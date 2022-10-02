3 điều cấm kỵ trong phong thủy nhà bếp: ảnh hưởng đến vận trạch, tiền tài thất thoát, sức khỏe suy yếu

Muốn 'né' được tai ương, gia chủ cần tránh phạm phải 3 lỗi phong thủy nhà bếp sau đây.

Sàn phòng bếp cao hơn các sàn phòng khác

Nếu để sàn bếp cao hơn các sàn phòng khác sẽ khiến việc rửa dọn gặp khó khăn hơn nếu vô ý làm nước chảy ra sàn. Nước từ sàn phòng bếp sẽ nhanh chóng chảy sang sàn phòng khác gây mất vệ sinh, tốn thời gian dọn dẹp.

Theo phong thủy, sàn bếp cao hơn sàn phòng ngủ, phòng khách sẽ làm tài lộc, vượng khí giảm sút. Tốt nhất bạn nên đặt bằng hoặc thấp hơn để nhiều may mắn tràn vào nhà và lưu trữ ở căn bếp.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt tủ bếp dưới xà ngang

Phong thủy có nói: “Xà ngang đè lên trên tất bất lợi”. Không chỉ bếp, ghế ngồi hay giường ngủ, bàn làm việc,… nếu đặt bên dưới xà ngang cũng mang đến điềm không tốt cho gia chủ. Đặc biệt với tủ bếp càng không nên đặt dưới xà ngang.

Phong thủy nhà bếp quan niệm rằng nếu đặt tủ bếp bên dưới xà ngang sẽ khiến các thành viên trong gia đình dễ sinh bệnh và có thể gặp những điều không may mắn, bất lợi.

Nhà bếp tọa Tây hướng Đông

Với phong thủy nhà ở, hướng là vô cùng quan trọng, hướng tốt thì phong thủy cũng được cải thiện theo. Nhà tọa Bắc hướng Nam, bếp tọa Đông hướng Tây được xem là cách cục toàn vẹn nhất, tốt lành nhất.

Nhà bếp hướng Tây tốt vì có thể tàng phong tụ khí, đón được nắng nhưng không làm lậu tài. Ngược lại nhà bếp tọa Tây hướng Đông giống như tiền tài tích trữ quanh năm suốt tháng đều tan biến, hoàn toàn không thu thập lại được chút gì, phá hoại phong thủy nhà bếp, ảnh hưởng tới tài vận. Bếp ở vị trí này còn thường xuyên chịu ánh nắng gay gắt, nhất là vào mùa hè, rất nóng nực.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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