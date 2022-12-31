4 vật đặt trên nóc tủ lạnh ảnh hưởng đến khả năng tụ tài, tiền của thất thoát, tình cảm gia đình bị đảo lộn

Nhà đẹp 31/12/2022 07:14

Tuyệt đối đừng để 4 món này trên nóc tủ lạnh vì theo phong thủy, chúng sẽ mang đến những nguồn năng lượng tiêu cực, gây ảnh hưởng đến tình cảm của gia đình và công việc làm ăn của bạn đấy.

Bình hoa, cây cảnh

Không ít nhà cho rằng đặt bình hoa, cây cảnh trên nó tủ lạnh sẽ giúp căn bếp thêm sinh động. Tuy nhiên, các chậu cây, bình hoa thường có trọng lượng không nhỏ, làm tăng thêm gánh nặng cho tủ. Hơn nữa, nhiệt lượng tỏa ra từ tủ có thể khiến cây và hoa nhanh khô héo.

Khi tưới nước cho cây, nếu làm đổ nước ra tủ có thể gây ra tình chập cháy điện rất nguy hiểm.

Theo quan niệm phong thủy, đặt đồ lên nóc tủ lạnh sẽ khiến tài lộc của gia đình không ổn định, tiền của thất thoát.

Đặt đồ đạc lộn xộn trên nóc tủ lạnh

Nóc tủ lạnh bày nhiều đồ sẽ làm ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Do đó, bạn tránh xếp đồ lên nóc tủ lạnh. Hãy lắp thêm giá và kệ trong nhà bếp để đặt những món đồ này một cách gọn gàng.

Về mặt phong thủy, đặt đồ vật trên nóc tủ lạnh sẽ khiến của cải trong gia đình không ổn định, tiền tài thất thoát.

Đặt tấm vải phủ lên nóc tủ lạnh

Nhiều gia đình do cẩn thận nên thường dùng một tấm vải lớn để phủ lên trên nóc tủ lạnh. Điều này giúp cho tủ lạnh trở nên sạch sẽ và mới lâu hơn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không tốt về mặt phong thủy khi vải màn được quan niệm sẽ là một màng ngăn cách tình cảm những người trong gia đình, khiến xích mích phát sinh và tiền tài trong nhà cũng dễ bị hao tài tán lộc.

4 vật đặt trên nóc tủ lạnh ảnh hưởng đến khả năng tụ tài, tiền của thất thoát, tình cảm gia đình bị đảo lộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ điện: Lò vi sóng...

 

Các thiết bị điện như lò vi sóng... thường được sử dụng trong nhà bếp, nhưng một số gia đình thường đặt chúng bên cạnh hoặc thậm chí phía trên tủ lạnh. Điều này là đại kỵ vì khi đặt các thiết bị điện trên nóc tủ lạnh, trọng lượng quá lớn sẽ tạo gánh nặng cho chính tủ lạnh và làm tăng điện năng tiêu thụ của tủ lạnh.

4 vật đặt trên nóc tủ lạnh ảnh hưởng đến khả năng tụ tài, tiền của thất thoát, tình cảm gia đình bị đảo lộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khí nóng tỏa ra từ các thiết bị này sẽ làm tủ lạnh nhanh hỏng. Ngược lại, sức nóng của tủ lạnh tỏa ra trong khi hoạt động cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của các thiết bị điện đặt ở bên trên.

Còn về mặt phong thủy, đặt đồ điện lên nóc tủ lạnh làm ảnh hưởng đến sự tụ tài.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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