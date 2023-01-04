Muốn làm đẹp cảnh quan, sinh vượng, trấn trạch nên trồng ngay 4 cây cảnh

Nhà đẹp 04/01/2023 06:17

Những loại cây cảnh này trồng trong nhà vừa có cảnh quan lại còn giúp gia chủ chiêu tài trừ tà, trấn trạch hút tài lộc nữa đấy! Thé nên chớ dại mà bỏ qua.

Cây Xương rồng trụ

Cây cảnh xương rồng trụ có giá trị làm cảnh cao, hình dáng ấn tượng. Cây cảnh này có thể là điểm nhấn hoàn hảo trong nhà của bạn.

Bạn sẽ mất nhiều thời gian để trồng loại cây cảnh này. Đặt cây cảnh xương rồng trụ trong phòng khách cũng là một ý kiến hay. Về mặt phong thủy, xương rồng trụ có hình dáng phát triển theo chiều đi lên trên, tương tự như xương con rồng.

Ý nghĩa của điều này mang đến sức mạnh đi lên trong bão giông, khó khăn và hóa giải sát khí mạnh mẽ bề ngoài. Vì vậy, cây xương rồng trang trí là một trong những cây có công dụng hóa hung rất cao.

Cây cảnh xương rồng khi nở hoa rất đẹp và cũng được coi là điềm lành, mang may mắn đến với gia chủ khi loài cây này nở hoa. Hoa của cây xương rồng mang đến nguồn năng lượng cực tốt, gia chủ sắp có tin mừng, công việc thuận lợi, vợ chồng có tin vui.

Muốn làm đẹp cảnh quan, sinh vượng, trấn trạch nên trồng ngay 4 cây cảnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây lan hạt dưa cẩm thạch

Bạn có thể tô điểm thêm cho không gian ban công với một chậu treo lan hạt dưa cẩm thạch. Chẳng những có màu sắc bắt mắt, lan hạt dưa cẩm thạch còn tượng trưng cho sức mạnh, giúp khống chế những điều tiêu cực, mang lại may mắn cho gia chủ.

Cây Huyết giác

Huyết giác là một cây cảnh lớn khá phổ biến trên thị trường (hay còn gọi là phất dụ mảnh, phất dụ trúc, huyết giác, tên tiếng Anh là Red-Edged Dracaena hoặc Dracaena marginata).

Cây huyết giác là một loại cây thân gỗ tán lá lớn, có thể cao tới hai mét, có tán lá rất đẹp. Cây cảnh này khi được trồng trong nhà thường xanh tốt quanh năm, có giá trị làm cảnh tương đối cao, không cần tốn thời gian chăm sóc.

Muốn làm đẹp cảnh quan, sinh vượng, trấn trạch nên trồng ngay 4 cây cảnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh huyết giác không bị rụng lá, chịu hạn và chịu rét tốt. Bạn sẽ không cần phải thường xuyên tưới nước cho nó.

Ý nghĩa của cây huyết rồng rất tốt. Nó mang ý nghĩa "may mắn, thịnh vượng và thành công trong kinh doanh".

Trong phong thủy, cây cảnh này có thể cải thiện vận may và thịnh vượng cho gia đình. Vì vậy, không gì tốt hơn nếu đầu năm mới bạn trồng một chậu huyết giác trong phòng khách.

Cây ngọc kỳ lân

Cây ngọc kỳ lân hay còn được biết đến với cái tên quen thuộc là cây sala. Cây này gắn liền với hình ảnh Phật giáo. Nó mang lại điều lành và một sức mạnh có thể trấn giữ ngôi nhà của bạn. Đặc biệt khi được trồng ở ban công, cây ngọc kỳ lân sẽ giúp hoá giải sát khí xung quanh, mang lại điềm lành cho ngôi nhà của bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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