Phòng ngủ phạm phải 3 điều này bảo sao vợ chồng làm ăn mãi không khá lên nổi, tiền tài không sinh sôi được tí nào

Nhiều gia đình thường lắp điều hòa, tivi hay ảnh cưới,… ngay trên đầu giường mà không biết rằng đây là một trong những cấm kỵ phong thủy phòng ngủ. Nguyên nhân là do khi đặt vật nặng trên đầu giường, người nằm ở dưới sẽ có tâm lý bất an, sợ vật nặng rơi trúng người, từ đó dễ dẫn đến tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon, tâm trạn bồn chồn, lo âu.

Ngoài ra, nếu đặt điều hòa ở đầu giường hoặc đối diện giường thì khí lạnh sẽ thổi thẳng về phía thân thể bạn, dễ khiến người nằm trên giường bị cảm lạnh, đau đầu. Còn nếu đặt các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại,… bức xạ phát ra từ chúng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Nhìn chung giường trong gia đình chúng ta là nơi khá ẩm thấp do khó thông gió, tuy nhiên giường hiện nay có 4 chân, có thể nâng cao chiều cao của giường cao hơn một chút để gầm giường tăng cường độ thoáng khí giúp ích rất nhiều cho sức khỏe của gia đình chúng ta. Tuy nhiên, một số bạn sẽ đặt đồ lặt vặt dưới gầm giường, đây là một điều rất xấu trong phong thủy.

Xét về mặt phong thủy, nhà và phòng ngủ là nơi cất giữ của cải, nếu kê quá nhiều đồ lặt vặt dưới gầm giường sẽ không có lợi cho việc cất giữ của cải, nếu không tốt sẽ mang lại nhiều xui xẻo cho gia chủ, thậm chí những người giàu nhất sẽ càng sống càng nghèo.

Đặc biệt, chúng ta cần chú ý không được để giày dép dưới gầm giường, vì giày và "tà và huyết" là từ đồng âm, giày dép để dưới gầm giường dễ mang lại họa sát khí, rất bất lợi cho gia đình, sức khỏe của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt hoa tươi trong phòng ngủ

Hoa tươi vốn dĩ rất đẹp, lại có hương thơm, và theo quan niệm phong thủy còn chứa nhiều sinh khí. Lý do gì khiến nó trở thành vật tối kỵ với phòng ngủ theo lời đồn? Cũng giống như các trường hợp khác, cần phải đi vào cụ thể và nhìn vào từng chi tiết, không thể chỉ nghe qua loa những hướng dẫn chung chung.

Một bó hoa tươi với những màu sắc đẹp mắt đương nhiên sẽ tạo thêm chút năng lượng tươi mới cho phòng ngủ. Tuy vậy, bạn nên nhớ, hãy thay hoa mới ngay khi những cánh hoa bắt đầu tàn phai để tránh gây ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của hai vợ chồng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.