Sau khi ép trái cây, chị vợ khéo tay hướng dẫn cách 'biến' bã thành món vặt 'giải sầu' mùa dịch

Nấu gì hôm nay 22/07/2021 12:30

Sau khi ép nước để lấy cốt uống, hội chị em thường bỏ đi những bã trái cây như nho, dâu, táo... và không dùng đến chúng nữa. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bã trái cây sau khi ép lấy nước vẫn có thể chế biến thành những món ăn chơi vô cùng lạ miệng.

Trong những giãn cách chống dịch Covid-19, mọi người thường bổ sung và tăng cường sức đề kháng qua những ly nước ép tươi thơm ngon và nhiều vitamin. Tuy nhiên, hội chị em thường chỉ uống phần nước, còn phần bã thì thường là bỏ đi. Thay vì bỏ đi, bạn có thể tận dụng tiếp phần bã sau khi ép để trộn bột làm bánh, đắp mặt nạ dưỡng da...

 

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Nguyễn Thúy Vân đã mách "bí kíp" cho các mẹ làm ra món bánh tráng miệng thơm ngon ngay tại nhà từ bã trái cây. Cô nàng cho hay: "Mọi người đừng vội vứt bã của thơm (dâu, nho, táo..) sau khi ép nước xong. Ưu điểm bã sau khi ép là ít nước nên sên rất nhanh. Mứt dùng ăn bánh mì, hay làm nhân bánh thì rất tuyệt".

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Phần bã sau khi ép lấy nước có thể chế biến ra những chiếc bánh thơm ngon - Ảnh: FBNV

Đối với bánh thơm nướng, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau:

- 75g bơ nhạt

- 10g trứng gà

- 20g sữa đặc

- 110g bột mì

- 10g bột béo

- Mè đen 

Đối với món bánh ăn vặt "giải sầu" này, bạn cần làm theo các hướng dẫn sau:

- Sau khi đánh bơ chuyển màu vàng nhạt, bạn cho sữa và trứng vào trộn đều và chia bột làm hai cho lần lượt vào. Tiếp đó, bạn nhồi bột mịn không dính tay thì bọc kín cho vào ngăn mát.

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- Sau đó, bạn vo viên nhân, cho vào ngăn mát tầm 1-2 tiếng và lấy ra để tạo hình bánh.

 

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- Sau khi chia viên bột to hơn viên nhân, bạn ấn dẹp rồi bọc nhân lại vo tròn, rắc mè lên trên.

 

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- Bạn đem bánh đi nướng bánh lần một khoảng 160 độ trong vòng 10 phút.

 

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- Bạn lấy một lòng đỏ trộn tí nước và dầu ăn thoa đều lên mặt bánh. Và bạn nướng lần hai khoảng 160 độ trong 10 phút là xong.

 

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Với cách chế biến và nguyên liệu vô cùng đơn giản, bạn có thể tạo ra món bánh thơm ngon và lạ miệng. Đồng thời, món ăn vặt khiến bạn không còn lo "buồn miệng" vào những ngày giãn cách tại nhà.

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