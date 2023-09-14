Một khi đã có quan hệ thể xác, tôi to gan hơn và dục vọng cũng ngày một lớn hơn, mặc dù trong lòng luôn có chút ít dằn vặt.

Tôi là một người đàn ông đã có gia đình năm ngoái vợ chồng tôi kết hôn. Sau đó vợ có thai và về quê sinh nở. Kể từ khi vợ về quê lúc nào tôi cũng cảm thấy trống trải. Đặc biệt mỗi ngày hết giờ làm, tôi đi trên đường một mình giống như du khách không biết phương hướng. Một đồng nghiệp nữ trong công ty vốn có tình cảm với tôi. Là người đã có gia đình còn cô ấy vẫn chưa kết hôn nên tôi luôn phải giữ khoảng cách. Kể từ khi vợ đi, không biết cô đồng nghiệp cố ý hay vô tình mà ngày nào cũng gặp mặt. Không chỉ vậy cô ấy còn chủ động hẹn tôi. Nhưng tất cả đều bị tôi từ chối, tiếc rằng số lần từ chối ngày một ít dần. Và cuối cùng tôi không giữ được lập trường nữa. Sau khi hết giờ làm tôi và cô ấy thường đi ăn uống, đi xem phim. Lâu dần chúng tôi vượt quá giới hạn của những người đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet Một khi đã có quan hệ thể xác, tôi to gan hơn và dục vọng cũng ngày một lớn hơn, mặc dù trong lòng luôn có chút ít dằn vặt. Ngoại tình được hơn một năm, tôi thấy rằng cô ấy đúng là một người phụ nữ tốt. Mặc dù tôi không phải là chồng nhưng mọi việc trong gia đình đều do cô ấy một tay lo liệu hết. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, cô ấy đều cổ vũ hoặc đôi khi còn giúp tôi giải quyết vấn đề một cách triệt để. Nếu so sánh với vợ thì cô ấy hơn vợ tôi rất nhiều thứ. Cuộc sống của tôi dường như không thể thiếu cô ấy, nhưng cuối cùng vợ tôi đã phát hiện ra chuyện ngoại tình và cho tôi hai con đường để lựa chọn. Một là chọn vợ và con, cắt đứt hoàn toàn với người thứ ba. Hai là chọn cô ấy và ly hôn với vợ, con sẽ để vợ nuôi. Cuối cùng thì tôi đành phải chia tay với nhân tình. Khi chia tay, tôi cảm nhận được trái tim cô ấy đang rỉ máu. Cô ấy nói rằng: “Khi quyết định ở bên anh em đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng em không hề hối hận, em có anh nhiều ngày như vậy cũng xem như được bù đắp rồi”.

Ảnh minh họa: Internet Giờ đây tôi vô cùng hối hận, giá như lúc đó tôi khống chế bản thân thì có lẽ giờ đây cô ấy không đau khổ đến vậy. Mặc dù tôi đã quay về bên vợ nhưng trong thâm tâm cả hai vợ chồng không thể như trước đây được nữa. Thực lòng mà nói, tôi vẫn luôn theo dõi và cổ vũ cô nhân tình. Đúng là một khi đã ngoại tình, cởi đồ cho nhau thì dễ nhưng lại rất khó có thể dứt tình.

Chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen mà “tung chiêu” để ả nhân tình lộ bộ mặt thật, anh quay về quỳ gối xin tha và muốn chuộc lại sai lầm Nhân tình của chồng tôi còn rất trẻ, chỉ hơn con gái đầu của tôi vài tuổi. Công bằng mà nói thì cô ấy đẹp, vóc dáng rất hoàn hảo, chẳng trách chồng tôi mê như điếu đổ. Anh ta cung phụng cho nhân tình hết mực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-ve-que-o-cu-toi-len-phen-len-giuong-voi-dong-nghiep-nu-doc-than-khi-bi-vo-phat-hien-toi-tham-thia-cau-noi-coi-do-cho-nhau-rat-de-nhung-dut-tinh-lai-kho-616341.html