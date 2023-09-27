Tâm trí đàn ông thường phân định rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Ngủ với một người đàn bà họ không nhất thiết phải có tình yêu. Chính vì thế, đàn ông thường rất dễ sa ngã, bị cám dỗ bởi một người phụ nữ khác.

Tội lỗi lớn nhất của một người chồng đối với vợ mình là sự phản bội. Không người vợ nào không cảm thấy đau đớn, giằng xé tận tâm can khi biết chồng ăn nằm cùng người đàn bà khác. Đàn ông thường tự ngụy biện với nhau rằng: “Đó là cuộc chơi, đó là thể xác, đó là những cuộc bán mua ăn bánh trả tiền…”. Dù điều đó là thật thì chính các anh đã tát một cú rất mạnh vào chính cuộc hôn nhân của mình. Khi kết hôn, chúng ta đã thầm kí với nhau một bản thỏa thuận về sự thủy chung. Cả người vợ và người chồng sẽ là duy nhất với người bạn đời của mình. Hôn nhân bền vững cũng nhờ vào sự thủy chung trọn vẹn. Những lúc sóng gió, vợ chồng lục đục bất hòa cũng vì nghĩa vợ chồng mà cố gắng vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet Tâm trí đàn ông thường phân định rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Ngủ với một người đàn bà họ không nhất thiết phải có tình yêu. Chính vì thế, đàn ông thường rất dễ sa ngã, bị cám dỗ bởi một người phụ nữ khác. Đôi khi họ nghĩ mình chẳng có tội lỗi gì khi “bóc bánh trả tiền” để giải quyết sinh lí. Thế nhưng, một lần đàn ông phản bội cũng đủ giết chết trái tim đàn bà. Khi ôm một người khác, đồng nghĩa đàn ông đang đâm một nhát thấu tim vào chính người vợ của mình. Tôi có một anh bạn đã có gia đình. Mọi thứ anh đều tốt trừ việc có thói trăng hoa. Dĩ nhiên, thói xấu ấy chỉ bộc lộ khi ngồi với đám bạn thân còn với vợ con anh vẫn là người chồng chung thủy, người cha mẫu mực. Kết hôn bao nhiêu năm, có với nhau hai mặt con mặc dù còn yêu vợ nhưng anh vẫn luôn thích “đổi gió” với những em út chân dài. Anh bảo, đàn ông chơi bời nhưng vẫn phải biết giới hạn đâu là cuộc chơi, đâu là cuộc đời. Anh vẫn hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của một người chồng, một người cha trong gia đình. Anh bảo, sống như anh mới khôn ngoan.

Ảnh minh họa: Internet Khôn ngoan chưa thấy đâu, đã thấy một thời gian sau hai vợ chồng dắt nhau ra tòa ly hôn. Chơi bời bao nhiêu lâu, quá sành sõi nhưng không hiểu sao một ả lại tới nhà ăn vạ bảo là có thai với anh. Anh biết mình bị ả đàn bà kia bắt đổ vỏ. Mặc dù đã cố giải thích, đã xin lỗi, thậm chí quỳ xin vợ tha thứ nhưng vợ anh không tin. Cô ấy một mực dứt áo ra đi. Trong phiên tòa, chị có nói một câu mà ai cũng nín lặng: “Nghĩa vợ chồng anh đã đạp dưới chân, tôi không đủ dũng khí để cúi mình nhặt lại". Có lẽ, một kẻ hào hoa như anh đến lúc đó mới thấu hiểu sự đả kích và tổn thương anh đã gây nên cho vợ mình lớn đến mức nào. Khi ăn nằm cùng người khác, tình nghĩa vợ chồng bị đàn ông coi rẻ. Vợ ở đâu trong tâm trí họ khi thấy một người đàn bà gợi cảm? Tình nghĩa vợ chồng ở đâu khi đã có vợ vẫn tự hào có thêm em út bên ngoài? Nỗi đau của một người vợ bị phản bội sẽ ám ảnh và đau đớn đến tận cuối đời. Đàn ông à, khi đạp tình nghĩa vợ chồng dưới chân thì chắc chắn có ngày sẽ phải hối hận!

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