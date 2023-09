Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã có quan hệ thể xác, tôi to gan hơn và dục vọng cũng ngày một lớn hơn, mặc dù trong lòng luôn có chút ít dằn vặt. Ngoại tình được hơn một năm, tôi thấy rằng cô ấy đúng là một người phụ nữ tốt. Mặc dù tôi không phải là chồng nhưng mọi việc trong gia đình đều do cô ấy một tay lo liệu hết. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, cô ấy đều cổ vũ hoặc đôi khi còn giúp tôi giải quyết vấn đề một cách triệt để. Nếu so sánh với vợ thì cô ấy hơn vợ tôi rất nhiều thứ.

Cuộc sống của tôi dường như không thể thiếu cô ấy, nhưng cuối cùng vợ tôi đã phát hiện ra chuyện ngoại tình và cho tôi hai con đường để lựa chọn. Một là chọn vợ và con, cắt đứt hoàn toàn với người thứ ba. Hai là chọn cô ấy và ly hôn với vợ, con sẽ để vợ nuôi. Cuối cùng thì tôi đành phải chia tay với nhân tình. Khi chia tay, tôi cảm nhận được trái tim cô ấy đang rỉ máu. Cô ấy nói rằng: “Khi quyết định ở bên anh em đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng em không hề hối hận, em có anh nhiều ngày như vậy cũng xem như được bù đắp rồi”.