4 nguyên tắc vàng nhà nào cũng phải ghi nhớ khi trồng cây phong thủy trong nhà

Nhà đẹp 31/12/2022 19:13

Trong phong thủy, cây cảnh sẽ mang lại những lợi ích về sức khỏe và cải thiện về tài vận cho gia chủ. Thế nên, trồng chúng đúng cách cũng là cách để bạn 'nâng cao' được vận hạn của mình.

Không nên trồng cây to chắn lối đi vào

Mặt trước nhà không nên trồng những cây mà trong tương lai cành lá phát triển có thể che khuất mặt tiền nhà. Bởi mặt tiền mà bị che khuất thì sinh khí không thể tiến vào nhà, ngăn cản sinh khí thì sẽ ngăn cả sức khỏe, tiền tài và hạnh phúc đến.

Xung quanh vườn nên trồng nhiều trúc sẽ mang lại cho gia chủ nhiều cơ may về tài lộc.

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Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ những cây khô héo

Tình trạng của cây cối cũng là thước đo sinh khí cho mỗi ngôi nhà. Khi một loại cây trồng có dấu hiệu tàn úa, cần khắc phục ngay để duy trì trường khí. Gần thì điều chỉnh cho cây như xới đất, tưới nước hay tỉa cành, xa hơn là quan sát cả không gian xung quanh, xem có bị nắng nóng hay để cây quá sâu trong nhà khiến cây thiếu dưỡng khí.

Tốt nhất gia chủ nên chọn các loại cây phù hợp với cấu trúc, hình khối và hướng của nhà (cây ưa nước, ưa nắng hay thích bóng râm, cây sậm lá hay nhiều hoa) để trang trí cho ngôi nhà của mình.

Bố trí cây xanh hài hòa về màu sắc và số lượng

Cây xanh trồng trong nhà cần phối hợp hài hòa giữa màu sắc, hình dáng của cây, hoa và không gian trong phòng. Cần tạo nên không gian thiên nhiên khiến con người thoải mái và tăng thêm sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình.

Những cây và chậu có màu sắc quá sặc sỡ như hoa giấy,… chỉ thích hợp trồng ở cổng, ban công hoặc sân thượng, không nên mang vào nhà.

4 nguyên tắc vàng nhà nào cũng phải ghi nhớ khi trồng cây phong thủy trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về số lượng, cây trồng nhiều, dày quá sẽ làm hạn chế đi lượng ánh sáng mà cây được hấp thụ, từ đó làm giảm dương khí, gây ra những tác động tiêu cực đến vận may của người trồng.

Đồng thời, trong nhà chứa quá nhiều cây, khi cây hô hấp vào ban đêm có thể thải ra khí cacbonic làm không gian căn phòng ngột ngạt hơn.

Tránh những cây gai nhọn, loằng ngoằng chứa khí âm

Những cây gai như xương rồng sẽ tạo dòng năng lượng độc hại, có thể gây bệnh tật hoặc bất hạnh nếu đặt trong nhà. Ngược lại, nếu đặt ngoài ngôi nhà, chúng sẽ phát huy vai trò bảo vệ rất tốt. Cũng cần tránh cây có cành lá loằng ngoằng, um tùm vừa tạo điều kiện có vi khuẩn sinh sôi, lại làm tăng khí âm gây mất cân bằng âm dương cho căn nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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