5 lưu ý của chuyên gia về vị trí treo gương trong nhà tuyệt đối không được phạm phải

Nhà đẹp 03/01/2023 10:52

Theo nhiều sách phong thủy, nếu đặt gương ở những vị trí này có thể gây bất hòa về tình cảm vợ chồng, tiền bạc 'cuốn gối' ra đi, làm ăn túng thiếu.

Không đặt gương phản chiếu vào bồn tắm hoặc toilet

Đặt gương phản chiếu vào bồn tắm hoặc toilet cũng giống như việc đặt gương phản chiếu vào giường ngủ, sẽ khiến luồng năng lượng đi ra ngoài thay vì vòng luân chuyển.

Không đặt gương theo hướng Nam vì sẽ tương tác với lửa, mà gương được xem như một yếu tố của nước, vì vậy nước sẽ kỵ với lửa.

Tránh đặt gương đối diện cửa chính

Một trong những điều kỵ phong thủy nhất khi đặt gương đó là đặt đối diện với cửa chính. Cửa chính được xem là nơi thu hút tài lộc vào nhà. 

Nếu đặt gương ở đây sẽ khiến tài lộc dễ mất đi ngay khi bước vào cửa. Điều này khiến công việc của gia đình gặp nhiều khó khăn.

Gương đặt ở cửa chính khiến dòng khí tốt cũng như tài vận đổ ngược ra ngoài. Người làm ăn kinh doanh buôn bán dễ bị hao tài tán lộc. 

Đặt gương ở vị trí này còn khiến sức khỏe của mọi người trong gia đình không được tốt, mối quan hệ giữa các thành viên cũng dễ gặp xung đột, ly tán.

5 lưu ý của chuyên gia về vị trí treo gương trong nhà tuyệt đối không được phạm phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không đặt gương đối diện nhà bếp

Một trong những sai lầm khi đặt gương là bạn không nên đặt gương trong phong thủy được xem là một yếu tố của nước, mà bếp lại luôn có lửa. Khi bạn đặt gương ở vị trí này khiến cho gia chủ dễ xung khắc ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.

Ngoài ra, nếu gương đặt đối diện bếp sẽ làm cho khí nóng tăng lên nguồn năng lượng xấu lan tỏa ảnh hương tới phong thủy của gia đình bạn.

5 lưu ý của chuyên gia về vị trí treo gương trong nhà tuyệt đối không được phạm phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt gương đối diện bàn làm việc

Gương cũng không nên đặt đối diện bàn làm việc bởi vị trí này dễ khiến người ngồi làm trở nên phân tâm. 

Gương còn làm giảm khả năng tư duy. Trong một thời gian dài sẽ khiến kết quả công việc bị hạn chế, không đạt được thành quả như mong muốn.

Không đặt gương đối diện với giường ngủ

Khi bạn đặt gương đối diện với phòng ngủ khiến cho bạn dễ gặp mộng mị, bóng đè giấc ngủ không được sâu giấc ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Nếu bạn đặt gương đối diện với giường ngủ sẽ khiến cho chủ nhà dễ gặp cảnh ly tán bởi có người thứ ba xen vào.

Trong phong thủy thì gương là phần kết nối với thế giới tâm linh, khi bạn đặt gương ở đối diện giường thì vô hình nhìn vào gương một cặp vợ chồng sẽ thành hai, gia chủ dễ xảy ra cãi vã xung khắc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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