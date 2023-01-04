Ví tiền kỵ nhất những điều này bảo sao tiền của chủ nhân sài đâu hết đó, tài vận "cạn kiệt"

Nhà đẹp 04/01/2023 05:45

Để ví tiền lúc nào cũng 'đầy ắp' thì việc tuân thủ những quy tắc phong thủy cũng vô cùng quan trọng, nhớ đừng mắc phải những điều này với chiếc ví của bạn nhé.

Để ví rỗng

Khi sử dụng ví tiền, bạn đừng bao giờ để ví rỗng. Hãy luôn để một số tiền nhỏ trong ví. Về mặt tâm lý, nó sẽ giúp bạn cảm thấy yên tâm, tự tin trong bất cứ tình huống nào. Về phong thủy, tiền trong ví sẽ giúp hút thêm tài lộc cho chủ nhân. Một chiếc ví rỗng sẽ khiến chủ nhân cảm thấy không an toàn khi đi ra đường.

Tốt nhất là nên để ở tất cả các ngăn của ví. Không quan trọng mệnh giá của tiền, chỉ cần trong các ngăn đều có tiền là được. Điều này mang ý nghĩa "kho tài lộc" lúc nào cũng đầy, không bao giờ sợ thiếu thốn.

Ví tiền kỵ nhất những điều này bảo sao tiền của chủ nhân sài đâu hết đó, tài vận 'cạn kiệt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ví đã qua sử dụng

Nhiều người có thói quen mua đồ đã qua sử dụng (đồ second-hand) vì giá thành rẻ hơn nhiều. Tuy nhiên nếu xét theo mặt phong thủy, bạn không nên dùng ví đã qua sử dụng bởi vì năng lượng từ người chủ cũ nằm ở trong ví sẽ ảnh hưởng tới bạn khi bạn bắt đầu sử dụng nó. Bạn sẽ không thể biết dòng năng lượng đó là tốt hay xấu cho mình, vì vậy, tốt nhất là nên mua một chiếc ví mới hợp mệnh với mình nhé.

Ví tiền kỵ nhất những điều này bảo sao tiền của chủ nhân sài đâu hết đó, tài vận 'cạn kiệt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ví có hình dạng không phù hợp

Ví tiền là một trong những món đồ được coi là "vật bất ly thân" với đa số người. Để phục vụ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, rất nhiều loại ví với mẫu mã từ đơn giản đến phức tạp được ra đời. Nhiều người cho rằng việc chọn ví chỉ cần phù hợp với sở thích mà quên mất nó liên quan trực tiếp đến tài vận của bản thân.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, bạn chỉ nên chọn những chiếc ví hình chữ nhật vì nó có thể cân bằng lại nguồn năng lượng mang tới cảm giác an toàn, ổn định cho mọi người. Sự ổn định của hình chữ nhật sẽ giúp ổn định tiền bạc của chủ nhân, ngược lại, ví hình tròn là biểu hiện của vận xấu về đường tài lộc sau này.

Để hóa đơn trong ví

Hóa đơn, biên lai tượng trưng cho những khoản bạn đã chi trả và mất đi. Theo phong thủy, nếu bạn để hóa đơn trong ví sẽ không tốt cho tài vận của bạn. Vì thế, với những hóa đơn thì tuyệt đối đừng bao giờ để trong ví tiền nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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