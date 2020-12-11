Lá xương sông nấu món gì ngon cho gia đình thêm khỏe? 

Bên cạnh đó, loại lá này còn được các bà mẹ vận dụng linh hoạt vào trong việc nấu ăn. Góp phần tạo nên dấu ấn đặc trưng cho sự phong phú của ẩm thực Việt nhờ khả năng kết hợp đa dạng với nhiều nguyên liệu khác nhau. Do đó, bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ lá xương sông nấu món gì ngon. Loại lá làm nên thương hiệu món ngon xứ Bắc này có thể chế biến được rất nhiều món như chả xương sông , lươn cuốn lá xương sông, canh trai nấu lá lốt xương sông, cà bát xào tía tô lá xương sông...

Phần lớn, người miền Bắc không ai không biết đến cây xương sông. Loại cây này mọc xanh um quanh chân tường quanh nhà. Lá xương sông có vị cay thơm, tính ấm nên thường được các bà mẹ sử dụng để chữa chứng ăn khó tiêu, trị ho, phòng cảm cúm trong những ngày đông lạnh gió cho con nhỏ.

Bạn sẽ xuýt xoa hương vị cay nồng trong không khí lành lạnh, làm ấm cái bụng, mãi là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên của những người con xa quê. Chỉ cần cắn một miếng là bao nhiêu ký ức hiện về. Đây cũng chính là món ăn “bất hủ” của những thế hệ 8x, 9x thời đầu. Món ăn mộc mạc, liệt vào dạng khoái khẩu mà thời ấu thơ vẫn mơ thưởng thức hàng ngày.

Khi thời tiết vào đông, được ăn món chả xương sông thì vô cùng tuyệt vời. Người Bắc sẽ nhớ thương đến mâm cơm của mẹ. Một mâm cơm đầy nghĩa tình với bát cơm xới đầy ấm nóng, đĩa chả cuốn xương sông thơm lừng chấm cùng chén nước mắm sóng sánh đậm đà.

Món ăn này cũng là liều thuốc tốt dùng để chữa cảm sốt, ho, viêm họng, nôn mửa, đầy bụng, mề đay. Vì thế, các mẹ ngày xưa nuôi con nhàn tênh, con ít khi bị đau ốm, bởi cho con ăn món ngon trị bệnh mỗi ngày.

Thịt bằm băm nhỏ cùng với hành hoa và trộn đều gia vị

Để làm món chả xương sông cuốn thịt hay còn gọi là thịt rán lá xương sông bạn hãy chọn những chiếc lá lành lặn, không quá già cũng không quá non. Sau đó mang vào rửa sạch, để ráo nước. Bạn hãy đập dập phần xương lá cho mềm để khi cuốn thịt sẽ dễ hơn.

Còn thịt thì hãy bằm thật nhuyễn cùng với hành hoa thái nhỏ. Tiếp theo cho gia vị và hạt tiêu vào trộn đều. Sau khi đã trộn gia vị đầy đủ thì bạn hãy lấy thịt đặt lên từng phiến lá, cuộn thành từng chiếc chả. Phần cuống lá dư thì cắt bỏ rồi dùng tăm xiên để giữ lá không bị bung và gắn với các miếng chả khác.

Chọn lá to dày, không quá già hoặc quá non để cuốn

Sau đó cho dầu vào chảo đun cho nóng rồi từ từ thả từng miếng chảo vào chiên, để nhỏ lửa. Trong quá trình chiên hãy lật đều hai mặt đến khi nào lớp vỏ có vàng màu cánh gián và tỏa mùi thơm là đã chín đều. Trình bày món chả xương sông lá lốt ra đĩa, chấm cùng với chén mắm ớt, ăn kèm bát cơm trắng sẽ rất tuyệt. Chỉ cần như vậy thôi bạn đã có bữa cơm gia đình đầy ấm cúng rồi đó.

Canh trai nấu lá lốt xương sông

Món này ăn vào rất mát, phù hợp cho những người đang bị nóng trong người. Do đó, món này rất thích hợp để ăn vào ngày hè, giúp giải nhiệt cơ thể.

Để làm món canh trai nấu lá lốt xương sông. Bạn cần chuẩn bị:

Trai: 500g.

Lá lốt nhỏ: 1 nắm.

Lá xương sông: 1 nắm.

Cùng rau thì là, cà chua, ớt tươi, gừng, hành, gia vị.

Sơ chế:

Trai thì rửa thật sạch, cho vào nồi cùng nước và một ít bột canh, sau đó luộc trong khoảng 5 phút. Trong quá trình luộc thì hãy dùng đũa khuấy đều để tách riêng phần vỏ và nhân trai. Phần nhân trai để riêng ra chén nhỏ. Còn phần nước luộc trai thì gạn lấy nước để nấu canh.

Món canh trai lá xương sông ăn vào rất mát

Sau đó, bạn nhặt rau rửa sạch, vớt ra rổ cho ráo, gừng cạo vỏ rửa sạch. Rau cắt nhỏ vừa ăn, ớt băm nhỏ bỏ hạt. Nặn sạch đầu đen của trai, rửa sạch thái nhỏ ướp với nhánh gừng đập dập băm nhỏ cùng thìa bột nêm. Tiếp theo cho thìa dầu vào phi thơm hành khô, cho trai và cà chua vào xào, cho bột nêm đảo đều cho ngấm. Sau cùng là cho nước luộc trai đã gạn vào và đun sôi, nêm nếm lại vừa ăn rồi tắt bếp. Canh đã chín mời cả nhà cùng thưởng thức.

Cà bát xào tía tô lá xương sông

Đây là món ăn dân giã, rất bắt cơm. Vì thế, nếu bạn đã ngán những món thịt, hay cá chiên đầy dầu mỡ thì hãy đổi vị qua món ăn mộc mạc bình dị này nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

500 gram cà bát

Rau tía tô, lá lốt và 2 -3 lá xương xông

Ớt quả, bột canh và hạt nêm

Dầu ăn, 1 củ tỏi

Cách làm:

Món cà bát xào xương sông rất dễ ăn

Cà bát rửa sạch, thái miếng vừa ăn rồi ngâm với chút giấm để không bị thâm. Còn tía tô, lá lốt và xương xông rửa sạch, thái nhỏ.

Tiếp theo đun nước sôi để luộc cà trong khoảng 2 phút. Sau đó vớt ra, để ráo bớt nước. Cuối cùng bạn hãy phi tỏi rồi xào cà, cho ít nước vào om cho mềm cà, nêm nếm gia vị rồi cho tía tô, xương sông vào là ăn được.

Lá xương sông nấu canh cá

Khi trẻ đang bị ốm, sốt thì mẹ hãy cho bé ăn món lá xương sông nấu canh cá. Không có cá mẹ cũng có thể thay thế bằng thịt nạc thăn cũng được.

Nguyên liệu cần có:

500g cá tươi (cá nào cũng được)

5 quả chuối xanh to

100g lá xương sông, rau ngót

50ml mẻ, dầu ăn, muối

Sơ chế:

Cá làm sạch, bỏ hết phần ruột và phân. Chuối gọt vỏ, cắt thành miếng bằng 2 đốt tay, ngâm nước muối để không bị thâm. Lá xương sông, rau ngót rửa sạch, thái nhỏ.

Cách nấu:

Bước 1: Cho cá vào chảo rán sơ để thịt đ

Canh cá lá xương sông tốt cho trẻ em đang bị sốt

ược chắc, sau đó gắp ra cho vào nồi.

Bước 2: Cho chuối vào chảo vừa mới rán cá, xào trong vài phút.

Bước 3: Cho chuối đã xào chín vào nồi cá, cho tiếp mẻ hòa với nước lạnh vào. Nêm muối và nấu sôi một lúc.

Bước 4: Cho lá xương sông vào nồi cá đang sôi, nêm nếm gia vị vừa ăn, nấu tiếp khoảng 1 phút nữa thì tắt bếp.

Khi cho canh ra bát tô thì gắp cá ra đĩa trước. Canh cá nấu chuối và lá xương sông có vị chua thanh mát và mùi thơm rất dễ ăn, giúp bé nhanh hạ sốt.

Ngoài ra, lá xương sông còn có thể làm gia vị, trộn gỏi cá, gỏi thịt, chống dị ứng với thức ăn tanh như lươn, ốc, cá. Vì thế, tùy vào khẩu vị của gia đình bạn lựa chọn món và chế biến cho phù hợp.

Ngay cả bà mẹ sau sinh cũng có thể ăn được các món chế biến từ lá xương sông. Bởi 100g lá xương sông có chứa 82,5g nước, 2g protein, 1,3g đường, 2,9g chất xơ, canxi, sắt, cùng các vitamin thiết yếu cho cơ thể như vitamin B1, B2, Pp, C. Hơn nữa, loại lá này còn chứa 0,24% tinh dầu với thành phần chính là limonen, p-cymene và methylthymol… rất lành tính. Vì vậy, các mẹ không cần phải băn khoăn về ăn lá xương sông có mất sữa không. Hãy thoải mái chế biến các món từ lá xương sông và ăn.

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- Lá xương sông vừa là loại rau và bài thuốc hay trị bệnh cho con người

Lá xương sông còn dùng để làm gỏi gà, vịt rất ngon

Qua những thông tin trên đây, hy vọng phần nào đã giúp các mẹ biết được lá xương sông nấu món gì ngon. Đây là loại rau ăn và cũng là vị thuốc có tác dụng hữu hiệu trong điều trị các bệnh đường hô hấp. Vì vậy các món ăn được chế biến từ loại lá này rất tốt cho sức khỏe, trị cảm cúm, sổ mũi, ho hen, viêm họng, đau họng, tê thấp… rất tốt. Do đó khi có thời gian thì bạn hãy vào bếp làm những món ngon từ loại lá này để chiêu đãi cả gia đình nhé!