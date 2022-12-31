4 loại cây đặt trong nhà khiến Thần tài tránh xa, ảnh hưởng đến việc làm ăn, cuộc sống khó mà bình yên

Dạ lan hương mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, huyền bí với sắc tím. Nhưng theo các chuyên gia phong thủy, dạ lan hương thường nở hoa vào ban đêm và tỏa ra mùi hương thu hút những điềm không may. Cho nên, trồng dạ lan hương trong nhà được cho là điềm xấu, gây rạn nứt tình cảm gia đình, vợ chồng cãi nhau suốt ngày, con cái không đùm bọc lẫn nhau.

Hơn nữa, dạ lan hương còn có mùi nồng, gây khó chịu với những người bị viêm mũi dị ứng. Phần củ của dạ lan hương còn chứa độc tố calcium oxalate và lycorine. Nếu trẻ con vô tình ăn phải sẽ bị ngộ độc, thậm chí là mêm man bất tỉnh và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Cây môn kiểng có vẻ ngoài khá bắt mắt, do phần lá kết hợp giữa màu xanh và hồng, do vậy được rất nhiều người yêu thích và chọn trồng loại cây này trong nhà.

Nhưng khi xét theo phong thủy đây lại là loại cây được liệt vào danh sách những loại cây cảnh không nên trồng trong nhà.

Bởi nếu không được chăm sóc tốt thì lá cây sẽ héo rất nhanh, đây chính là dấu hiệu một điềm xấu sẽ xảy đến với gia đình.

Bên cạnh đó, cây môn kiểng còn có chứa chất độc Calcium Oxalate, nếu trong nhà có trẻ nhỏ chẳng may ăn phải sẽ bị ngộ độc, hoặc khi chạm phải sẽ gây bỏng rát da.

Cây xương rồng

Cây xương rồng được biết đến là 1 trong những loại cây hóa hung rất tốt. Tuy nhiên, không nên đặt loại cây này trong phòng khách, phòng ngủ hay trên bàn làm việc bởi theo phong thủy nó có hình dáng bên ngoài rất đặc biệt. Những chiếc gai nhọn bao bọc quanh thân cây tạo ra sát khí cao, khi những chiếc gai đó chĩa vào người sẽ tạo ra khí xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe của gia chủ.

Phòng khách là nơi các thành viên tụ họp, thư giãn, tăng thêm tình cảm nhưng nếu đặt cây xương rồng ở đó, nó sẽ khiến cho không khí đó bị tiêu tan khiến mọi người thường xuyên cãi vã, xích mích. Còn nếu đặt cây xương rồng trên bàn làm việc sẽ khiến sự nghiệp của bạn khó khăn, trắc trở.

Ảnh minh họa: Internet

Cây đa bonsai

Cây đa bonsai thường được trồng ở đền thờ, miếu, chùa, đình… nên không thích hợp để bài trí trong nhà. Đặc biệt, gốc và rễ của loại cây này rất to, theo phong thủy nó sẽ gây mất cân bằng cho ngôi nhà của bạn, phòng khách thuộc mệnh thổ nên cần tránh loại cây này. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tới việc làm ăn, sức khỏe của những người sống trong nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.