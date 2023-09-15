Trên đời, người gặp người là duyên nợ. Nếu ông trời đã cho bạn gặp người đó nhưng tình duyên không được như ý nguyện thì bỏ đi, đừng tiếc.

Muôn đời nay chẳng có lý lẽ hay công bằng nào dành cho người thứ ba. Bởi dù đúng dù sai, dù yêu bằng con tim hay lý trí, người đến sau, người chen chân vào hạnh phúc của người khác vẫn đáng lên án. Và dĩ nhiên không có thứ hạnh phúc nào bền lâu khi được xây dựng trên nỗi đau, nước mắt của người khác. Gửi những kẻ thứ ba, chẳng có tình yêu nào tồn tại mãi và đáng được trân trọng khi vướng vào hạnh phúc của người khác. Đúng hơn đó là tội ác. Tội ác khi đã cướp đi hạnh phúc từ trên tay người khác rồi tự huyễn hoặc đó là của mình. Tội ác khi đã hành xử như người điên không biết phân biệt phải trái đúng sai mà giẫm đạp lên người khác để mưu cầu hạnh phúc của mình.

Ảnh minh họa: Internet Từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ bênh vực hay đồng tình với những việc làm của kẻ thứ ba. Dù người đó có tội nghiệp hay đáng thương đến mấy, tôi cũng sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Bởi với tôi, con người ai cũng muốn mình sống cuộc đời hạnh phúc. Nhất là phụ nữ, ai cũng muốn có được một bến đỗ bình yên nhất để khi mệt mỏi có nơi quay về. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc nhưng phải biết hạnh phúc đó được xuất phát từ đâu. Nếu là hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác thì hãy bỏ đi, đừng vướng vào.

Hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi đúng người, đúng thời điểm và đặc biệt là không cướp trên tay bất cứ ai. Hạnh phúc chỉ đong đầy khi người đó chẳng vướng bận, mình cũng chẳng phải bận lòng vì điều gì. Đó mới gọi là hạnh phúc. Tình yêu dù đúng dù sai, kẻ thứ ba vẫn là người không đúng, vẫn phải chịu nhiều lời phỉ báng của thiên hạ. Vì vậy kẻ thứ ba ơi, đừng mãi mơ mộng nữa mà hãy thức tỉnh để nhận ra hạnh phúc này chẳng lâu bền. Ảnh minh họa: Internet Thứ hạnh phúc được xây dựng trên nước mắt và nỗi đau của người khác, sớm muộn gì cũng sẽ rạn nứt và không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Thế nên hãy buông bỏ những chấp niệm, vấn vương trong lòng để thoát khỏi mối quan hệ lằng nhằng này. Đừng làm cho cuộc sống của mình trở nên phức tạp hơn. Đừng cố chấp trở thành con giáp thứ 13 chẳng giống ai. Đừng cố chen chân vào hạnh phúc đã chật chỗ mà hãy tìm cho mình một niềm vui trọn vẹn. Trên đời, người gặp người là duyên nợ. Nếu ông trời đã cho bạn gặp người đó nhưng tình duyên không được như ý nguyện thì bỏ đi, đừng tiếc. Bởi hạnh phúc cướp từ tay người khác sẽ có thời hạn nhất định. Đến một ngày nào đó, chính tay bạn sẽ nhường lại thứ hạnh phúc mà bản thân đã cướp đoạt được. Người đàn ông đó sẽ quay về nơi mình thuộc về, còn kẻ thứ ba như bạn sẽ loay hoay, đau khổ trong chính mối quan hệ của mình không thoát ra được. Thế nên nếu đang nắm giữ thứ hạnh phúc không đúng này thì hãy buông tay, đừng tiếc làm gì kẻ thứ ba ơi!

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