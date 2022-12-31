4 loại cây cảnh vừa mang lợi ích cho sức khỏe lại còn nhận được nhiều phúc lộc nên cực đáng mua trong năm 2023

Kim ngân lượng (Ardisia Crenata) là cây cảnh có quả đỏ rực, tượng trưng tài lộc. Đây là loại cây cảnh được nhiều người ưa thích và bày trong nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Cây kim ngân lượng mang ý nghĩa tốt trong phong thủy, giúp chủ nhà ăn nên làm ra, gặp nhiều điều tốt lành.

Cây kim ngân lượng có hình dáng phóng khoáng, thẳng tắp, cành lá dài, xanh mướt, quả đỏ treo dưới kẽ lá. Loại quả này để lâu, có thể kéo dài vài tháng mà không bị rụng.

Cây cảnh này thường được bày thành chậu lớn và tồn tại trong thời gian khá dài. Cây cảnh này lá xanh bốn mùa, quả đỏ rực, hình ảnh quả đỏ xanh lá đặc biệt phù hợp với không khí Tết Nguyên Đán.

Đây là cây cảnh "trấn nhà" được ưa thích bày ở phòng khách. Cây cảnh này cũng có sức sống bền bỉ, dễ chăm sóc, chịu được lạnh và ẩm, không bệnh tật.

Đáng nói cây cảnh này cũng là một vị thuốc chữa bệnh viêm amidan, thấp khớp, đau nhức xương, vết bầm tím và các bệnh khác.

Cây trầu bà

Cây trầu bà thuộc cây thân thảo, dạng leo, hình dáng mềm mại, có lá hình trái tim và giống cây trầu không. Đây là 1 trong 5 loại cây lọc khí hiệu quả, có khả năng hấp thụ chất độc từ khói thuốc, xăng xe, bức xạ điện tử…

Trồng một cây trầu bà trong nhà, không chỉ giúp căn nhà có thêm những khoảng không gian thoáng đãng mà còn giúp thanh lọc môi trường xung quanh, tốt cho sức khỏe.

Trong phong thủy, cây trầu bà còn là loại cây tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng và mang lại may mắn cho gia chủ. Là loại cây có hình dáng mềm mại, uyển chuyển nên trầu bà cũng thích hợp với những nhà quản lý, giám đốc doanh nghiệp… bởi nó tượng trưng cho sự không ngừng vươn lên trong sự nghiệp.

Bạn có thể đặt một chậu cây trầu bà trên bàn làm việc, tại ban công hay các góc nhà. Tuy nhiên, trầu bà sẽ độc nếu vô tình ăn phải. Do đó, không nên trồng hoặc đặt cây ở những nơi có trẻ em.

Cây lan Ý

Những bông hoa trắng mềm mại đầy tinh tế của lan Ý rất thích hợp để điểm xuyết 1 gốc phòng. Có lẽ, chính những cánh hoa mềm mại của Lan Ý mà nó đã trở thành biểu trưng cho “niềm hạnh phúc của người phụ nữ”. Tức khi trồng cây này, hạnh phúc và tình yêu sẽ lan tỏa khắp căn nhà.

Hơn thế nữa, theo NASA, lan Ý đứng đầu trong danh sách những cây cảnh trồng trong nhà có khả năng giúp loại bỏ benzen – hóa chất dùng trong nhiều loại bột giặt, hồ dán, nhựa, sơn; formaldehyde – có trong nhiều loại vật liệu dán tường, lớp cách nhiệt; trichloroethylene – hóa chất dùng trong quá trình giặt khô và toluene.

Cây nha đam

Nếu bạn cần một “chiếc máy” báo hiệu mức độ ô nhiễm của không khí thì nha đam là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Nha đam có khả năng hiển thị lượng ô nhiễm trong không khí vượt quá mức cho phép qua những đốm nâu trên thân cây. Chẳng những báo hiệu, nha đam còn có tác dụng tốt trong việc lọc không khí, loại bỏ các chất độc hại như fomandehit, benzene,…

Với những ai muốn có 1 tinh thần vững chắc, minh mẫn trong công việc thì nên trồng một cây nha đam trên bàn làm việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.