏa ra hương thơm ngát. Cây cảnh này rất thích hợp trồng ngay vào dịp Tết Nguyên đán.

Nó cũng là giống hoa tượng trưng cho sự phú quý. Đặc biệt là những người bạn làm kinh doanh nên giữ một chậu trong nhà để cầu mong tài lộc và thịnh vượng.

Loại cây này đặc biệt trang trí, thậm chí không cần cắt tỉa cũng rất đẹp. Cây cảnh này sau khi nở hoa, cả nhà sẽ thơm phức.

Màu hoa của nó là màu tím mộng mơ, tượng trưng cho khí tím từ phương đông đến, rất tốt trong phong thủy. Cây cảnh này có khả năng chịu lạnh tốt và có thể nở hoa bình thường miễn là nhiệt độ phù hợp. Thật tốt khi trồng một chậu thụy hương trong dịp Tết Nguyên đán.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ví tiền kỵ nhất những điều này bảo sao tiền của chủ nhân sài đâu hết đó, tài vận "cạn kiệt"

Ví tiền kỵ nhất những điều này bảo sao tiền của chủ nhân sài đâu hết đó, tài vận "cạn kiệt"

Để ví tiền lúc nào cũng 'đầy ắp' thì việc tuân thủ những quy tắc phong thủy cũng vô cùng quan trọng, nhớ đừng mắc phải những điều này với chiếc ví của bạn nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp cây cảnh phong thủy cây cảnh ra hoa

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 28 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?