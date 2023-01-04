4 điềm báo cho thấy xui xẻo sắp ập tới nhà bạn, họa tìm đến lúc nào không hay - nên tìm cách hóa giải ngay còn kịp

Lửa là yếu tố vô cùng quan trọng, nếu một gia đình nhiều ngày tháng trong năm mà không thấy có lửa, bếp không ấm cũng như không có hương hỏa, không thấy nấu ăn, không có tiếng chén đũa nồi niêu…thì đó là một trong những điềm báo hung cho thấy gia đình có dấu hiệu tán gia bại sản.

Cuộc sống hiện đại cho thấy thực tế nhiều người quá bận rộn với công việc vì vậy thường không ăn cơm và nấu cơm ở nhà. Tuy nhiên nếu chỉ trong thời gian ngắn thì không sao nhưng khi kéo dài liên tục thì đó là hiện tượng "Hương Hỏa Bất Vượng Gia" trong Phong thủy, không lâu sau đó sẽ Giao đạo suy lạc, vận khí đi xuống.

Hiện nay, nhiều gia đình thường nuôi cá cảnh trong nhà, nếu chăm sóc không cẩn thận thì cá có thể bị chết do không được sống trong một môi trường phù hợp. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết bình thường và sự chăm sóc chu đáo mà cá cảnh trong bể bỗng dưng chết không biết lý do vì sao thì bạn có thể nghĩ đến một điều là có một điềm báo xui xẻo đang đe dọa gia đình của bạn.

Theo phong thủy, cá cảnh chết là dấu hiệu cho bệnh tật, thậm chí là sự phá sản. Do đó, trước khi nuôi cá, bạn nên xem xét rằng gia đình của mình có phù hợp để nuôi cá cảnh thành công hay không nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Các chậu cây cảnh khô héo, chết dần chết mòn

Ngày nay, việc sử dụng cây cảnh, chậu hoa cảnh để bài trí trong nhà để nâng cao giá trị thẩm mĩ và phong thủy là điều không còn lạ lẫm.

Trong trường hợp một vài chiếc lá hay hoa của cây bị héo thì không có gì to tát. Nhưng nếu toàn bộ cây cảnh, hoa cảnh đồng loạt khô héo, chết dần chết mòn lại là điều mà bạn phải bận tâm.

Điều kiêng kỵ trong phong thủy cây cảnh này có thể khiến bạn vướng vào những những tranh chấp, cãi cọ, nghiêm trọng thì kiện tụng ra pháp luật vừa đau đầu lại tốn kém.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt trước của bàn thờ bị chếch xuống dưới đất

Bàn thờ được coi là chốn linh thiêng nhất trong nhà, là nơi để bạn cầu mong sự may mắn, hạnh phúc và tiền tài, do đó, nếu không sắp đặt theo phong thủy, gia đình bạn có thể mất tiền, mất của và gặp phải nhiều vận hạn khác nữa.

Vì nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như lỗi thiết kế ban đầu, do mối mọt, chất liệu gỗ… mà mặt trước bàn thờ của bạn có thể bị chếch xuống dưới đất. Khi đó, bạn hãy kiểm tra lại ngay tình hình tài chính của gia đình, tìm cách cân đối chi tiêu thận trọng hơn. Tốt hơn hết là chọn mua những chiếc bàn thờ đẹp nhưng vẫn đảm bảo độ bằng phẳng và chắc chắn của nó nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.