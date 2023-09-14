Vợ về quê ở cữ, tôi lén phén lên giường với đồng nghiệp nữ độc thân, khi bị vợ phát hiện tôi thấm thía câu nói ‘cởi đồ cho nhau rất dễ nhưng dứt tình lại khó’

Ngoại tình 14/09/2023 01:10

Một khi đã có quan hệ thể xác, tôi to gan hơn và dục vọng cũng ngày một lớn hơn, mặc dù trong lòng luôn có chút ít dằn vặt.

Tôi là một người đàn ông đã có gia đình năm ngoái vợ chồng tôi kết hôn. Sau đó vợ có thai và về quê sinh nở. Kể từ khi vợ về quê lúc nào tôi cũng cảm thấy trống trải. Đặc biệt mỗi ngày hết giờ làm, tôi đi trên đường một mình giống như du khách không biết phương hướng.

Một đồng nghiệp nữ trong công ty vốn có tình cảm với tôi. Là người đã có gia đình còn cô ấy vẫn chưa kết hôn nên tôi luôn phải giữ khoảng cách. Kể từ khi vợ đi, không biết cô đồng nghiệp cố ý hay vô tình mà ngày nào cũng gặp mặt. Không chỉ vậy cô ấy còn chủ động hẹn tôi. Nhưng tất cả đều bị tôi từ chối, tiếc rằng số lần từ chối ngày một ít dần. Và cuối cùng tôi không giữ được lập trường nữa. Sau khi hết giờ làm tôi và cô ấy thường đi ăn uống, đi xem phim. Lâu dần chúng tôi vượt quá giới hạn của những người đồng nghiệp.

Vợ về quê ở cữ, tôi lén phén lên giường với đồng nghiệp nữ độc thân, khi bị vợ phát hiện tôi thấm thía câu nói ‘cởi đồ cho nhau rất dễ nhưng dứt tình lại khó’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một khi đã có quan hệ thể xác, tôi to gan hơn và dục vọng cũng ngày một lớn hơn, mặc dù trong lòng luôn có chút ít dằn vặt. Ngoại tình được hơn một năm, tôi thấy rằng cô ấy đúng là một người phụ nữ tốt. Mặc dù tôi không phải là chồng nhưng mọi việc trong gia đình đều do cô ấy một tay lo liệu hết. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, cô ấy đều cổ vũ hoặc đôi khi còn giúp tôi giải quyết vấn đề một cách triệt để. Nếu so sánh với vợ thì cô ấy hơn vợ tôi rất nhiều thứ.

Cuộc sống của tôi dường như không thể thiếu cô ấy, nhưng cuối cùng vợ tôi đã phát hiện ra chuyện ngoại tình và cho tôi hai con đường để lựa chọn. Một là chọn vợ và con, cắt đứt hoàn toàn với người thứ ba. Hai là chọn cô ấy và ly hôn với vợ, con sẽ để vợ nuôi. Cuối cùng thì tôi đành phải chia tay với nhân tình. Khi chia tay, tôi cảm nhận được trái tim cô ấy đang rỉ máu. Cô ấy nói rằng: “Khi quyết định ở bên anh em đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, nhưng em không hề hối hận, em có anh nhiều ngày như vậy cũng xem như được bù đắp rồi”.

Vợ về quê ở cữ, tôi lén phén lên giường với đồng nghiệp nữ độc thân, khi bị vợ phát hiện tôi thấm thía câu nói ‘cởi đồ cho nhau rất dễ nhưng dứt tình lại khó’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây tôi vô cùng hối hận, giá như lúc đó tôi khống chế bản thân thì có lẽ giờ đây cô ấy không đau khổ đến vậy. Mặc dù tôi đã quay về bên vợ nhưng trong thâm tâm cả hai vợ chồng không thể như trước đây được nữa. Thực lòng mà nói, tôi vẫn luôn theo dõi và cổ vũ cô nhân tình. Đúng là một khi đã ngoại tình, cởi đồ cho nhau thì dễ nhưng lại rất khó có thể dứt tình.

Chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen mà “tung chiêu” để ả nhân tình lộ bộ mặt thật, anh quay về quỳ gối xin tha và muốn chuộc lại sai lầm

Chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen mà “tung chiêu” để ả nhân tình lộ bộ mặt thật, anh quay về quỳ gối xin tha và muốn chuộc lại sai lầm

Nhân tình của chồng tôi còn rất trẻ, chỉ hơn con gái đầu của tôi vài tuổi. Công bằng mà nói thì cô ấy đẹp, vóc dáng rất hoàn hảo, chẳng trách chồng tôi mê như điếu đổ. Anh ta cung phụng cho nhân tình hết mực.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình với đồng nghiệp bí mật ngoại tình vợ phát hiện ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Màn chạm mặt bất ngờ trước cửa phòng khám thai và phản ứng khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Cuộc trò chuyện lúc 12 giờ đêm của chồng khiến tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ

Muốn có cả vợ lẫn bồ, chồng tưởng êm xuôi ngày cả hai đi đẻ thì gặp biến cố không ngờ