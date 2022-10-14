4 loại cây giúp gia chủ mời gọi may mắn, đặt trong nhà dù có nghèo đến mấy cũng giàu lên nhanh chóng

Nhà đẹp 14/10/2022 11:57

Tiền vàng ùa vào, vận may ập đến với 4 loại cây phong thủy hầu hết người giàu đều 'trang bị' trong nhà.

Cây kim tiền

Nhắc đến tên của cây kim tiền cũng đã thể hiện được ý nghĩa của bản thân. Cây Kim tiền mang đến cho gia chủ về tài lộc, may mắn, tiền tài, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng.

Từ “Kim” có nghĩa là phát tài, “Tiền” có nghĩa là giàu sang Phú Quý. Đặc biệt khi cây Kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều.

Cây kim tiền là loài cây có nguồn gốc từ Châu Phi, viền tròn, xanh, mọng đầy sức sống. Loài cây này là biểu tượng cho sự phú quý. Nhiều người trưng bày cây kim tiền trong nhà với tác dụng chiêu tài. Cây càng nhiều cành lá thì càng nhiều của cải, làm ăn phát đạt.

Đồng thời, cây kim tiền mang tính âm, phù hợp với kiến trúc hiện đại đầy góc cạnh mang tính dương, từ đó giúp điều hòa và cân bằng âm dương trong nhà. Bạn nên đặt chậu kim tiền ở hướng Đông hoặc Đông Nam của căn nhà.

Cây vạn lộc

Cuối năm nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà, bạn hãy đặt cây vạn lộc sẽ là loại cây cảnh mang lại cho gia chủ vô vàn tài lộc. Đồng thời khi trên bàn thờ đặt một cây vạn lộc sẽ giúp đuổi tà khí, mang lại sự thịnh vượng cho gia đình bạn.

4 loại cây giúp gia chủ mời gọi may mắn, đặt trong nhà dù có nghèo đến mấy cũng giàu lên nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích hay còn được gọi là cây thường xanh, tượng trưng cho tuổi trẻ vĩnh hằng. Đây là loại cây dễ trồng, đặt một chiếc lá xuống đất ẩm là mọc thành cây.

Ngọc bích thuộc hành Kim, phù hợp với hướng Tây hoặc Tây Bắc. Nếu đặt cây ở hướng Đông Nam (là khu vực tài lộc) thì năng lượng Kim của cây sẽ xung với năng lượng Mộc của hướng đó.
Người xưa quan niệm, loại cây này có khả năng mang lại tài lộc vì vậy loại cây này thường đặt bên các quầy thu ngân hoặc máy đếm tiền... Ngoài ra, đây cũng là loài cây tốt cho sức khỏe nên gia chủ có thể đặt bên cửa sổ của ngôi nhà.

Cây phất dụ phát tài

Nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà bạn hãy đặt một cây phất dụ là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ. Thêm vào đó, cây phất dụ khi trồng phất dụ bạn nên trồng hướng Đông hoặc Đông Nam trong nhà. Nguyên nhân là do khu vực này thuộc Mộc là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây xanh tốt.

4 loại cây giúp gia chủ mời gọi may mắn, đặt trong nhà dù có nghèo đến mấy cũng giàu lên nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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